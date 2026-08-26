Gói tín dụng hướng đến động lực tăng trưởng, doanh nghiệp nhỏ, vừa: 12 ngân hàng cam kết dành 408.000 tỷ đồng vốn ưu đãi

ANTD.VN - Tính đến ngày 24/8, đã có 12 ngân hàng thương mại đã đăng ký, thông báo và truyền thông tham gia Chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa, với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng.

Trong đó, 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đã có văn bản đăng ký chính thức với NHNN, với tổng quy mô 220.000 tỷ đồng. Cụ thể: Agribank: 70.000 tỷ đồng; BIDV: 50.000 tỷ đồng; Vietcombank: 50.000 tỷ đồng; VietinBank: 50.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 8 ngân hàng thương mại cổ phần đã đăng ký, thông báo, truyền thông tham gia chương trình với tổng cộng khoảng 188.000 tỷ đồng bao gồm: SHB, MSB, Sacombank, BVBank, Nam A Bank, NCB, Saigonbank, TPBank.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, đây là kết quả triển khai chỉ trong thời gian ngắn sau khi cơ quan này ban hành văn bản số 7125/NHNN-TD ngày 7/8/2026, yêu cầu các ngân hàng thương mại trong toàn hệ thống, trên cơ sở năng lực, điều kiện hoạt động và khả năng cân đối nguồn vốn, chủ động xây dựng các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, trong đó có các chính sách ưu đãi về lãi suất và phí.

Theo đó, lãi suất cho vay ưu đãi bằng đồng Việt Nam được yêu cầu thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ

NHNN cho rằng việc các ngân hàng thương mại nhanh chóng triển khai các gói tín dụng cho thấy sự chủ động của hệ thống ngân hàng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, khơi thông nguồn vốn và đưa tín dụng đến đúng những lĩnh vực có khả năng tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Đồng thời, thể hiện hệ thống ngân hàng luôn chia sẻ trách nhiệm với người dân, doanh nghiệp thông qua các biện pháp về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực, đúng đối tượng, phục vụ tăng trưởng. Các ngân hàng thương mại tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất lãi suất cho vay.

Với quy mô nêu trên, dòng vốn tín dụng đang được tiếp tục định hướng mạnh hơn vào các động lực tăng trưởng, góp phần tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phát triển và nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.