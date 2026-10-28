Vua phá lưới giải thôn và đội hình nhiều 'cây săn bàn' của THPT Quốc Oai

ANTD.VN - Không chỉ đạt hiệu suất ghi bàn tốt nhất giải sau 2 vòng đấu, THPT Quốc Oai còn sở hữu dàn cầu thủ săn bàn hiệu quả, điển hình ở chiến thắng gần nhất, 6 bàn thắng được ghi bởi 6 cái tên khác nhau.

Lượt trận thứ hai bảng A Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active chứng kiến chiến thắng ấn tượng 6-0 của THPT Quốc Oai trước THPT Vinschool Times City.

Với trận thắng 6-2 ngày ra quân, THPT Quốc Oai là đội đạt hiệu suất ghi bàn tốt nhất sau hai lượt trận của giải.

THPT Quốc Oai (áo cam) thắng đậm cả 2 trận đầu giải

Đáng chú ý ở trận gần nhất, 6 bàn thắng được ghi bởi 6 cầu thủ khác nhau. Những cái tên như Anh Hào, Khánh Nguyên, Đại Dũng, Đức Vũ, Doãn Khôi, Tiến Tấn lần lượt xuất hiện trên bảng tỉ số. Điều này cho thấy THPT Quốc Oai sở hữu các miếng đánh tấn công đa dạng và dàn cầu thủ luôn sẵn sàng chớp thời cơ để ghi bàn.

“Tôi rất vui khi các con thực hiện đúng mục tiêu chiến thuật ban huấn luyện đề ra và có những chiến thắng đậm. Từ kết quả và màn trình diễn đã qua, ban huấn luyện có cơ sở đề ra kế hoạch cho các trận đấu, vòng đấu tiếp theo”, thầy Nguyễn Văn Mạnh – huấn luyện viên đội bóng THPT Quốc Oai bày tỏ.

Theo thầy Nguyễn Văn Mạnh, đây là năm thứ hai trường góp mặt tại giải toàn thành phố do Báo An ninh Thủ đô tổ chức.

Ban Giám hiệu nhà trường và đặc biệt là thầy Nghiêm Hồng Trung – Hiệu trưởng, rất quan tâm phát triển thể thao, nhất là môn bóng đá. Nhà trường đã tổ chức giải bóng đá nội bộ cho các khối 10, 11, 12, từ đó tạo cơ sở tuyển chọn 15 cầu thủ xuất sắc nhất vào đội tuyển dự giải An ninh Thủ đô 2026.

Huấn luyện viên Nguyễn Văn Mạnh và đội trưởng Nguyễn Anh Tuấn - Vua phá lưới giải thôn Ngọc Than

“Điều mừng nhất là đội bóng THPT Quốc Oai dự giải năm nay có chất lượng đồng đều, chiều sâu đội hình rất tốt. Nhiều bạn vào sân từ băng ghế dự bị chơi không thua kém, thậm chí còn nhỉnh hơn cầu thủ được xếp đá chính trước đó”, thầy Nguyễn Văn Mạnh bày tỏ.

Trong đội hình THPT Quốc Oai, đáng chú ý có đội trưởng Nguyễn Anh Tuấn. Nam sinh lớp 12A9 trường THPT Quốc Oai thường xuyên thi đấu cùng các anh, các chú ở giải phong trào địa phương, đặc biệt từng giành Vua phá lưới giải bóng đá thôn Ngọc Than với tổng cộng 8 pha lập công.

THPT Quốc Oai cùng cổ động viên ăn mừng chiến thắng 6-0 tại lượt trận thứ hai

Từng là Vua phá lưới giải thôn, song ở đội hình THPT Quốc Oai dự giải An ninh Thủ đô 2026, Anh Tuấn mới góp 1 bàn trong tổng số 12 pha lập công của đội. Điều đó phần nào cho thấy chất lượng săn bàn cũng như mức độ cạnh tranh trong chính đội hình THPT Quốc Oai mùa này.

“Đây là mùa thứ hai liên tiếp em cùng THPT Quốc Oai dự giải An ninh Thủ đô. Năm nay em thấy các đội có chất lượng chuyên môn tốt hơn, mức độ cạnh tranh vì thế cũng cao hơn”, đội trưởng Nguyễn Anh Tuấn đánh giá.

Sau 2 chiến thắng đậm, cánh cửa vòng 1/32 đang mở ra trước mắt, và THPT Quốc Oai với những gì đã thể hiện hoàn toàn có thể mơ bay cao.