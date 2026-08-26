VN-Index tăng mạnh gần 30 điểm, cổ phiếu Techcombank “nổi sóng”

ANTD.VN - Thị trường chứng khoán bứt phá mạnh trong phiên chiều nay với VN-Index tăng tới gần 30 điểm, vượt xa ngưỡng kháng cự 1.800 điểm. Mọi sự chú ý đổ dồn về cổ phiếu Techcombank sau thông tin về thương vụ bán vốn tỷ đô.

Thị trường chứng khoán gặp khó khăn trong phiên giao dịch hôm qua, dù VN-Index tăng điểm nhưng số mã giảm trên sàn nhiều gấp đôi số mã tăng.

Trạng thái giao dịch thận trọng tiếp tục duy trì trong phiên sáng nay, với chỉ số rung lắc trong những phút đầu giao dịch.

Tuy nhiên, thông tin về việc FTSE lượng hóa tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam đã hỗ trợ tâm lý cho thị trường.

Theo tài liệu FAQ phiên bản 1.3 công bố tối 25/8/2026 theo giờ Hà Nội, Việt Nam sẽ bắt đầu được đưa vào hệ thống chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) từ ngày 21/9/2026, sau khi được chuyển từ thị trường cận biên (Frontier) lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging). Quá trình này được thực hiện theo 4 giai đoạn và dự kiến hoàn tất vào tháng 9/2027.

Đáng chú ý, FTSE Russell dự kiến Việt Nam có thể chiếm 0,488% FTSE Emerging All Cap Index khi hoàn tất toàn bộ lộ trình. Trong giai đoạn đầu từ tháng 9/2026, với 10% tỷ trọng có thể đầu tư được áp dụng, tỷ trọng của Việt Nam trong chỉ số này ở mức khoảng 0,049%.

Thị trường chứng khoán bất ngờ tăng mạnh vào nửa cuối phiên chiều

Thông tin này đã giúp VN-Index chinh phục trở lại được mốc 1.800 điểm. Tuy vậy, đây đã chứng minh là vùng kháng cự mạnh, với lực cầu chực chờ được tung ra, khiến chỉ số bị đẩy ngược trở lại gần tham chiếu.

Trong các mã bluechip, BCM gây chú ý khi tăng kịch trần lên 44.450 đồng. Trong khi các nhóm ngành còn giao dịch phân hóa trong biên độ hẹp.

Tạm dừng nghỉ trưa, VN-Index tăng nhẹ 4,22 điểm (+0,24%) lên 1.795,63 điểm với 123 mã tăng và 165 mã giảm. Giao dịch khiêm tốn với tổng khối lượng đạt 271,3 triệu đơn vị, giá trị 7.405,6 tỷ đồng.

HNX-Index phiên sáng nay cũng tăng nhẹ 0,12 điểm (+0,04%) lên 282,77 điểm với 54 mã tăng và 56 mã giảm. UPCoM-Index tăng 0,06 điểm (+0,05%) lên 126,84 điểm.

Phiên chiều có lẽ là sự nuối tiếc cho những nhà đầu tư chót “mất hàng” trong phiên sáng. Lực cầu tăng dần và trở nên mạnh mẽ vào nửa cuối phiên đã khiến nhiều cổ phiếu đảo chiều hoặc nới mạnh biên độ tăng.

TCB trở thành tâm điểm khi vọt tăng lên mức giá trần, sau thông tin về thương vụ bán vốn có thể đang được xúc tiến.

Truyền thông quốc tế đưa tin, BNP Paribas của Pháp và KB Kookmin Bank của Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc đàm phán riêng để mua ít nhất 15% cổ phần của Techcombank, với tư cách nhà đầu tư chiến lược.

Thương vụ tiềm năng này chưa từng được công bố trước đây. Techcombank đang hướng tới mức định giá tương đương khoảng 2 lần giá trị sổ sách. Nếu đạt được thỏa thuận, mức định giá này sẽ đưa giá trị 15% cổ phần tại Techcombank lên khoảng 2 tỷ USD. Con số này cao hơn khoảng 55% so với thị giá hiện tại.

Ngoài TCB, nhiều cổ phiếu lớn cũng tăng mạnh, đóng góp cho đà tăng của chỉ số, như: VIC tăng 4,3%, TCX tăng 3,6%...

Nhóm VN30 hôm nay ghi nhận 25 mã tăng điểm, 2 mã giảm và 3 mã đứng giá.

Chốt phiên, sàn HOSE có 182 mã tăng, 125 mã giảm. VN-Index tăng mạnh 29,91 điểm (+1,67%) lên 1.821,32 điểm.

Khối lượng giao dịch đạt hơn 731 triệu đơn vị, giá trị 19.882 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng nhẹ 42 tỷ đồng.

HNX-Index tiêu cực hơn khi quay đầu giảm nhẹ 0,69 điểm (-0,24%) xuống 281,96 điểm. Trên sàn có 82 mã tăng, 63 mã giảm. Thanh khoản 47,5 triệu đơn vị, giá trị 823 tỷ đồng.

UPCoM-Index tăng nhẹ 0,11 điểm (+0,09%) lên 126,89 điểm với 136 mã tăng, 82 mã giảm. Thanh khoản đạt 16,4 triệu đơn vị, giá trị 253 tỷ đồng.