Tân Á Đại thành tiếp tục hợp tác với BCG, kiến tạo động lực tăng trưởng

ANTD.VN - Trước thềm kỷ niệm 33 năm thành lập, Tập đoàn Tân Á Đại Thành tiếp tục lựa chọn Boston Consulting Group (BCG) làm đối tác tư vấn chiến lược tăng trưởng. Đây là bước đi quan trọng trên hành trình hiện thực hóa chiến lược “Từ tốt đến vĩ đại”, thể hiện tầm nhìn dài hạn, tinh thần chủ động đổi mới và quyết tâm kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, hướng tới phát triển xanh, bền vững.

Tân Á Đại Thành và BCG ký kết hợp tác chiến lược, kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Hà Nội, ngày 03/11/2026 - Tập đoàn Tân Á Đại Thành và Boston Consulting Group (BCG) tổ chức Lễ ký kết Hợp tác tư vấn chiến lược “Từ tốt đến vĩ đại”, đánh dấu lần hợp tác thứ hai giữa hai bên.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Duy Chính - Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành cùng Ban Lãnh đạo cấp cao; ông Il-Dong Kwon - Tổng Giám đốc BCG tại Việt Nam cùng các chuyên gia tư vấn. Đại diện thực hiện nghi thức ký kết là bà Nguyễn Phương Anh - Phó Tổng Giám đốc Marketing & Truyền thông Tập đoàn Tân Á Đại Thành và ông Il-Dong Kwon.

Theo thỏa thuận, BCG sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tân Á Đại Thành trong việc hoạch định chiến lược phát triển dài hạn, trên cơ sở phát huy những nền tảng và lợi thế sẵn có, đồng thời nhận diện các cơ hội tăng trưởng mới trong bối cảnh thị trường không ngừng chuyển dịch. Sự hợp tác hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh, khai mở những tiềm năng phát triển và kiến tạo các động lực tăng trưởng bền vững, tạo nền tảng để Tân Á Đại Thành hiện thực hóa những mục tiêu chiến lược trong giai đoạn tiếp theo.

33 năm phát triển - Nền tảng cho những bước chuyển chiến lược

Ra đời năm 1993, Tân Á Đại Thành khởi đầu với sản phẩm bồn nước inox, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt. Trải qua 33 năm, doanh nghiệp đã phát triển thành tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động trên ba lĩnh vực Công nghiệp - Công nghệ cao - Bất động sản.

Năm 2021, Tân Á Đại Thành lần đầu hợp tác với BCG triển khai chương trình tư vấn tái cấu trúc chiến lược theo định hướng “Từ tốt đến vĩ đại” (Good to Great), đặt nền móng cho quá trình hoàn thiện mô hình quản trị, xác lập các ưu tiên chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Việc tiếp tục lựa chọn BCG thể hiện sự nhất quán trong tư duy phát triển: củng cố những giá trị nền tảng, đồng thời chủ động nhìn nhận lại mô hình tăng trưởng, nhận diện dư địa mới và chuẩn bị năng lực cho giai đoạn tiếp theo.

Chủ động đón đầu xu thế, kiến tạo những chuỗi giá trị mới

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, chuỗi cung ứng liên tục tái cấu trúc, cùng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang định hình lại phương thức sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng. Đồng thời, xu hướng phát triển xanh, tiêu dùng bền vững và nâng cao chất lượng sống đang mở ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp có khả năng đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ và thích ứng linh hoạt với thị trường. Trước những chuyển dịch đó, Tân Á Đại Thành chủ động hoạch định chiến lược dài hạn, không chỉ nhằm củng cố lợi thế hiện có mà còn đón đầu những nhu cầu tương lai, kiến tạo các động lực tăng trưởng mới.

Trên nền tảng ba lĩnh vực Công nghiệp - Công nghệ cao Bất động sản, Tân Á Đại Thành hướng tới phát huy thế mạnh của từng lĩnh vực, tăng cường kết nối các nguồn lực và từng bước hình thành những chuỗi giá trị liên hoàn. Qua đó, Tập đoàn nâng cao tính chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời tạo nền tảng phát triển các sản phẩm, giải pháp đáp ứng những tiêu chuẩn và kỳ vọng ngày càng cao của thị trường.

Theo đó, lĩnh vực Công nghiệp tiếp tục mở rộng danh mục, tiến tới hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm và giải pháp cho ngôi nhà hiện đại, từ kim khí gia dụng đến vật liệu xây dựng; chú trọng phát triển các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội xuất khẩu. Lĩnh vực Công nghệ cao tập trung nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ tiên tiến phục vụ đời sống, mang đến những giải pháp thông minh, tiện ích. Lĩnh vực Bất động sản không chỉ kế thừa những thành quả từ Công nghiệp và Công nghệ cao mà còn hướng tới kiến tạo những không gian sống tiện nghi, hiện đại, tinh khiết, nơi các sản phẩm, giải pháp và công nghệ tiên tiến được ứng dụng đồng bộ, hài hòa. Trên nền tảng đó, Tập đoàn thiết kế những trải nghiệm sống trọn vẹn, phù hợp với xu hướng phát triển và lối sống của người Việt hiện đại, góp phần nâng tầm chuẩn sống và kiến tạo những giá trị bền vững cho khách hàng.

Hệ sinh thái Tân Á Đại Thành với ba trụ cột Công nghiệp - Công nghệ cao - Bất động sản

Để hiện thực hóa những định hướng này, BCG sẽ đồng hành cùng Tân Á Đại Thành trong việc đánh giá tiềm năng thị trường, xác lập các ưu tiên chiến lược, hoạch định lộ trình triển khai và phát triển mạng lưới đối tác trong nước, quốc tế. Qua đó, Tập đoàn hướng tới khai mở những dư địa tăng trưởng mới, củng cố vị thế tại thị trường nội địa và từng bước mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế.

Đồng hành cùng BCG, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng dài hạn

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Il-Dong Kwon - Tổng Giám đốc BCG tại Việt Nam đánh giá cao những bước phát triển của Tân Á Đại Thành, đồng thời nhấn mạnh rằng lợi thế cạnh tranh bền vững không chỉ đến từ chiến lược đúng đắn mà còn phụ thuộc vào năng lực tổ chức thực thi.

Ông Il-Dong Kwon - Tổng Giám đốc BCG tại Việt Nam, phát biểu tại lễ ký kết

Theo đại diện BCG, giai đoạn hợp tác mới sẽ kế thừa những nền tảng đã được xác lập, kết hợp kinh nghiệm quốc tế với sự am hiểu thị trường Việt Nam. BCG cam kết huy động đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, phối hợp cùng Ban Lãnh đạo Tân Á Đại Thành để xây dựng chiến lược khả thi, chuyển hóa tầm nhìn thành những chương trình hành động cụ thể.

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, bà Nguyễn Phương Anh - Phó Tổng Giám đốc Marketing & Truyền thông Tập đoàn Tân Á Đại Thành cho biết:

“Việc tiếp tục lựa chọn BCG thể hiện quyết tâm không ngừng đổi mới và chủ động chuẩn bị cho tương lai của Tân Á Đại Thành. Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, doanh nghiệp không chỉ cần phát huy những thế mạnh sẵn có mà còn phải có tầm nhìn dài hạn, khả năng đón đầu xu hướng và năng lực chuyển hóa cơ hội thành giá trị thực tiễn. Chúng tôi kỳ vọng sự đồng hành của BCG sẽ giúp Tân Á Đại Thành tiếp tục khai mở những tiềm năng phát triển, kiến tạo các sản phẩm, giải pháp và trải nghiệm khác biệt, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa thương hiệu Việt vươn xa.”

Trước thềm kỷ niệm 33 năm thành lập, việc tiếp tục hợp tác với BCG không chỉ đánh dấu bước tiến trên hành trình “Từ tốt đến vĩ đại”, mà còn khẳng định tư duy phát triển dài hạn của Tân Á Đại Thành: lấy thành tựu đã được kiến tạo làm nền tảng, lấy đổi mới làm động lực và lấy năng lực thực thi làm yếu tố quyết định để hiện thực hóa những khát vọng lớn hơn, đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.