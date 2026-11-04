VN-Index tăng mạnh hơn 33 điểm, nhà đầu tư đua nhau "bắt đáy" cổ phiếu FPT

ANTD.VN - Gần như toàn bộ các cổ phiếu vốn hóa lớn đều tăng điểm, trong đó, FPT bất ngờ tăng kịch trần sau chuỗi giảm sâu liên tiếp gần 2 tháng.

Sau 3 phiên giảm liên tiếp, VN-Index đã mất mốc 1.700 điểm trong phiên hôm qua, 3/11. Thị trường bước sang phiên giao dịch hôm nay trong trạng thái thận trọng, ban đầu VN-Index mở cửa giảm nhẹ. Tuy nhiên, sau khoảng 45 phút giao dịch, lực cầu bắt đáy xuất hiện ở một số cổ phiếu lớn đã giúp chỉ số đảo chiều lấy lại sắc xanh.

Sắc xanh tiếp tục lan tỏa ra toàn bảng điện tử giúp VN-Index nhanh chóng hồi phục. Chốt phiên sáng, chỉ số sàn HOSE tăng 13,01 điểm (+0,77%) lên 1.712,63 điểm với 207 mã tăng, trong khi chỉ có 76 mã giảm.

Đến phiên chiều, đà tăng nới rộng. Sàn HOSE kết phiên với 268 mã tăng điểm, chỉ còn 72 mã giảm. Riêng rổ VN30, tới 29 mã tăng, chỉ còn VIC đứng giá và không có mã giảm nào.

Thị trường chứng khoán hồi phục ngoạn mục nhờ đà tăng của các cổ phiếu vốn hóa lớn

FPT là cổ phiếu ấn tượng nhất trong phiên hôm nay. Hôm qua, mã này tăng nhẹ sau chuỗi 2 tháng gần như giảm liên tục. Bước sang phiên hôm nay, lực mua bắt đáy xuất hiện ngay đầu phiên đã giúp FPT tăng mạnh trong phiên sáng và đến phiên chiều đã được kéo lên mức giá trần.

Ngoài FPT, TCX cũng chốt phiên trong sắc tím. Một số mã ngân hàng, chứng khoán, bất động sản… cũng tăng mạnh, như SSI tăng 6,5%; LPB tăng 4,6%, VRE, VPB cùng tăng 4,5%, MSN tăng 4,2%...

Chốt phiên, VN-Index tăng mạnh 33,4 điểm (+1,97%) lên 1.733,02 điểm. Khối lượng giao dịch 908,6 triệu đơn vị, giá trị 17.955 tỷ đồng. Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng còn hơn 69 tỷ đồng.

HNX-Index tăng mạnh 6,46 điểm (+2,57%) lên 257,88 điểm với 107 mã tăng và 46 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 77 triệu đơn vị, giá trị 1.025 tỷ đồng.

UPCoM-Index tăng 0,56 điểm (+0,46%) lên 122,61 điểm. Trên sàn có 158 mã tăng, 65 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 37 triệu đơn vị, giá trị 631,7 tỷ đồng.