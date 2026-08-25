Bốn nhà máy Samsung ở Việt Nam góp 17% doanh thu toàn cầu

ANTD.VN - Nửa đầu năm nay, 4 nhà máy chính của Samsung tại Việt Nam ghi nhận doanh thu 35,2 tỷ USD, tăng 21%, báo lãi khoảng 2,3 tỷ USD.

Theo báo cáo bán niên của Samsung Electronics, tập đoàn đạt 205,6 tỷ USD doanh thu hợp nhất trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 98,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng cũng tăng mạnh lên khoảng 80 tỷ USD, từ mức 9 tỷ USD của cùng kỳ 2025.

Trong bức tranh kinh doanh này, Việt Nam tiếp tục là một mắt xích quan trọng trong hệ thống sản xuất toàn cầu của Samsung. Bốn pháp nhân gồm Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), Samsung Electronics Việt Nam (SEV), Samsung Display Việt Nam (SDV) và Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) mang về tổng doanh thu khoảng 35,2 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt khoảng 2,3 tỷ USD, tăng 28%.

4 nhà máy Samsung ở Việt Nam góp 17% doanh thu toàn cầu tập đoàn.

Như vậy, các cơ sở sản xuất của Samsung tại Việt Nam đóng góp khoảng 17,1% doanh thu hợp nhất và 2,9% lợi nhuận ròng của tập đoàn trong nửa đầu năm.

Trong nhóm này, SEVT tiếp tục dẫn đầu về quy mô doanh thu, đạt khoảng 16,2 tỷ USD, tăng 22,4%. Lợi nhuận ròng của đơn vị đạt khoảng 1,08 tỷ USD, tăng 33,4% so với cùng kỳ.

Tại Bắc Ninh, SEV đạt doanh thu khoảng 9,1 tỷ USD, tăng 15,4%, trong khi lợi nhuận ròng đạt 670 triệu USD, tăng 23,1%.

Samsung Display Việt Nam (SDV) ghi nhận tốc độ tăng trưởng nổi bật nhất. Doanh thu đạt khoảng 7,1 tỷ USD, tăng 32,7%, còn lợi nhuận ròng tăng tới 46,8%, lên khoảng 400 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, SEHC tại TP.HCM có mức tăng trưởng khiêm tốn hơn khi doanh thu đạt 2,8 tỷ USD, tăng 3,8%. Lợi nhuận ròng giảm 8,4%, xuống còn khoảng 160 triệu USD.

Đáng chú ý, Samsung tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sản xuất tại Việt Nam với Samsung Vietnam Semiconductor (SVS), được thành lập tại phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vào tháng 3/2026, định hướng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn. Do mới thành lập, Samsung hiện chưa công bố số liệu tài chính của pháp nhân này.

Theo ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, 7 tháng đầu năm 2026, các nhà máy Samsung tại Việt Nam đạt khoảng 44 tỷ USD doanh thu và 39 tỷ USD xuất khẩu, tăng trưởng hai con số.

Riêng kim ngạch xuất khẩu này tương đương khoảng 12,2% tổng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, đạt 319,53 tỷ USD trong cùng kỳ. Samsung hiện vận hành 6 nhà máy, một trung tâm R&D và một pháp nhân bán hàng tại Việt Nam, với khoảng 85.000 nhân viên.

Các cơ sở trong nước đảm nhận khoảng 50% sản lượng điện thoại toàn cầu của tập đoàn. Đến cuối năm 2025, Samsung đã đầu tư lũy kế khoảng 24 tỷ USD tại Việt Nam, với doanh thu và xuất khẩu lần lượt đạt 64,9 tỷ USD và 57,1 tỷ USD. Không chỉ tập trung vào điện thoại, Samsung còn sản xuất màn hình, linh kiện điện tử, pin, camera và thiết bị gia dụng tại Việt Nam.

Hai nhà máy tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã cán mốc 2 tỷ thiết bị sản xuất lũy kế vào tháng 6/2025. Song song với sản xuất, Samsung đang mở rộng hệ sinh thái tại Việt Nam thông qua kết nối với doanh nghiệp trong nước và phát triển hoạt động R&D. Đầu năm 2025, chuỗi cung ứng của Samsung có 306 doanh nghiệp Việt Nam.

Trung tâm R&D trị giá 220 triệu USD tại Hà Nội, cùng các chương trình hỗ trợ cải tiến sản xuất và đào tạo nhân lực, cho thấy Việt Nam ngày càng giữ vai trò rộng hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu của tập đoàn.