HLV Kim Sang-sik nói về mục tiêu tại FIFA ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - Là nhà vô địch ASEAN Cup 2026 hai kỳ liên tiếp song đối với FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik thận trọng: "Mục tiêu của chúng tôi trước mắt là cố gắng giành chiến thắng từng trận một, sau đó mới hướng đến mục tiêu cao hơn là cạnh tranh chức vô địch".

Chiều 25-9, tại buổi họp báo bảng B giải FIFA ASEAN Cup 2026 được tổ chức tại Indonesia, HLV Kim Sang-sik bày tỏ vui mừng khi được tranh tài ở giải đấu khu vực lần đầu tiên do FIFA tổ chức.

"Thông qua giải đấu, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu thực tế, và từ những trải nghiệm đó sẽ trưởng thành, hoàn thiện hơn để trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp xuất sắc", ông Kim chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik cho biết mục tiêu của tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 trước mắt là chiến thắng ở từng trận một (Ảnh: VFF)

Đánh giá về vị thế của đội tuyển Việt Nam sau những thành công gần đây (hai lần liên tiếp vô địch ASEAN Cup 2024, 2026), HLV Kim Sang-sik cho rằng những thành tích trong quá khứ đã thuộc về ngày hôm qua.

"Tại FIFA ASEAN Cup 2026, mục tiêu của chúng tôi trước mắt là cố gắng giành chiến thắng trong từng trận đấu một. Và khi tích lũy từng chiến thắng đó, chúng tôi mới hướng đến mục tiêu cao hơn là cạnh tranh chức vô địch", nhà cầm quân Hàn Quốc bày tỏ.

Lực lượng dự giải lần này cơ bản giữ nguyên bộ khung vô địch ASEAN Cup 2026. Trước giải, một số cầu thủ chấn thương phải chia tay phút chót, song theo ông Kim, những người được triệu tập bổ sung đều đang có năng lực và phong độ tốt, hòa nhập nhanh với tập thể. Sự khát khao của các nhân tố mới cùng tinh thần đoàn kết của toàn đội giúp ông không quá lo lắng về những thay đổi trong lực lượng.

"Các cầu thủ của chúng ta mỗi khi gặp hoàn cảnh khó khăn lại càng phát huy được tinh thần đoàn kết, nỗ lực hơn gấp bội để khẳng định mình trên sân cỏ", ông Kim nhấn mạnh.

HLV Kim Sang-sik và đội trưởng Hoàng Đức tự tin trước trận ra quân gặp Philippines (Ảnh: VFF)

Về quyết định chọn Đình Bắc vào ban cán sự (Hoàng Đức - đội trưởng, đội phó là Đình Bắc và Xuân Son), HLV Kim Sang-sik lý giải: "Tôi tin Đình Bắc sẽ là cầu nối giúp các cầu thủ trẻ giao tiếp, gắn kết tự nhiên hơn với các đàn anh lớn tuổi trong đội. Để xây dựng một tập thể vững mạnh thành một khối thống nhất, tất cả các thành viên đều phải chia sẻ và cống hiến cùng nhau".

Có mặt tại họp báo, đội trưởng Hoàng Đức cho biết tình hình chấn thương của bản thân tiến triển tốt, sẵn sàng ra sân nếu được trao cơ hội.

"Chắc chắn toàn đội sẽ cống hiến hết mình cho trận đấu ngày mai và đem lại kết quả tốt nhất, đó là một chiến thắng", Hoàng Đức khẳng định trước trận ra quân bảng B của tuyển Việt Nam gặp Philippines lúc 19h30 ngày 26-9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung, Indonesia.

Tại bảng B, Việt Nam lần lượt gặp Phillippines, Thái Lan (29-9), Pakistan (2-10). Đội nhất bảng giành quyền vào chung kết tranh vô địch hạng đấu ngày 5-10.