Bế mạc Giải Pickleball chào mừng Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV

ANTD.VN - Sau một ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, tối 25/10, Giải Pickleball giao lưu chào mừng Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026 đã khép lại thành công trên nhiều phương diện.

Dự Lễ bế mạc và trao giải có đồng chí Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan; đồng chí Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc Truyền hình CAND, Phó Trưởng Ban Thường trực Liên hoan, cùng các đồng chí Phó Phó Giám đốc Truyền hình CAND.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV phát biểu bế mạc giải

Về phía Công an CATP Hà Nội có đồng chí Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Phó Trưởng Ban tổ chức Liên hoan cùng đại diện các đơn vị và các vận động viên tham gia giải đấu.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Giải đấu quy tụ gần 200 vận động viên, tranh tài ở 4 nội dung: đôi nam lãnh đạo, chỉ huy; đôi nam; đôi nữ và đôi nam – nữ. Các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến nhiều trận đấu sôi nổi, góp phần tăng cường giao lưu, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương.

Giải Pickleball giao lưu là hoạt động thiết thực chào mừng Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026; góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa Công an các đơn vị, địa phương, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND khỏe mạnh, năng động, bản lĩnh, trách nhiệm.

Giải Pickleball chào mừng Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV thành công tốt đẹp

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan trao thưởng cho đại diện VĐV giành giải cao

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trao thưởng cho các VĐV đoạt giải cao

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trao giải cho các VĐV giành thứ hạng cao