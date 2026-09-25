Đình Bắc lần đầu lên chức ở ĐT Việt Nam

ANTD.VN - HLV Kim Sang-sik vừa công bố Ban cán sự ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, trong đó Nguyễn Hoàng Đức được trao băng đội trưởng, còn Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc đảm nhiệm vai trò đội phó.

Trước thềm trận ra quân gặp Philippines (19h30 ngày 26-9), HLV Kim Sang-sik chính thức công bố những cầu thủ giữ vai trò thủ lĩnh trong tập thể ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức được tín nhiệm trao băng đội trưởng. Hai đội phó là Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc.

Đáng chú ý, việc Đình Bắc được lựa chọn vào Ban cán sự là dấu mốc đáng nhớ với tiền đạo sinh năm 2004. Đây là lần đầu tiên cầu thủ này đảm nhiệm vai trò đội phó ở ĐT Việt Nam.

Đình Bắc đang có lần thứ hai được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong năm 2026. Sau những lần được trao cơ hội thể hiện, tiền đạo trẻ tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ HLV Kim Sang-sik tại một giải đấu mới thuộc hệ thống FIFA.

Sự xuất hiện của Đình Bắc trong Ban cán sự mang thêm màu sắc trẻ trung cho tập thể. Tiền đạo của Công an Hà Nội FC được kỳ vọng cùng Hoàng Đức và Xuân Son góp phần duy trì sự đoàn kết, kết nối các thành viên, đặc biệt giữa nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm và thế hệ đang từng bước khẳng định vị trí ở đội tuyển.

FIFA ASEAN Cup 2026 cũng là giải đấu mà ĐT Việt Nam phải đối mặt với lịch thi đấu liên tiếp trong thời gian ngắn. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ mở màn bằng cuộc đối đầu Philippines vào ngày 26-9 trên sân Si Jalak Harupat tại Bandung, Indonesia.

Sau trận đấu này, ĐT Việt Nam lần lượt gặp Thái Lan ngày 29-9 và Pakistan ngày 2-10. Đây đều là những trận đấu quan trọng trong hành trình hướng tới mục tiêu vào chung kết giải năm nay.