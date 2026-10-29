Chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về Đồng Nai quản lý

ANTD.VN - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên, đơn vị trực thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), về UBND TP Đồng Nai quản lý.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, hồ sơ cùng các quyền và nghĩa vụ liên quan.

UBND TP Đồng Nai tiếp nhận, quản lý vườn theo quy định. Thành phố phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng quản lý thống nhất toàn bộ diện tích và ranh giới vườn, kể cả phần nằm trên địa bàn Lâm Đồng.

Việc bàn giao phải tuân thủ các quy định về lâm nghiệp, đất đai, tài nguyên, tài sản công, đầu tư và ngân sách nhà nước. Yêu cầu này được áp dụng trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.

Vườn quốc gia Cát Tiên sẽ chính thức được bàn giao về cho TP Đồng Nai quản lý

Những ngày qua, chính quyền hai địa phương lấy ý kiến người dân về phương án điều chỉnh địa giới hành chính để chuyển phần diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc Lâm Đồng sang Đồng Nai.

Theo dự thảo, diện tích đề xuất chuyển giao hơn 272,6 km2, tương đương khoảng 27.260 ha. Khu vực này thuộc vườn quốc gia trên địa bàn 5 xã: Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh và Đạ Tẻh 3.

Phương án chỉ điều chỉnh địa giới trong phạm vi vườn quốc gia, không chuyển toàn bộ địa bàn các xã. Những khu vực còn lại tiếp tục thuộc Lâm Đồng quản lý.

Nếu được thông qua, diện tích tự nhiên của Lâm Đồng giảm từ 24.239 km2 xuống còn hơn 23.966 km2. Dân số và số đơn vị hành chính cấp xã không thay đổi.

Vườn quốc gia Cát Tiên hiện quản lý khoảng 72.326 ha rừng trên địa bàn Lâm Đồng và thành phố Đồng Nai. Theo tài liệu đề án, nơi đây ghi nhận 1.655 loài thực vật bậc cao và 1.729 loài động vật hoang dã.

Trước đó, Bộ NN&MT cũng đã bàn giao Vườn quốc gia Ba Vì về TP Hà Nội quản lý.