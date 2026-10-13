Bị 141 kiểm tra, thanh niên ném gói "hàng cấm" xuống đường hòng phi tang

ANTD.VN - Vừa qua, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn các phường Kiến Hưng, Phú Lương và xã Bình Minh - thành phố Hà Nội, Tổ công tác Y17-141 đã phát hiện, bắt giữ hai nam thanh niên về hành vi tàng trữ "hàng cấm".

Cụ thể, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường Đa Sỹ, thuộc phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội, Tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Scoopy, màu hồng, mang biển kiểm soát 29AD-783.53, không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, nam thanh niên ngồi phía sau bất ngờ ném xuống đường một túi nilon. Kiểm tra túi nilon, Tổ công tác phát hiện bên trong có 3 viên nén hình tròn màu xanh cùng chất dạng tinh bột màu trắng, nghi là ma túy. Ngay sau đó, Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ hai nam thanh niên và thu giữ tang vật có liên quan.

Hai thanh niên đi mua ma túy bị lực lượng 141 phát hiện, bắt giữ

Danh tính hai người được xác định là Lê Hải Nam, SN 2007, trú tại thôn Phượng Thiên, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội là người điều khiển phương tiện chở theo Nguyễn Văn Tài, SN 2004, trú tại thôn Song Khê, xã Tam Hưng.

Tại thời điểm kiểm tra, Nam và Tài khai nhận túi nilon chứa các viên nén và chất dạng tinh bột màu trắng là ma túy dạng Ketamine và "kẹo", mua cho một người đàn ông tên N.T.A., cùng ở xã Tam Hưng.

Tổ công tác Y17-141 đã lập biên bản vụ việc, thu giữ tang vật có liên quan và bàn giao người cùng hồ sơ, tang vật cho Công an phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.