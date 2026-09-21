Hà Nội mùa trăng, nơi ký ức tìm về

ANTĐ- Giữa nhịp sống hối hả của một Hà Nội đang từng ngày đổi thay, cứ mỗi mùa trăng về, những ký ức thân thương lại theo ánh đèn ông sao trở về trên những con phố. Là sắc màu của những chiếc mặt nạ giấy bồi, tiếng trống múa lân rộn ràng, là mâm cỗ trông trăng đủ đầy dưới ánh trăng thu… Những hình ảnh tưởng đã quen thuộc ấy vẫn đủ sức níu bước người qua đường, đánh thức một miền ký ức tuổi thơ và làm nên cái duyên riêng của Trung thu Hà Nội – nơi mỗi mùa trăng không chỉ để ngắm, để vui, mà còn để nhớ, để thương và để gìn giữ một nét văn hóa của Thủ đô.

Đồ chơi truyền thống tìm lại sức hút

Những ngày cận Trung thu, phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu với đồ chơi truyền thống xen giữa đồ chơi hiện đại, tạo nên không gian vừa quen thuộc, vừa mới mẻ.

Với người lớn, nhiều món đồ chơi gợi nhớ mùa trăng tuổi thơ, những đêm rước đèn, múa lân, phá cỗ, sum vầy bên gia đình. Còn với trẻ em hôm nay, Hàng Mã là nơi khám phá những giá trị truyền thống lẫn hiện đại.

Phía sau sức sống ấy là những nghệ nhân đang lặng lẽ gìn giữ, trao truyền ký ức qua mỗi mùa trăng.

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu với đồ chơi truyền thống.

Theo ghi nhận của PV An ninh Thủ đô tại phố Hàng Mã, các sản phẩm đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đèn cá chép, tò he, mặt nạ giấy bồi… tiếp tục xuất hiện nổi bật bên cạnh các loại đồ chơi hiện đại. Nhiều phụ huynh đưa con đến phố Hàng Mã lựa chọn đồ chơi, đồng thời dành thời gian để trẻ trực tiếp cảm nhận không khí Trung thu đặc trưng của khu phố.

Không chỉ mua sắm, nhiều gia đình còn cho trẻ trải nghiệm cách làm và tìm hiểu về những món đồ chơi truyền thống từng quen thuộc với tuổi thơ của ông bà, cha mẹ. Qua những hoạt động giản dị ấy, không gian Trung thu ở phố Hàng Mã trở thành nơi kết nối ký ức của người lớn với trải nghiệm tuổi thơ của thế hệ trẻ.

Năm nào cũng vậy, anh Duy Anh đều đưa con xuống Hàng Mã hòa mình vào không khí nhộn nhịp để tạo nên những kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ cho các bé.

Có lẽ, sức sống của những giá trị ấy được cảm nhận rõ nhất từ chính những gia đình đang đưa Trung thu truyền thống trở lại trong ký ức tuổi thơ của con trẻ.

Anh Lê Duy Anh (34 tuổi, sinh sống tại Thái Nguyên) cho biết, cứ mỗi dịp Trung thu, vợ chồng anh lại đưa các con xuống Hà Nội và Hàng Mã luôn là điểm đến đầu tiên.

Theo anh, điều khiến các con thích thú nhất là được tận mắt nhìn thấy những món đồ chơi Trung thu truyền thống, hay được đi xem múa lân, rước đèn và hòa mình vào không khí nhộn nhịp của phố phường Hà Nội.

Mỗi năm các con lớn thêm một chút, nhưng gia đình vẫn muốn duy trì thói quen này để các cháu có những kỷ niệm đẹp về Trung thu và hiểu rằng bên cạnh những trò chơi hiện đại, vẫn có những giá trị truyền thống rất đáng trân trọng.

“Năm nào cũng vậy, vợ chồng tôi đều mua đèn Trung thu cho các con. Hai chị em được tự chọn những món đồ chơi mình yêu thích, rồi cùng nhau đi xem múa lân, rước đèn ông sao. Những hoạt động tưởng như đơn giản nhưng các con rất vui, còn người lớn cũng có cảm giác như được trở về với không khí Trung thu của những năm tháng tuổi thơ” - anh Duy Anh chia sẻ.

Anh Duy Anh nhận thấy, việc đưa các con đến những không gian văn hóa như phố Hàng Mã không chỉ để vui chơi, mua sắm mà còn là cách để con hiểu hơn về những nét đẹp truyền thống của Tết Trung thu.

Bé Linh Đan vui tươi bên chiếc đèn ông sao rực rỡ đón Tết Trung thu.

Để ký ức tuổi thơ được tiếp nối

Theo chia sẻ của nhiều phụ huynh, cách để những mùa trăng xưa không chỉ còn trong ký ức, chính là trao cho trẻ cơ hội được chạm vào những giá trị ấy ngay từ hôm nay.

Anh Lê Trí Tiến Thành (phụ huynh bé Lê Linh Đan, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) cho biết, gia đình anh thường đón Trung thu theo cách truyền thống, đưa con đi chơi, xem múa lân và cảm nhận không khí của ngày Tết Trung thu.

“Tôi muốn con được trực tiếp cảm nhận không khí Trung thu truyền thống, để thấy đây không chỉ là một ngày hội vui chơi mà còn là nét văn hóa gần gũi, đáng gìn giữ”, anh Thành bày tỏ.

Nếu với người lớn, Trung thu là dịp để trao lại cho con những ký ức đẹp, thì với trẻ nhỏ, đó lại là những trải nghiệm gần gũi được mong chờ mỗi mùa trăng.

Em Nguyễn Hoàng Phúc (học sinh trường tiểu học và THCS Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Em thích nhất là được đi xem múa lân, ngắm đèn ông sao và phá cỗ cùng gia đình. Em thích Trung thu vì rất vui và có nhiều hoạt động truyền thống. Đó là lý do em mong năm nào cũng được đón Trung thu cùng gia đình, được rước đèn, xem múa lân và cùng các bạn vui chơi”.

3 anh em Hoàng Phúc bày tỏ niềm yêu thích với Tết Trung thu truyền thống khi được xem múa lân, rước đèn và phá cỗ ấm áp bên gia đình.

Mỗi dịp Trung thu về, các giáo viên tại trường Mầm non 8/3 (phố Bạch Mai, Hà Nội) thường cùng các em học sinh làm quen và trải nghiệm những món đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đèn cá chép, mặt nạ giấy bồi… Thay vì mua sẵn, các em tự tay làm, trang trí và hoàn thiện sản phẩm dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Theo cô Nông Ngọc Bích (giáo viên chủ nhiệm lớp C1), thông qua những hoạt động này, các em không chỉ có thêm niềm vui trong dịp Trung thu mà còn được rèn sự khéo léo, tính kiên trì và khả năng sáng tạo. Quan trọng hơn, khi tự tay làm một chiếc đèn ông sao hay đèn cá chép, các em sẽ hiểu hơn về những món đồ chơi truyền thống và thêm yêu nét đẹp văn hóa của Tết Trung thu.

Cô Bích cùng học sinh lớp C1 tự tay làm, trang trí và hoàn thiện các sản phẩm.

Trung thu có thể thay đổi theo thời gian, nhưng ký ức về một mùa trăng Hà Nội sẽ còn ở lại nếu mỗi thế hệ đều có cơ hội được nhìn thấy, chạm vào và tự mình trải nghiệm những giá trị truyền thống.

Giữ Trung thu, vì thế, không chỉ là giữ một lễ hội, mà còn là giữ lại những ký ức, những giá trị văn hóa được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.