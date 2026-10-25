"Bóng đá học đường góp phần quan trọng cho hành trang vào đời của thế hệ trẻ"

ANTD.VN - Đồng hành cùng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active, Trung tâm Tư vấn du học 360 Connect không chỉ mong muốn góp sức tạo nên một sân chơi thể thao ý nghĩa, mà còn lan tỏa thông điệp về giáo dục toàn diện, nơi học sinh được phát triển cả trí tuệ, thể chất, bản lĩnh và những kỹ năng cần thiết cho tương lai.

Bà Nguyễn Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm Tư vấn du học 360 Connect tại Lễ khai mạc Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active sáng 25-10, trên SVĐ Xuân Đỉnh

Trong ngày giải khai mạc, chúng tôi có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm Tư vấn du học 360 Connect, về ý nghĩa của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô, cũng như quan điểm của trung tâm về vai trò của thể thao trong giáo dục toàn diện.

Phóng viên: Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô đã trải qua 25 năm, trở thành sân chơi giàu truyền thống của học sinh Thủ đô. Bà đánh giá thế nào về ý nghĩa của giải đấu đối với sự phát triển toàn diện của học sinh?

Bà Nguyễn Thu Hiền: Trong quá trình hoạt động, 360 Connect có cơ hội đồng hành cùng nhiều giải đấu thể thao dành cho học sinh, sinh viên tại Hà Nội. Trong đó, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô là sân chơi có tiếng vang trong cộng đồng học sinh Thủ đô, gắn liền với nhiều ký ức đẹp của tuổi học trò.

Theo tôi, giải đấu không chỉ tạo điều kiện để các em thỏa mãn niềm đam mê bóng đá, giao lưu với bạn bè mà còn góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, hình thành thói quen vận động và nhận thức rõ hơn về vai trò của thể dục, thể thao trong cuộc sống. Tôi cho rằng một giải đấu được tổ chức bài bản, duy trì sức hút qua 1/4 thế kỷ như giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô mang lại những giá trị thiết thực, góp phần làm phong phú đời sống học đường và lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong hành trình trưởng thành của các em.

Trung tâm Tư vấn du học 360 Connect có mặt ở mọi buổi thi đấu trên sân Xuân Đỉnh, đồng hành cùng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

Phóng viên: Theo bà, những giá trị mà bóng đá học đường mang lại như tinh thần đồng đội, tính kỷ luật và bản lĩnh có ý nghĩa như thế nào đối với hành trình trưởng thành của học sinh?

Bà Nguyễn Thu Hiền: Khi tham gia bóng đá học đường, học sinh không chỉ được rèn luyện thể lực, nâng cao kỹ năng chơi bóng mà còn có cơ hội phát triển nhiều kỹ năng mềm quan trọng.

Trên sân cỏ, các em học cách phối hợp, chia sẻ trách nhiệm và đặt mục tiêu chung lên trên lợi ích cá nhân. Một trận đấu không phải lúc nào cũng diễn ra thuận lợi. Có những thời điểm đội bóng gặp bất lợi, phải đối diện với áp lực hoặc kết quả không như mong đợi. Chính những tình huống ấy giúp các em rèn luyện sự kiên cường, bền bỉ, tinh thần vượt khó và khả năng đứng dậy sau thất bại.

Bóng đá cũng dạy các em biết tin tưởng, hỗ trợ lẫn nhau. Không một cầu thủ nào có thể tạo nên thành công nếu thiếu sự phối hợp của đồng đội. Tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng và quyết tâm theo đuổi mục tiêu là những bài học có giá trị không chỉ trong thể thao mà còn trong học tập, công việc và cuộc sống sau này.

Phóng viên: Với vai trò là đơn vị tài trợ đồng hành của giải đấu, vì sao 360 Connect lựa chọn gắn bó với sân chơi này? Sự đồng hành ấy thể hiện định hướng và trách nhiệm của Trung tâm đối với thế hệ trẻ như thế nào?

Bà Nguyễn Thu Hiền: Chúng tôi rất vinh dự khi được Báo An ninh Thủ đô lựa chọn là một trong những đối tác đồng hành của giải đấu. Đây không chỉ là cơ hội để 360 Connect gần gũi hơn với cộng đồng học sinh THPT Hà Nội, mà còn là dịp để chúng tôi cùng Ban Tổ chức và các nhà trường góp phần tạo nên một môi trường phát triển tích cực cho thế hệ trẻ.

Với chúng tôi, giáo dục không chỉ gói gọn trong kiến thức trên lớp hay những kết quả học tập. Học sinh cần được phát triển hài hòa giữa trí tuệ, thể chất và tinh thần; được tham gia những hoạt động giúp khám phá năng lực, nuôi dưỡng đam mê và rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống.

Việc đồng hành cùng giải đấu cũng phù hợp với mong muốn của 360 Connect trong việc hỗ trợ học sinh định hướng nghề nghiệp. Chúng tôi hy vọng sự góp sức của mình sẽ góp phần duy trì một sân chơi ý nghĩa, nơi các em được thi đấu, giao lưu, học hỏi và trưởng thành. Đó cũng là cách 360 Connect thể hiện sự quan tâm đối với các hoạt động giáo dục và trách nhiệm đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình phát triển lâu dài.

Phóng viên: Bà có thể giới thiệu đôi nét về 360 Connect, định hướng hoạt động và những giá trị Trung tâm mang đến cho học sinh, phụ huynh trên hành trình tìm kiếm cơ hội du học?

Bà Nguyễn Thu Hiền: Trung tâm Tư vấn du học 360 Connect chính thức hoạt động từ tháng 6-2014, với mục tiêu hỗ trợ thông tin và đồng hành cùng học sinh, sinh viên cũng như phụ huynh Việt Nam trong quá trình tìm kiếm cơ hội học tập ở nước ngoài.

Chúng tôi hỗ trợ các gia đình định hướng nghề nghiệp, lựa chọn ngành học, trường học ở khắp nơi trên thế giới, tìm hiểu những thủ tục cần thiết, từ chuẩn bị hồ sơ đến xin thị thực. Tuy nhiên, điều 360 Connect đặc biệt coi trọng không chỉ là việc giúp học sinh hoàn thiện các thủ tục để có cơ hội du học, mà còn là đồng hành cùng các em trong suốt hành trình học tập



Theo chúng tôi, lựa chọn môi trường học tập ở nước ngoài không đơn thuần là quyết định về học thuật. Mỗi học sinh còn cần một môi trường sống phù hợp, điều kiện sinh hoạt bảo đảm, chế độ dinh dưỡng hợp lý, sức khỏe thể chất và tinh thần ổn định, cũng như những mối quan hệ xã hội tích cực.

Một lộ trình du học phù hợp phải giúp học sinh có cơ hội phát triển năng lực, đồng thời duy trì được sự cân bằng trong cuộc sống. Bởi khi bước vào môi trường mới, các em sẽ phải đối diện với nhiều thay đổi về ngôn ngữ, văn hóa, cách học và cách sinh hoạt. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng định hướng đúng đắn sẽ giúp các em chủ động hơn, giảm bớt những bỡ ngỡ ban đầu và tận dụng tốt hơn cơ hội học tập của mình.

Đó cũng là lý do chúng tôi luôn mong muốn xây dựng mối quan hệ đồng hành lâu dài với học sinh và gia đình, để mỗi quyết định du học không chỉ mở ra cánh cửa đến một nền giáo dục mới mà còn tạo nền tảng cho sự trưởng thành bền vững.

360 Connect đã chắp cánh cho nhiều giấc mơ du học của các bạn trẻ

Phóng viên: 360 Connect mong muốn gửi gắm thông điệp gì tới học sinh và các nhà trường, đồng thời có định hướng như thế nào để tiếp tục đồng hành cùng thế hệ trẻ trên con đường học tập và hội nhập quốc tế?

Bà Nguyễn Thu Hiền: Tập thể Trung tâm Tư vấn du học 360 Connect rất tự hào và hạnh phúc khi được đồng hành cùng giải đấu trong mùa giải năm nay, được chứng kiến những trận cầu hấp dẫn và bầu không khí cổ vũ sôi động từ các nhà trường, thầy cô giáo và học sinh trên địa bàn Thủ đô.

Những hình ảnh ấy cho thấy sức sống của bóng đá học đường và sự quan tâm mà các nhà trường dành cho hoạt động phát triển toàn diện học sinh. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hòa chung không khí ấy trong những mùa giải tiếp theo, cùng Báo An ninh Thủ đô, các nhà trường và thầy cô giáo tạo thêm nhiều cơ hội để học sinh được trải nghiệm, rèn luyện và phát huy năng lực của mình.

Với học sinh, tôi mong các em luôn giữ được niềm đam mê, tinh thần cầu tiến và sự chủ động trong học tập cũng như cuộc sống. Hãy tận dụng những cơ hội để trải nghiệm, khám phá bản thân, học cách hợp tác và không ngừng hoàn thiện mình. Đó là những nền tảng quan trọng, dù các em lựa chọn học tập trong nước hay bước ra môi trường quốc tế.

Về phía 360 Connect, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực đồng hành cùng học sinh và phụ huynh trong việc tìm kiếm lộ trình học tập phù hợp, đồng thời mong muốn gắn bó với những hoạt động giáo dục thiết thực, góp phần chuẩn bị cho thế hệ trẻ hành trang tốt nhất cho tương lai.

Chúng tôi tin rằng sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, các tổ chức giáo dục và những đơn vị đồng hành sẽ tạo nên môi trường thuận lợi để học sinh phát triển toàn diện, tự tin theo đuổi ước mơ và hội nhập với thế giới.

Trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thu Hiền!