Cổ phiếu Chứng khoán Hòa Bình (HBS) sắp bị đình chỉ giao dịch

ANTD.VN - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định đưa cổ phiếu HBS của Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình vào diện đình chỉ giao dịch.

Theo quyết định của HNX, nguyên nhân đình chỉ giao dịch cổ phiếu này là do Chứng khoán Hòa Bình tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 3/9/2026. Như vậy, từ thời điểm này, gần 33 triệu cổ phiếu HBS đang niêm yết trên HNX sẽ tạm thời bị “đóng băng”.

HNX cũng yêu cầu Chứng khoán Hòa Bình phải giải trình nguyên nhân, đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch và thực hiện công bố thông tin.

Hiện cổ phiếu HBS đang thuộc diện cảnh báo do tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Bên cạnh đó, cổ phiếu này còn bị hạn chế giao dịch do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Được biết, ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán liên quan đến số cổ phiếu đang bị phong tỏa trên các tài khoản chứng khoán mở tại doanh nghiệp này. Tại ĐHĐCĐ năm 2026, Chứng khoán Hòa Bình đã thực hiện báo cáo rà soát số dư chứng khoán trên 481 tài khoản tại ngày 11/5/2026 với số lượng 10.220.686 cổ phiếu của 501 mã chứng khoán, tương ứng tổng giá trị danh mục hơn 91,65 tỷ đồng.

Chứng khoán Hòa Bình nhận định, số dư chứng khoán 91,65 tỷ đồng được xác định là kết quả của việc nhóm lợi ích sử dụng dòng tiền lậu, bao gồm cả nguồn tiền mặt chiếm dụng từ kinh phí bảo trì của cư dân Iris Garden để đầu cơ trên sàn.

Theo đơn vị kiểm toán tại thời điểm kiểm toán BCTC năm 2025, Công ty vẫn đang tiến hành làm việc với cơ quan bảo vệ pháp luật để xác minh và chưa có kết luận cuối cùng về trách nhiệm của các cá nhân và tập thể liên quan các giao dịch của các cổ phiếu nêu trên.

Do đó, đơn vị kiểm toán không có cơ sở để đánh giá về số dư và các giao dịch này cũng như các ảnh hưởng (nếu có) đến các chỉ tiêu liên quan trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty.

Trong một động thái khác, ĐHĐCĐ HBS năm 2026 đã thông qua việc thực hiện bán thanh lý toàn bộ hoặc từng phần số lượng cổ phiếu nêu trên. Toàn bộ số tiền mặt thu được, Chứng khoán Hòa Bình cho biết sẽ được phong tỏa và sử dụng duy nhất để chi trả, hoàn trả trực tiếp vào tài khoản Quỹ Bảo trì phần sở hữu chung cho cộng đồng cư dân đã nộp tiền đối với dự án chung cư Iris Garden (dự án do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Nhuệ Giang làm chủ đầu tư).

Tuy nhiên sau đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn yêu cầu Chứng khoán Hòa Bình không được sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng khi không được khách hàng ủy thác hoặc trái quy định của pháp luật hoặc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng; không được xâm phạm tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của khách hàng; trong đó không được tự ý bán thanh lý cổ phiếu trên các tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng.