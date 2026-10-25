Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô: Bệ phóng bản lĩnh, khơi dậy khát vọng tuổi trẻ

ANTD.VN - Đó là khẳng định của bà Thanh Vũ – Đại sứ thương hiệu Number 1 Active, Tập đoàn Tân Hiệp Phát khi chia sẻ với PV An ninh Thủ đô bên lề Lễ khai mạc Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô năm 2026 diễn ra sáng nay 25-10.

Đồng hành cùng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô trong vai trò Đại sứ thương hiệu Number 1, vận động viên Thanh Vũ mang đến những chia sẻ về hành trình chinh phục thử thách, tinh thần “không gì là không thể” và những giá trị mà thể thao học đường có thể bồi đắp cho thế hệ trẻ.

Lan tỏa tinh thần “Không gì là không thể”

Là vận động viên từng chinh phục nhiều thử thách sức bền khắc nghiệt, vận động viên Thanh Vũ đặc biệt ấn tượng khi chứng kiến giải đấu quy tụ 130 trường THPT tham gia. Với chị, hình ảnh những cầu thủ học sinh tự tin bước ra sân cỏ, thi đấu bằng nhiệt huyết và khát khao chiến thắng gợi nhắc về hành trình mỗi người vượt qua những giới hạn của bản thân.

Theo chị Thanh Vũ, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô là sân chơi đáng nhớ trong quãng đời học sinh của các cầu thủ. Đây không chỉ là nơi các em thể hiện năng lực, niềm đam mê với trái bóng, mà còn là cơ hội để trải nghiệm, trưởng thành và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân.

“Những thương hiệu hàng đầu như Number 1 luôn gắn liền với thông điệp cốt lõi ‘không gì là không thể’ và tinh thần không ngừng vươn lên để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Sự đồng hành cùng giải đấu chính là cơ hội để lan tỏa nguồn năng lượng tích cực này đến thế hệ trẻ” - bà Thanh khẳng định.

Bà Vũ Phương Thanh - đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Nhà tài trợ chính của giải trao cúp biểu trưng mùa giải 2026 cho đại diện Ban tổ chức - Thượng tá Lưu Hồng Quân, Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Ủy viên Thường trực Ban tổ chức giải.

Từ trải nghiệm cá nhân trên hành trình chinh phục những thử thách sức bền, vận động viên Thanh Vũ nhấn mạnh, khoảng cách từ ý tưởng đến hành động, từ vạch xuất phát đến đích đến chưa bao giờ dễ dàng. Trong quá trình đó, mỗi người đều có thể đối diện với áp lực, sự mệt mỏi, những thời điểm hoài nghi về năng lực của bản thân.

Điều quan trọng, không phải đặt ra những mục tiêu quá xa vời mà là kiên trì thực hiện từng bước nhỏ. Thay vì chỉ nhìn vào hàng trăm cây số phía trước, hãy tập trung hoàn thành 10km tiếp theo, thậm chí nỗ lực hết mình cho từng bước chân.

"Với các cầu thủ học sinh, tinh thần ấy cũng có ý nghĩa trên sân bóng. Mỗi buổi tập, mỗi trận đấu và mỗi lần đối diện với khó khăn đều là cơ hội để các em rèn luyện tính kỷ luật, sự bền bỉ và ý chí không bỏ cuộc. Đó cũng là những yếu tố góp phần hình thành bản lĩnh, giúp người trẻ tự tin hơn khi bước vào những chặng đường tiếp theo của cuộc sống" - bà Thanh chia sẻ.

“Thắng hay thua đều là những bài học quý giá”

Không chỉ mang đến những trận đấu đầy sôi động, kịch tính, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô còn tạo môi trường để học sinh phát triển những kỹ năng cần thiết trong học tập và cuộc sống.

Theo vận động viên Thanh Vũ, bóng đá giúp người chơi rèn luyện tư duy chiến thuật, khả năng đưa ra quyết định dưới áp lực, tinh thần phối hợp tập thể và ý thức tôn trọng luật chơi. Trong một đội bóng, mỗi cá nhân đều có vai trò riêng nhưng thành công chỉ đến khi các thành viên biết phối hợp, hỗ trợ và cùng hướng tới mục tiêu chung.

VĐV Thanh Vũ chia sẻ, giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao học đường quy mô lớn của Thủ đô, mà còn là môi trường để học sinh rèn luyện ý chí, tinh thần đồng đội và bản lĩnh vượt qua giới hạn của chính mình.

Những bài học ấy không dừng lại sau tiếng còi mãn cuộc. Khả năng làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm, sự bình tĩnh trước khó khăn và thái độ tôn trọng đối thủ đều có thể trở thành hành trang hữu ích cho các em trong học tập cũng như cuộc sống sau này.

Đặc biệt, việc tham gia thi đấu còn giúp học sinh học cách đón nhận cả chiến thắng lẫn thất bại. Một trận đấu chưa đạt kết quả như mong muốn không đồng nghĩa với việc hành trình đã khép lại. Điều đáng quý là các em biết nhìn nhận những điểm còn hạn chế, rút kinh nghiệm và tiếp tục nỗ lực.

“Thắng hay thua đều là những bài học quý giá. Quan trọng nhất là các em không bỏ cuộc, dám bước ra ánh sáng để thử thách chính mình. Hãy luôn giữ cái đầu lạnh, trái tim nóng và tinh thần ‘Không gì là không thể’ trên mỗi chặng đường phía trước” - nữ đại sứ Thanh Vũ bày tỏ.

Thông điệp ấy cũng dành cho những học sinh còn rụt rè, chưa thực sự tự tin vào khả năng của bản thân. Bởi đôi khi, giá trị lớn nhất của việc bước ra sân cỏ không chỉ nằm ở bàn thắng hay chiếc cúp vô địch, mà còn ở sự trưởng thành sau mỗi lần nỗ lực, ở tinh thần dám thử sức và quyết tâm vượt qua chính mình.