36,1% hộ gia đình đang bị ảnh hưởng của giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng cao

ANTD.VN - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng cao đang ảnh hưởng đến 36,1% hộ gia đình tham gia điều tra lao động việc làm.

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Theo kết quả sơ bộ Điều tra lao động việc làm, tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập trong tháng 10 không thay đổi và tăng lên so với tháng cùng kỳ năm trước là 96,8% (giảm 0,3 điểm phần trăm so với kỳ báo cáo tháng 9 và tăng 0,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước). Tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập giảm và không biết là 3,2%.

Trong các hộ đánh giá có thu nhập tăng, có 70,2% hộ cho biết tăng thu từ tiền lương, tiền công của thành viên hộ; 35,2% hộ nhận định do tăng thu từ hoạt động nông, lâm nghiệp, thủy sản; 21,2% hộ đánh giá do tăng thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, thủy sản.

Trong các hộ đánh giá thu nhập giảm, có 31,3% hộ đánh giá do chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ tăng; 29,3% hộ đánh giá do giá bán các sản phẩm từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ giảm;

27,5% hộ đánh giá do thành viên hộ bị ốm, bệnh, chấn thương nặng hoặc tử vong; 21,0% hộ đánh giá do quy mô các hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ giảm và 20,4% hộ đánh giá do có thành viên tạm nghỉ việc.

Về tác động của các sự kiện tiêu cực đến đời sống trong mười tháng năm 2026, các hộ gia đình được khảo sát cho biết: 36,1% hộ đang bị ảnh hưởng của giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng cao; 7,7% hộ chịu ảnh hưởng tiêu cực từ thiên tai, biến đổi khí hậu;

Bên cạnh đó, có 3,7% hộ chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh đối với vật nuôi, cây trồng; 2,9% hộ chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh đối với con người; 2,2% hộ chịu ảnh hưởng do thành viên hộ bị ốm, bệnh, chấn thương nặng hoặc tử vong và 0,5% hộ chịu ảnh hưởng của hỏa hoạn, cháy nổ.

Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng năm 2026 tăng 4,57% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, những nhóm hàng hóa tác động trực tiếp, hàng ngày đến sinh hoạt của người dân đều tăng. Cụ thể, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,61%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,66; nhóm giao thông tăng 6,98%, trong đó giá nhiên liệu tăng 13,09%.

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại đều có chỉ số giá tăng, gồm: hàng hóa và dịch vụ khác tăng 4,72%; đồ uống và thuốc lá tăng 3,80%; giáo dục tăng 3,29%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 2,88%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 2,75%; may mặc, mũ nón và giày dép tăng 2,04%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,19%; thông tin và truyền thông tăng 0,12%.

Lạm phát cơ bản tháng 10 năm 2026 giảm 0,05% so với tháng trước và tăng 4,04% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,57% của CPI bình quân chung, chủ yếu do giá xăng dầu, gas, lương thực, thực phẩm tươi sống, dịch vụ y tế biến động làm CPI chung tăng, trong khi các nhóm này được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Tuy vậy, kết quả điều tra cũng cho biết, hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội luôn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Bên cạnh sự hỗ trợ của Chính phủ thông qua các chương trình, chính sách chung của quốc gia, các chương trình, chính sách của địa phương, các hộ dân còn nhận được sự giúp đỡ từ các tổ chức khác.