Vì sao lợi nhuận Vinaconex lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.800 tỷ đồng?

ANTD.VN - Kết quả kinh doanh quý III/2026 của Vinaconex chịu áp lực lớn từ nền lợi nhuận cao cùng kỳ năm trước, khi doanh nghiệp từng ghi nhận khoản lãi đột biến từ thương vụ thoái vốn tại chủ đầu tư dự án Cát Bà Amatina.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần trong quý đạt hơn 3.296 tỷ đồng, giảm khoảng 25,6% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm chậm hơn doanh thu, ở mức hơn 2.857 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp còn khoảng 438,6 tỷ đồng, giảm hơn 28%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ cũng giảm mạnh, từ hơn 3.180 tỷ đồng xuống còn khoảng 219,7 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính ghi nhận gần 129,7 tỷ đồng, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt ở mức 113,1 tỷ đồng và 94,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận Vinaconex lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.800 tỷ.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý III/2026 của Vinaconex đạt khoảng 441,5 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức hơn 3.098 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 371 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức hơn 3.304 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 10.536 tỷ đồng, giảm khoảng 7,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1.235 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.016 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 70% và 73% so với cùng kỳ năm 2025.

Dù vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế vượt 1.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh của Vinaconex đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Mức sụt giảm này phần lớn xuất phát từ nền lợi nhuận cao của năm 2025, khi doanh nghiệp ghi nhận khoản lãi đột biến từ thương vụ thoái vốn tại chủ đầu tư dự án Cát Bà Amatina.

Dòng tiền kinh doanh đảo chiều, âm hơn 1.800 tỷ đồng

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo tài chính của Vinaconex là sự đảo chiều của dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2026, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp âm hơn 1.822 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm trước, chỉ tiêu này ghi nhận dương hơn 2.258 tỷ đồng. Như vậy, dòng tiền kinh doanh đã chuyển biến theo hướng kém tích cực với mức chênh lệch hơn 4.080 tỷ đồng.

Đáng chú ý, diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh Vinaconex vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1.016 tỷ đồng. Sự khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và dòng tiền thực tế cho thấy khả năng chuyển hóa lợi nhuận thành tiền của doanh nghiệp đang chịu áp lực.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, một số khoản mục có tác động đáng kể đến dòng tiền trong kỳ gồm: tăng các khoản phải thu khiến dòng tiền giảm khoảng 751,5 tỷ đồng; tăng hàng tồn kho làm giảm khoảng 333,6 tỷ đồng; giảm các khoản phải trả khiến dòng tiền giảm khoảng 547,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Vinaconex đã chi gần 322,9 tỷ đồng để trả lãi vay và gần 957,8 tỷ đồng để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Có thể thấy, dòng tiền kinh doanh âm không chỉ đến từ việc gia tăng các khoản vốn bị chiếm dụng tại khách hàng, đối tác mà còn chịu ảnh hưởng từ các nghĩa vụ thanh toán, thuế và chi phí tài chính.

Ở chiều ngược lại, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư ghi nhận dương hơn 3.050 tỷ đồng. Tuy nhiên, cấu phần dòng tiền cho thấy khoản thu từ thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ lên tới gần 6.918 tỷ đồng, trong khi tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ khoảng 4.076 tỷ đồng.

Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm hơn 1.720 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp chi trả nợ gốc vay hơn 7.074 tỷ đồng, trong khi tiền thu từ đi vay đạt khoảng 6.005 tỷ đồng. Sau khi tính cả ba dòng tiền, lượng tiền thuần trong kỳ của Vinaconex giảm gần 493 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp còn khoảng 1.807 tỷ đồng, giảm hơn 21% so với đầu năm.

Hơn 730 tỷ đồng khoản phải thu được xác định là nợ xấu

Một vấn đề khác đáng chú ý trong báo cáo tài chính của Vinaconex là chất lượng các khoản phải thu.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tại ngày 30/9/2026, tổng giá trị các khoản phải thu được xác định là nợ xấu theo giá gốc vào khoảng 730,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị có thể thu hồi chỉ khoảng 154,1 tỷ đồng. Như vậy, phần chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và giá trị có thể thu hồi lên tới khoảng 576,8 tỷ đồng.

Trong danh sách này, khoản phải thu từ CTCP Xi măng Cẩm Phả có giá trị khoảng 65,5 tỷ đồng. Ngoài ra, các khoản phải thu từ những đối tượng khác chiếm khoảng 665,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đối với khoản phải thu từ Xi măng Cẩm Phả, báo cáo không ghi nhận giá trị có thể thu hồi.

So với đầu năm 2026, tổng giá trị các khoản phải thu được xác định là nợ xấu đã giảm từ khoảng 1.207,5 tỷ đồng xuống còn 730,9 tỷ đồng.

Bên cạnh các khoản nợ xấu, tổng các khoản phải thu ngắn hạn của Vinaconex tại ngày 30/9/2026 đạt hơn 5.338 tỷ đồng, tăng so với mức hơn 5.022 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt gần 2.849 tỷ đồng, phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng hơn 1.628 tỷ đồng và trả trước cho người bán ngắn hạn khoảng 1.932 tỷ đồng.

Không chỉ đối mặt với áp lực dòng tiền, Vinaconex còn ghi nhận chi phí lãi vay tăng đáng kể trong 9 tháng đầu năm 2026.

Cụ thể, chi phí tài chính của doanh nghiệp đạt hơn 365 tỷ đồng, tăng so với mức khoảng 309 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Riêng chi phí lãi vay lên tới hơn 341 tỷ đồng, tăng khoảng 35% so với cùng kỳ.

Diễn biến này đáng chú ý khi tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của Vinaconex tại ngày 30/9/2026 ở mức khoảng 6.073 tỷ đồng, thấp hơn mức đầu năm. Điều này cho thấy chi phí lãi vay tăng không đơn thuần xuất phát từ việc gia tăng quy mô dư nợ tại thời điểm cuối kỳ. Cơ cấu khoản vay, mặt bằng lãi suất và thời điểm phát sinh nghĩa vụ lãi vay cũng là những yếu tố cần được xem xét.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính 9 tháng chỉ đạt gần 728 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức hơn 3.304 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Việc nguồn thu tài chính suy giảm trong khi chi phí lãi vay gia tăng khiến hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp chịu áp lực.

Ở một diễn biến khác, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Vinaconex tại ngày 30/9/2026 đạt hơn 1.931 tỷ đồng, tăng khoảng 16,3% so với đầu năm.

Trong đó, dự án Kim Văn - Kim Lũ chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị dở dang khoảng 927,5 tỷ đồng. Tiếp đến là dự án hệ thống cấp nước xã Quốc Oai với khoảng 285,8 tỷ đồng, khu công nghiệp Cẩm Hà khoảng 271,5 tỷ đồng và cụm công nghiệp Sơn Đồng khoảng 340,9 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III/2026, tổng tài sản của Vinaconex đạt khoảng 28.451 tỷ đồng, giảm gần 9% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức hơn 15.610 tỷ đồng, giảm so với mức gần 18.787 tỷ đồng đầu năm.