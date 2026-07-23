Hàn Quốc miễn phí cho dân dùng AI nội địa

ANTD.VN - Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch ra mắt dịch vụ chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) hoàn toàn miễn phí được phát triển bằng công nghệ nội địa trong năm nay, nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng công nghệ nước ngoài.

Dịch vụ AI miễn phí giúp nâng cao chủ quyền công nghệ và giảm phụ thuộc vào nền tảng nước ngoài

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc, đây là bước đi chiến lược nằm trong sáng kiến "AI cho tất cả mọi người".

Mục tiêu của dự án là triển khai một chatbot AI đa năng cùng hệ thống trợ lý AI có khả năng xử lý các tác vụ phức tạp vào cuối năm nay, tạo tiền đề để Hàn Quốc làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên mới.

Thống kê từ công ty nghiên cứu thị trường Wiseapp - Retail cho thấy, tính đến tháng 2-2026, khoảng một nửa trong số 51 triệu người dân Hàn Quốc đã sử dụng các ứng dụng AI tạo sinh, trong số đó có gần 23 triệu người đang sử dụng ChatGPT của tập đoàn OpenAI (Mỹ).

Bộ trưởng Khoa học Hàn Quốc Bae Kyung-hoon nhấn mạnh: "Để thuyết phục người dùng chuyển từ các dịch vụ AI nước ngoài mà họ đang trả phí sang nền tảng nội địa, chúng tôi phải cung cấp các dịch vụ tốt hơn nữa. Hàn Quốc muốn tiến nhanh vào kỷ nguyên trợ lý AI và cạnh tranh sòng phẳng trong lĩnh vực này".

Động thái của Seoul phản ánh mối quan ngại ngày càng tăng của nhiều quốc gia về "chủ quyền AI"- việc tự chủ phát triển các mô hình nội địa nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, quyền riêng tư dữ liệu và lợi ích kinh tế.

Khác với các nền tảng nước ngoài thường thu phí đăng ký hàng tháng, dịch vụ AI của Hàn Quốc sẽ được cung cấp hoàn toàn miễn phí, giúp mọi tầng lớp nhân dân đều có thể tiếp cận công nghệ mới.

Ngoài ra, nó sẽ tích hợp dịch vụ công vượt trội khi trợ lý AI công cộng sẽ hỗ trợ người dân tự động tìm kiếm và đăng ký các dịch vụ chính phủ phù hợp. Từ năm 2027, hệ thống sẽ mở rộng sang các tính năng cá nhân hóa như quản lý tài sản, hỗ trợ học tập và lập kế hoạch nghỉ hưu.

Việc cung cấp AI miễn phí giúp tích lũy dữ liệu và người dùng, từ đó tạo nền tảng cho thị trường AI trong nước tự phát triển bền vững.

Tuyên bố trên được đưa ra ngay khi Luật Cơ bản về AI của Hàn Quốc chính thức có hiệu lực, thiết lập hành lang pháp lý quốc gia cho ngành công nghiệp này.

Đạo luật mới yêu cầu dán nhãn bắt buộc đối với tất cả nội dung do AI tạo ra, đồng thời thắt chặt quản lý đối với các công cụ có thể ảnh hưởng đến an toàn thể chất hoặc quyền cơ bản của con người.

Đặc biệt, Luật quy định 10 lĩnh vực nhạy cảm, trong đó có năng lượng hạt nhân, điều tra tội phạm, xét duyệt tín dụng, giáo dục và chăm sóc y tế phải tuân thủ các yêu cầu khắt khe nhất về tính minh bạch và an toàn AI.