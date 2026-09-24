ANTD.VN - ĐT Lào khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Brunei ở bảng A nhóm 2. Đội bóng xứ Triệu voi sớm tạo lợi thế, duy trì thế trận chủ động và có được 3 điểm ấn tượng.

FIFA ASEAN Cup 2026 khởi đầu chiều 24-9 với trận Lào vs Brunei ở nhóm 2 (Division 2), diễn ra tại Hong Kong (TQ). Chỉ sau 4 phút, Lào đã có bàn mở tỉ số. Danial phạm lỗi với Thongkhamsavanh trong vòng cấm, khiến trọng tài cho Lào hưởng quả phạt đền. Đội trưởng Boukong không bỏ lỡ cơ hội, thực hiện thành công cú sút từ chấm 11m đưa đội chủ nhà vượt lên.

Bàn thắng sớm giúp Lào càng thêm tự tin. Đội bóng xứ Triệu voi liên tục khai thác hai hành lang cánh, sử dụng tốc độ để kéo giãn hàng phòng ngự Brunei.

Tuyển Lào thắng đậm ngày mở màn FIFA ASEAN Cup 2026

Phút 24, một pha lên bóng theo đúng ý đồ giúp Lào nhân đôi cách biệt. Singsavang thoát xuống bên cánh trái trước khi tung cú sút chéo góc, đánh bại thủ môn Brunei và nâng tỉ số lên 2-0.

Có lợi thế hai bàn, Lào bắt đầu giảm nhịp độ và tạo điều kiện để Brunei tổ chức tấn công. Đội khách tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương để liên tục tìm kiếm cơ hội.

Phút bù giờ đầu tiên của hiệp một, Brunei rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Syamra thoát xuống ở trung lộ, đón đường chuyền của đồng đội rồi thực hiện pha tâng bóng qua đầu thủ môn Vethita, đưa trận đấu trở lại thế giằng co.

Đến phút 67, đội bóng xứ Triệu voi có pha phối hợp tấn công bài bản. Thủ môn Nyaring đã xuất sắc đẩy cú dứt điểm đầu tiên, nhưng Chernvanglien có mặt đúng lúc để đá bồi, ấn định chiến thắng 3-1.

Ba điểm trong ngày ra quân giúp Lào có khởi đầu thuận lợi tại bảng A nhóm 2 FIFA ASEAN Cup 2026. Với một đội hình được trẻ hóa mạnh và thi đấu có đường nét, chiến thắng trước Brunei đã mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho đội bóng xứ Triệu voi.