Hé lộ doanh nghiệp đầu tư trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát

ANTD.VN - Dự án Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát tại phường Định Công được UBND TP Hà Nội chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để triển khai, với chủ đầu tư là CTCP Xuân Nam Việt.

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, quỹ đất thực hiện dự án Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát tại phường Định Công có quy mô hơn 6 ha.

Sau khi hoàn tất thủ tục, toàn bộ khu đất được sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với thời hạn 50 năm. Nhà nước áp dụng hình thức cho thuê đất trả tiền hằng năm đối với diện tích này.

Dự án Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát tại phường Định Công có diện tích 6ha.

Trong khi đó, về phía chủ đầu tư dự án, CTCP Xuân Nam Việt được thành lập vào tháng 7/2008, với người đại diện theo pháp luật ban đầu là ông Nguyễn Đức Thuận, giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Tại thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, với 5 cổ đông sáng lập gồm: ông Nguyễn Trung Kiên, ông Đặng Hữu Lộc, bà Lê Thị Thu Huyền và ông Nguyễn Đức Thuận, mỗi người góp 5 tỷ đồng; ông Nguyễn Xuân Vũ góp 30 tỷ đồng, tương đương 60% vốn điều lệ.

Sau gần 9 năm hoạt động, đến tháng 4/2017, Xuân Nam Việt nâng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng, trong khi cơ cấu cổ đông góp vốn vẫn được giữ nguyên. Tháng 6/2020, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện đợt tăng vốn lớn, đưa vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng. Cùng thời điểm, ngành nghề kinh doanh chính được cập nhật là hoàn thiện công trình xây dựng.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp cập nhật ngày 4/3/2026, Xuân Nam Việt tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Trần Anh Vũ, giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Đáng chú ý, ông Trần Anh Vũ còn được giới thiệu là Phó Tổng giám đốc THADICO (CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh) – đơn vị phụ trách lĩnh vực đầu tư và xây dựng của Tập đoàn THACO.

Hiện Xuân Nam Việt là công ty thành viên của CTCP VGroup, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. VGroup hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ thông tin, thiết bị y tế và giám định Gene, năng lượng tái tạo, xây dựng, công trình giao thông và khai khoáng.

VGroup được thành lập vào tháng 2/2015, với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là ông Diệp Quang Nhân, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

Cơ cấu cổ đông sáng lập của doanh nghiệp gồm 4 cá nhân: ông Nguyễn Xuân Vũ góp 70 tỷ đồng, tương ứng 70% vốn điều lệ; ông Nguyễn Tâm Dũng góp 15 tỷ đồng; ông Diệp Quang Nhân góp 10 tỷ đồng và ông Lê Văn Hải góp 5 tỷ đồng.

Đến tháng 4/2017, VGroup nâng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Xuân Vũ tiếp tục là cổ đông chi phối khi nắm giữ 350 tỷ đồng vốn góp, tương ứng tỷ lệ sở hữu 70%.

Tháng 6/2020, doanh nghiệp hoàn tất đợt tăng vốn tiếp theo, đưa quy mô vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng.