Cặp đôi khai mang côn nhị khúc để... tập võ

ANTD.VN - Bị tổ công tác 141 chặn dừng kiểm tra, cặp đôi nam nữ không đội mũ bảo hiểm khai nhận, chiếc côn nhị khúc mang theo bên mình để... tập võ.

Cụ thể, khi đang tuần tra trên tuyến đường Lĩnh Nam, thuộc địa bàn phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội, Tổ công tác Y7/141-CATP Hà Nội phát hiện hai thanh niên gồm một nam và một nữ điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, màu xám, biển kiểm soát 20AA-47891, không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng phương tiện để kiểm tra hành chính tại khu vực trước số nhà 237 đường Lĩnh Nam.

Qua kiểm tra, xác định người điều khiển phương tiện là T.Đ.Q., (sinh năm 2004, thường trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) chở theo C.T.T., (sinh năm 2002, thường trú tại xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, Q. xuất trình giấy phép lái xe hạng A1 nhưng không xuất trình được giấy đăng ký xe. Tiến hành kiểm tra phương tiện, Tổ công tác phát hiện bên trong cốp xe có một cây côn nhị khúc bằng kim loại.

Nam thanh niên khai mang theo côn nhị khúc để... tập võ

Làm việc với Tổ công tác, Q. khai nhận vật trên là côn nhị khúc, được cất trong cốp xe và sử dụng để… tập võ.

Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, đồng thời bàn giao người, phương tiện và đồ vật có liên quan cho Công an phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; không tàng trữ, mang theo hoặc sử dụng các đồ vật có thể gây nguy hiểm trái quy định, đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.