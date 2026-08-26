Khi giới tinh hoa sẵn sàng chi nhiều hơn cho những giá trị không thể “đong đếm”

ANTD.VN - Ở tầng cao nhất của sự đủ đầy, “xa xỉ” không còn được nhận diện qua những biểu tượng hữu hình, mà đơn giản là một khoảng trời riêng giữa phố thị, quỹ thời gian trọn vẹn bên gia đình hay không gian sống được “may đo” theo gu của chủ nhân. Tại nội đô Hà Nội, The Rey Edition được kiến tạo để nâng niu và gìn giữ những giá trị thầm lặng ấy.

Sống sang tĩnh lặng - lựa chọn của giới tinh hoa thế hệ mới

Khi sự xa xỉ trở về với những điều gần gũi nhất

Từng có thời điểm, sự thành đạt được nhận diện qua xe sang, đồng hồ đắt tiền hay các món đồ hiệu danh tiếng. Tuy nhiên, khi thước đo của sự viên mãn dần vượt ra ngoài phạm vi vật chất, tầng lớp tinh hoa ngày nay bắt đầu tìm kiếm lớp nghĩa sâu hơn của xa xỉ - đó là sự thảnh thơi, riêng tư và cá nhân hóa.

Xu hướng này càng trở nên đáng chú ý trong bối cảnh giới thượng lưu tại Việt Nam tiếp tục mở rộng. Báo cáo Thịnh vượng 2026 của Knight Frank dự báo Việt Nam thuộc nhóm 5 quốc gia có tốc độ gia tăng số người siêu giàu nhanh nhất thế giới trong giai đoạn 2026 - 2031. Số cá nhân sở hữu khối tài sản từ 30 triệu USD tăng 59%, từ 1.233 lên khoảng 1.960 người.

Song hành với sự tăng trưởng về tài sản là những thay đổi trong quan niệm sống. Sự sang trọng không nhất thiết cần phô bày, càng kín đáo lại càng ẩn chứa chiều sâu thẩm mỹ và khí chất của người sở hữu.

Từ đây cũng định hình một cách nhìn nhận mới về bất động sản hạng sang. Diện tích lớn, vật liệu cao cấp hay tiện nghi vượt trội vẫn là những yếu tố được quan tâm, nhưng sức hấp dẫn lâu dài của sản phẩm còn được đánh giá cao ở khả năng bảo toàn quyền riêng tư, chăm sóc sức khỏe, giải phóng thời gian và thích nghi với nhịp sống của chủ nhân.

Nơi những giá trị vượt ngoài mọi phép đo hữu hình

Hòa cùng nhịp chuyển ấy, The Rey Edition thuộc Rivea Residences gợi mở cách diễn giải khác về không gian sống “xa xỉ”. Bộ sưu tập duplex giới hạn tại đây là minh chứng cho tầm vóc và phong cách của những chủ nhân am tường.

Các căn duplex The Rey Edition được bố trí từ tầng 20 tới 35 của dự án Rivea Residences

Bởi khi đã đi qua những nấc thang của thành công, điều được trân quý đôi khi lại là những giá trị vô hình khó quy đổi. Thời gian là một trong số đó: hữu hạn, không thể tích lũy hay tái tạo. Với người thành đạt, khi mỗi phút giây đều mang ý nghĩa riêng, một nơi sống đáng giá vì thế không chỉ được định lượng bằng vị trí hay quy mô, mà còn bởi quỹ thời gian có thể dành cho gia đình, bản thân và những trải nghiệm xứng đáng.

The Rey Edition tọa lạc tại Vĩnh Hưng, cách Hồ Gươm chỉ 9 phút di chuyển, vừa thuận tiện kết nối trung tâm, vừa giữ được khoảng lùi riêng tư khỏi nhịp sống phố thị. Khi khoảng cách được rút ngắn, quỹ thời gian dành cho cuộc sống cũng được nới thêm, để những bữa cơm đông đủ hơn, những phút sum vầy trở nên thường xuyên hơn và ký ức gia đình được vun đắp thêm qua nhiều thế hệ để trở thành một “nếp nhà” quý báu.

Giữa vùng lõi đô thị nơi quỹ đất ngày càng hữu hạn, lợi thế ấy còn kiến tạo một “vị thế di sản không thể tái lập”. Từ cao độ của mỗi căn duplex, vẻ trầm mặc của phố cổ nghìn năm, dòng chảy sông Hồng và diện mạo đô thị đương đại cùng hội tụ trong một tầm nhìn khoáng đạt.

Trên nền vị thế đó, The Rey Edition được tạo tác như những “dinh thự trên không” với diện tích từ 224,74 đến 303,96 m² cùng khoảng thông tầng cao 6,8 m. Hệ kính Low-E chạm trần đón ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn, để cảnh sắc thành phố cùng chuyển động của thiên nhiên hiện diện trong từng khoảnh khắc.

Cấu trúc hai tầng với 4 phòng ngủ bao gồm 2 master suites mở ra không gian hài hòa cho gia đình đa thế hệ. Tầng dưới thích hợp với những cuộc sum vầy, tiếp đón và chia sẻ, trong khi tầng trên trở thành miền nghỉ ngơi tách biệt, nơi mỗi thành viên tìm thấy khoảng riêng dành cho mình.

Đặc biệt, lựa chọn bàn giao thô trao cho gia chủ quyền sáng tạo tối đa. Từ cách phân chia công năng, sử dụng vật liệu đến kết hợp các yếu tố tự nhiên, từng chi tiết đều được định hình theo mục đích và gu thẩm mỹ riêng. Nhờ vậy, mỗi căn duplex trở thành một không gian độc bản và phản chiếu rõ nét dấu ấn của chủ nhân.

Dự án lựa chọn một hướng đi sâu hơn - bắt đầu từ những giá trị nguyên bản của đời sống

Sự tinh tế còn nằm trong cách những khoảng nghỉ được cài vào nhịp sống thường nhật. Đó có thể là phút thư thái ở hồ bơi tại gia, buổi trà chiều bên khoảng ban công rộng mở hay buổi tối cả gia đình cùng thưởng thức một bộ phim tại phòng chiếu private.

Không chỉ mang đến đặc quyền sống thượng lưu với dịch vụ chuẩn khách sạn, The Rey Edition còn định hình một cộng đồng cư dân tinh hoa - nơi những tâm hồn đồng điệu về tri thức, văn hóa và lối sống kết nối một cách tự nhiên, đồng thời tạo dựng môi trường văn minh cho các thế hệ kế thừa.

Tọa lạc tại vị trí đắt giá giữa lõi nội đô, The Rey Edition mang đến định vị của một “dinh thự trên không” quý hiếm. Nơi đây không chỉ nâng tầm đẳng cấp sống mà còn lưu giữ những giá trị vô hình: vị thế khó tái lập, sự an yên tuyệt đối và một nếp sống thanh lịch được bồi đắp qua năm tháng.