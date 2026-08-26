Dự án do KITA Group phát triển tại Hòa Lạc chính thức khởi công

ANTD.VN -Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở Hòa Lạc – Hoa Lac Metro City chính thức được khởi công tại xã Yên Xuân, TP. Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng của dự án, mở ra kỳ vọng về một không gian đô thị mới đồng hành cùng tiến trình phát triển của Hòa Lạc.

Kích hoạt một mảnh ghép đô thị mới tại Hòa Lạc

Sáng ngày 24/8, Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Thành Tín - Đơn vị thành viên của KITA Group đã tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Hòa Lạc, tên thương mại Hoa Lac Metro City, tại xã Yên Xuân, TP. Hà Nội.

Sau quá trình chuẩn bị, hoàn thiện các thủ tục và điều kiện cần thiết, lễ khởi công đánh dấu việc Hoa Lac Metro City chính thức bước sang giai đoạn triển khai xây dựng trên thực địa, từng bước hiện thực hóa những định hướng đã được xác lập cho dự án.

Hoa Lac Metro City có quy mô khoảng 8,3 ha. Theo quy hoạch, dự án gồm khu thấp tầng với 192 căn biệt thự đơn lập, song lập, liền kề và shophouse; khu chung cư cùng các hạng mục thương mại, dịch vụ và tiện ích nội khu.

Một trong những điểm đáng chú ý của Hoa Lac Metro City là định hướng phát triển theo mô hình TOD – phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng. Dự án nằm tại khu vực giao điểm hai tuyến metro được quy hoạch: tuyến số 5 (Văn Cao – Hòa Lạc) và tuyến số 12 (Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai). Vị trí này đặt Hoa Lac Metro City trong mạng lưới giao thông công cộng kết nối Hòa Lạc với khu vực trung tâm và các cực phát triển khác của Hà Nội.

Ông Nguyễn Duy Kiên định hướng Hoa Lac Metro City đồng hành và cộng hưởng với tiến trình phát triển chung của khu vực

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Duy Kiên – Nhà sáng lập Tập đoàn KITA Group – Đơn vị phát triển dự án cho biết: “Chúng tôi định hướng Hoa Lac Metro City đồng hành và cộng hưởng với tiến trình phát triển chung của khu vực - một khu đô thị được đầu tư bài bản, bổ sung các giá trị về an cư, thương mại, dịch vụ và kết nối cho cộng đồng đang ngày càng mở rộng tại đây".

Hoa Lac Metro City được triển khai trong bối cảnh Hòa Lạc đang từng bước định hình một cực phát triển về khoa học, công nghệ và giáo dục ở phía Tây Hà Nội, kéo theo nhu cầu ngày càng rõ nét về nhà ở, thương mại, dịch vụ và các tiện ích đô thị phục vụ cộng đồng làm việc và sinh sống tại khu vực.

Khi “hạ tầng tri thức” cần đi cùng “hạ tầng sống”

Hòa Lạc đã được định vị trong chiến lược phát triển của Thủ đô từ nhiều năm qua và đang hội tụ ngày càng rõ nét những nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới.

Sự hiện diện của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng mạng lưới viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ đang tạo lực hút về nguồn nhân lực, từng bước hình thành một cộng đồng chuyên gia, kỹ sư, giảng viên, sinh viên và người lao động tại khu vực.

Cùng với đó, hạ tầng kết nối tiếp tục được bổ sung trên nền tảng hiện hữu. Đại lộ Thăng Long giữ vai trò trục giao thông kết nối Hòa Lạc với khu vực trung tâm Hà Nội; trong khi các tuyến đường sắt đô thị số 5 và số 12 theo quy hoạch sẽ mở thêm khả năng kết nối bằng giao thông công cộng.

Hoa Lac Metro City được định hướng bổ sung một không gian an cư gắn với thương mại, dịch vụ và tiện ích, phục vụ cộng đồng đang làm việc và học tập tại đây

Sự hội tụ của khoa học – công nghệ, giáo dục, nguồn nhân lực và hạ tầng giao thông đang tạo thêm động lực cho quá trình đô thị hóa Hòa Lạc. Từ một cực nghiên cứu, đào tạo và việc làm, khu vực ngày càng đặt ra nhu cầu hoàn thiện các chức năng của một đô thị, từ nhà ở đến thương mại, dịch vụ và tiện ích phục vụ đời sống.

Trong bối cảnh đó, Hoa Lac Metro City được định hướng bổ sung một không gian an cư gắn với thương mại, dịch vụ và tiện ích, phục vụ cộng đồng đang làm việc, học tập và sinh sống tại khu vực. Các chức năng này được tích hợp trong một tổng thể quy hoạch gồm nhà ở, không gian thương mại – dịch vụ, cảnh quan và hệ thống tiện ích nội khu, đáp ứng các nhu cầu từ sinh hoạt, mua sắm đến nghỉ ngơi, vui chơi và giải trí.

Nếu khoa học – công nghệ và giáo dục tạo nên “hạ tầng tri thức”, thì nhà ở, giao thông, thương mại, dịch vụ và tiện ích chính là những cấu phần của “hạ tầng sống”. Sự phát triển song hành của hai lớp hạ tầng này sẽ là một phần quan trọng trong bước chuyển của Hòa Lạc từ một cực tri thức, việc làm thành một không gian đô thị ngày càng hoàn chỉnh. Và Hoa Lac Metro City là một mảnh ghép trong tiến trình đó.

Với KITA Group, Hoa Lac Metro City tiếp nối hành trình phát triển bất động sản mà doanh nghiệp theo đuổi trong hơn một thập kỷ qua. Qua các dự án tại nhiều địa phương, tập đoàn từng bước mở rộng hiện diện, đồng thời tích lũy kinh nghiệm phát triển dự án phù hợp với đặc điểm và dư địa của từng khu vực.

Việc chính thức khởi công Hoa Lac Metro City không chỉ đánh dấu bước chuyển mới của dự án, mà còn cụ thể hóa cách KITA Group tham gia vào tiến trình phát triển của Hòa Lạc – bổ sung một mảnh ghép đô thị tại nơi những nền tảng về tri thức, việc làm và kết nối đang ngày càng rõ nét.