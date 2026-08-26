Thao túng giá cổ phiếu Tập đoàn Giáo dục Trí Việt (CAR), một nhà đầu tư bị xử phạt 1,5 tỷ đồng

ANTD.VN- Ông Võ Bình Nguyên đã sử dụng 11 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu CAR của Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Bình Nguyên (chung cư Central Point Building, số 219 Trung Kính, phường Trung Hòa, Thành phố Hà Nội) vì hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Theo đó, ông Võ Bình Nguyên bị xử phạt 1,5 tỷ đồng do có hành vi vi phạm thao túng giá cổ phiếu CAR của Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Cơ quan quản lý xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 13/7/2022 đến ngày 31/3/2023, ông Võ Bình Nguyên đã sử dụng 11 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu CAR nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu CAR, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán.

Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm của ông Võ Bình Nguyên cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Thời gian gần đây, UBCKNN liên tục xử phạt các hành vi thao túng giá cổ phiếu

Cùng với quyết định xử phạt tiền, UBCKNN cũng áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông này.

Cụ thể, ông Võ Bình Nguyên bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 3 năm và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 3 năm kể từ ngày 26/08/2026.

Đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán, UBCKNN cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Fibo Invest và 9 cá nhân. Các tổ chức, cá nhân này đã cho ông Võ Bình Nguyên mượn các tài khoản chứng khoán để giao dịch chứng khoán dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán nêu trên.

Các cá nhân, tổ chức này bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong vòng 9 tháng. Đồng thời, bị áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán với chế tài cấm giao dịch chứng khoán thời hạn 2 năm và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán 2 năm.

Được biết, Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt - Trí Việt Group thành lập từ năm 2009, đang đang vận hành Hệ thống giáo dục kỹ năng sống Cara (tên gọi cũ iSmartKids).

Cổ phiếu CAR đang niêm yết trên sàn HNX. Mã chứng khoán này giao dịch phiên đầu tiên vào ngày 13/7/2022, trùng với thời điểm ông Võ Bình Nguyên bắt đầu hành vi thao túng chứng khoán.

Về ông Võ Bình Nguyên (sinh năm 1990) được biết đến là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Fibo Invest - tổ chức đã cho ông Nguyên mượn tài khoản giao dịch để thao túng cổ phiếu CAR. Ông còn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại các doanh nghiệp liên quan khác như Fibo Capital, Fibo Holdings.

Fibo Invest thành lập ngày năm 2022. Thời điểm cuối tháng 6/2026, tổ chức này nắm giữ trên 10% vốn của CAR, song đã liên tục bán ra cổ phiếu này và hiện không còn là cổ đông lớn của Trí Việt nữa.