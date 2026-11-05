Nghiêm cấm cán bộ thuế gợi ý, ép người dân từ chối nhận tiền thuế thừa khi đóng mã số thuế

ANTD.VN - Cục Thuế cho biết, có tình trạng công chức thuế yêu cầu người nộp thuế làm văn bản từ chối nhận số tiền thuế nộp thừa để đóng hồ sơ, gây bức xúc trong dư luận.

Cục Thuế vừa có văn bản gửi Thuế các tỉnh, thành phố; Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn và Chi cục Thuế Thương mại điện tử, hướng dẫn một số nội dung về thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong triển khai chiến dịch Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh.

Trong đó, nội dung đáng chú ý là việc xử lý số tiền thuế nộp thừa khi người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Cán bộ thuế phải hướng dẫn người nộp thuế lập hồ sơ nhận lại tiền hoàn thuế hoặc bù trừ nghĩa vụ thuế

Cục Thuế nêu rõ: Căn cứ theo quy định Điều 14, Điều 15, Điều 28 và Điều 29 Thông tư số 90/2026/TT-BTC, khi người nộp thuế thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế, thực hiện bù trừ nghĩa vụ thuế hoặc giải quyết thủ tục hoàn trả số tiền thuế nộp thừa theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế. Việc xử lý không hoàn trả tiền nộp thừa, và xử lý hoàn tiền nộp thừa thực hiện theo quy định tại Điều 43; mục 2 Chương V Thông tư 89/2026/TT-BTC.

Tuy nhiên, Cục Thuế cho biết, có tình trạng công chức thuế yêu cầu người nộp thuế làm văn bản từ chối nhận số tiền thuế nộp thừa để đóng hồ sơ, gây bức xúc trong dư luận.

“Cục Thuế yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Phòng, Thuế Cơ sở trên địa bàn và công chức thuế phụ trách hướng dẫn người nộp thuế lập hồ sơ nhận lại tiền hoàn thuế hoặc bù trừ nghĩa vụ thuế theo đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật. Nghiêm cấm việc gợi ý, gây sức ép, yêu cầu người nộp thuế từ chối nhận số tiền thuế được hoàn hoặc bù trừ nghĩa vụ” – văn bản của Cục Thuế nhấn mạnh.

Cơ quan này cũng yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố, Ban Kiểm tra (Cục Thuế) tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, chủ động nắm bắt tình hình, thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời xác minh, xử lý nghiêm nếu có vi phạm

Ngoài ra, đối với việc xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với người nộp thuế đang ở trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký), dẫn các quy định tại Thông tư số 90/2026/TT-BTC, Cục Thuế hướng dẫn: Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế quản lý trực tiếp tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế thực hiện chuyển trạng thái mã số thuế của người nộp thuế và các đơn vị phụ thuộc của người nộp thuế về trạng thái 06 với lý do “Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Theo đó, cơ quan thuế không ban hành Thông báo mẫu số 17/TB-ĐKT (Thông báo về việc NNT ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực MST) đối với trường hợp này.