Hàng loạt phòng gym đóng cửa: Điều gì đang xảy ra với thị trường fitness?

ANTD.VN - Nhiều chuỗi phòng gym lớn liên tục đóng cửa hoặc thu hẹp mạng lưới dù nhu cầu rèn luyện sức khỏe vẫn tăng, cho thấy mô hình mặt bằng lớn, chi phí cao đang chịu sức ép.

Từ những phòng tập rộng hàng nghìn mét vuông ở vị trí đắc địa đến các gói hội viên kéo dài vài năm, mô hình từng giúp những chuỗi fitness lớn mở rộng nhanh nay lại tạo ra áp lực dòng tiền không nhỏ.

Khi khách hàng có thêm nhiều lựa chọn và chi phí vận hành liên tục tăng, cuộc đua “mở thật lớn, bán thẻ thật dài” đang phải thay đổi.

Hình minh họa.

Từ mở rộng mạnh đến liên tục trả mặt bằng

Thị trường phòng tập thể hình Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn khá trái ngược. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe vẫn tăng, phòng gym vẫn đông vào giờ cao điểm, Pilates, PT cá nhân và nhiều loại hình tập luyện mới tiếp tục xuất hiện. Nhưng ở phân khúc chuỗi quy mô lớn, những thông báo đóng cửa, tạm dừng hay thu hẹp mạng lưới lại xuất hiện ngày càng nhiều.

Diễn biến mới nhất đến từ CitiGym khi doanh nghiệp thông báo ngừng hoạt động hai cơ sở Vạn Hạnh Mall và Điện Biên Phủ tại TP.HCM từ ngày 1/10/2026. Sau khi hai điểm này đóng cửa, hệ thống còn lại 7 cơ sở.

Doanh nghiệp cho biết việc điều chỉnh nằm trong kế hoạch di dời và tái cấu trúc hoạt động. Với những hội viên bị ảnh hưởng, phương án được đưa ra gồm nâng hạng thẻ để tập tại nhiều chi nhánh, tặng thêm thời gian tập hoặc ưu đãi khi tái ký.

Trước CitiGym, một số thương hiệu lớn khác cũng liên tục điều chỉnh mạng lưới.

California Fitness & Yoga trong tháng 7-2026 đã dừng hoạt động 4 câu lạc bộ tại Hà Nội và TP.HCM. Nếu nhìn trong khoảng hai năm, số cơ sở được thu hẹp còn lớn hơn. Doanh nghiệp lý giải việc điều chỉnh gắn với thời hạn thuê mặt bằng, hiệu quả đầu tư và việc rà soát lại mô hình vận hành.

Elite Fitness cũng đã đóng cơ sở cuối cùng tại TP.HCM trong năm nay, trong khi CORE Fitness & Yoga thông báo tạm dừng hoạt động các cơ sở từ tháng 8, sau khi gặp khó khăn về tài chính và khả năng duy trì vận hành.

Một số cái tên khác thậm chí đã rời thị trường trước đó. Fit24 ngừng kinh doanh từ năm 2024, còn Getfit Gym & Yoga sau thời gian tái cấu trúc cũng chấm dứt hoạt động trong năm 2026.

Những diễn biến trên không đồng nghĩa thị trường fitness đang hết khách. Điều đáng chú ý hơn nằm ở việc một mô hình kinh doanh từng phát triển rất nhanh đang phải đối mặt với những giới hạn của chính nó.

Phòng rộng hàng nghìn mét vuông, thẻ càng dài càng rẻ: bài toán dòng tiền khó hơn tưởng tượng

Một phòng gym cao cấp thường không chỉ có vài dãy máy tập.

Mô hình phổ biến của các chuỗi lớn là “all-in-one”: diện tích hàng nghìn mét vuông, nhiều khu tập riêng biệt, phòng yoga, phòng tắm, xông hơi, lớp nhóm, thậm chí hồ bơi. Đi kèm là đội ngũ lễ tân, kinh doanh, huấn luyện viên cá nhân, kỹ thuật và vệ sinh.

Vốn đầu tư ban đầu vì vậy rất lớn. Nhưng khoản chi nặng nhất sau khi phòng tập đi vào hoạt động thường lại là mặt bằng và nhân sự.

Các chuỗi cao cấp thường chọn trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng hoặc khu dân cư có sức mua tốt để thuận tiện cho khách. Đây cũng chính là những vị trí có giá thuê cao nhất thị trường.

Một ví dụ dễ hình dung là mặt bằng tại Vạn Hạnh Mall, nơi CitiGym đang chuẩn bị dừng hoạt động. Giá thuê khởi điểm được thị trường ghi nhận khoảng 30 USD/m2/tháng tại khu vực tầng đặt phòng tập. Với mặt bằng khoảng 6.000 m2, phép tính lý thuyết cho ra con số khoảng 180.000 USD, tương đương hơn 4,5 tỷ đồng mỗi tháng.

Con số này chỉ mang tính tham khảo theo giá chào thuê, chưa phản ánh hợp đồng, chiết khấu hay thỏa thuận cụ thể giữa các bên. Nhưng nó cho thấy áp lực cố định mà một phòng tập quy mô lớn phải gánh trước cả khi tính tiền điện, máy móc, nhân viên, marketing hay bảo trì.

Ở chiều doanh thu, các phòng gym lại thường dùng một chiến thuật rất quen thuộc: khách cam kết càng lâu thì giá bình quân mỗi tháng càng rẻ.

Trước khi tạm dừng hoạt động, một số gói của CORE Fitness & Yoga có mức khoảng 3 triệu đồng cho 6 tháng. Nếu ký dài hơn, chi phí bình quân có thể hạ xuống quanh 300.000 đồng mỗi tháng.

CitiGym từng có chương trình khoảng 8,8 triệu đồng cho 30 tháng, tức chưa đến 300.000 đồng mỗi tháng ở một số điều kiện sử dụng. Trong khi đó, ở nhóm cao cấp hơn, khách có thể chi hàng chục triệu đồng cho hợp đồng một năm đến vài năm.

Bên cạnh tiền thẻ, PT là nguồn doanh thu quan trọng. Giá niêm yết một buổi tập cá nhân tại một số hệ thống lớn có thể dao động từ khoảng 870.000 đồng đến trên 1 triệu đồng.

Bán hợp đồng dài hạn giúp phòng tập thu được một lượng tiền lớn ngay từ đầu. Nhưng đây cũng là con dao hai lưỡi.

Khoản tiền nhận hôm nay đi kèm nghĩa vụ cung cấp dịch vụ trong nhiều tháng, thậm chí vài năm tiếp theo. Nếu doanh nghiệp sử dụng quá nhiều dòng tiền này để mở cơ sở mới hoặc trang trải chi phí hiện tại, việc mở rộng có thể diễn ra rất nhanh khi khách mới liên tục gia nhập.

Ngược lại, chỉ cần số khách mới giảm, tỷ lệ gia hạn thấp hơn hoặc chi phí tăng mạnh, dòng tiền có thể lập tức chịu sức ép.

Khi đó doanh nghiệp dễ rơi vào vòng lặp: thiếu tiền nên phải tung khuyến mãi mạnh để bán thêm thẻ dài hạn; giá bình quân mỗi tháng càng thấp khiến biên lợi nhuận giảm; nguồn tiền dành cho nâng cấp cơ sở và dịch vụ tiếp tục co lại.

Dữ liệu tài chính từng được công bố của doanh nghiệp đứng sau CitiGym phần nào cho thấy nghịch lý này. Năm 2023, doanh thu thuần tăng hơn 39% lên khoảng 464 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp vẫn lỗ sau thuế khoảng 28 tỷ đồng. Lỗ lũy kế vào cuối năm đó ở mức khoảng 221 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đã chuyển sang âm.

Đây là số liệu của một thời điểm trong quá khứ, không đại diện cho tình hình tài chính hiện nay của toàn ngành, nhưng cho thấy doanh thu tăng chưa chắc đồng nghĩa kinh doanh phòng gym quy mô lớn có lợi nhuận.

Vấn đề còn khó hơn khi hành vi khách hàng thay đổi.

Người tập hiện có nhiều lựa chọn hơn trước: phòng gym bình dân gần nhà, studio PT quy mô nhỏ, Pilates, boutique fitness, chạy bộ, thể thao ngoài trời hay các mô hình chỉ trả tiền theo tháng.

Một phòng tập rộng vài nghìn mét vuông vì thế không còn mặc nhiên tạo lợi thế nếu người dùng chỉ cần vài thiết bị cơ bản, vị trí thuận tiện và mức phí linh hoạt.

Đây là lý do nhiều chuỗi đang chuyển từ câu hỏi “mở thêm bao nhiêu cơ sở?” sang “mỗi cơ sở có thực sự sinh lời hay không?”.

Làn sóng đóng cửa chưa chắc là dấu chấm hết của ngành gym

Nghịch lý của thị trường nằm ở chỗ các chuỗi lớn đang thu hẹp nhưng nhu cầu tập luyện dài hạn vẫn được đánh giá còn nhiều dư địa.

Các dự báo thị trường khu vực cho rằng quy mô ngành câu lạc bộ sức khỏe và thể hình Đông Nam Á có thể tiếp tục tăng mạnh đến năm 2030. Việt Nam được xem là thị trường hưởng lợi từ tầng lớp trung lưu mở rộng, sự quan tâm ngày càng lớn đến sức khỏe và nhu cầu dành cho PT, Pilates cùng các mô hình tập luyện chuyên biệt.

Như vậy, thứ đang gặp khó chưa chắc là nhu cầu tập gym mà có thể là mô hình kinh doanh dựa quá nhiều vào mặt bằng lớn, chi phí cố định cao và hợp đồng trả trước dài hạn.

Sau quá trình thanh lọc, thị trường có thể xuất hiện nhiều mô hình nhỏ hơn: diện tích vừa phải, ít tiện ích không cần thiết, vận hành tinh gọn, tập trung một nhóm khách rõ ràng và cho phép thanh toán linh hoạt hơn.

Với người tiêu dùng, những vụ đóng cửa thời gian qua cũng đặt ra câu hỏi về việc có nên trả trước hàng chục triệu đồng cho các hợp đồng kéo dài vài năm.

Theo pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, dịch vụ được cung cấp từ 3 tháng trở lên hoặc không xác định thời hạn thuộc nhóm dịch vụ liên tục. Hợp đồng phải được lập thành văn bản và người tiêu dùng được cung cấp một bản.

Đơn vị kinh doanh cũng không được tự ý ngừng cung cấp dịch vụ trái với hợp đồng hoặc quy định pháp luật. Nếu cơ sở dừng hoạt động, quyền lợi cụ thể của hội viên cần được xác định căn cứ vào hợp đồng đã ký, thời gian dịch vụ còn lại, phương án chuyển đổi sang cơ sở khác và thỏa thuận giữa các bên.

Do đó, trước khi mua gói dài hạn, người tập nên đọc kỹ điều khoản liên quan đến đóng cửa hoặc chuyển địa điểm, khả năng hoàn tiền, chuyển nhượng thẻ, bảo lưu thời gian tập và phạm vi sử dụng tại các chi nhánh khác.

Mức giá 300.000 đồng/tháng có thể rất hấp dẫn khi được quy đổi từ một hợp đồng hai hoặc ba năm. Nhưng khoản tiền thực tế người mua phải thanh toán ngay có thể lên đến hàng chục triệu đồng.

Trong một thị trường đang tái cấu trúc, sự linh hoạt đôi khi đáng giá hơn mức giảm giá.

Với doanh nghiệp, làn sóng đóng cửa hiện nay cũng cho thấy thời kỳ mở rộng bằng mọi giá đang dần qua đi. Phòng tập đẹp, vị trí đắc địa và máy móc hiện đại vẫn quan trọng, nhưng cuối cùng mỗi mét vuông mặt bằng phải tạo đủ doanh thu để trang trải chi phí.

Thị trường fitness Việt Nam có thể vẫn tăng trưởng trong những năm tới. Chỉ có điều, những doanh nghiệp tồn tại sau cuộc thanh lọc có thể sẽ rất khác so với mô hình phòng gym khổng lồ từng thống trị một thập niên trước.