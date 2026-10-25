Tưng bừng khai mạc mùa giải bóng đá học sinh An ninh Thủ đô lớn nhất lịch sử

ANTD.VN - Sáng 25-10, trên sân vận động Xuân Đỉnh, gần 5.000 thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh đến từ 130 trường THPT trên địa bàn thành phố tham gia Lễ khai mạc Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô năm 2026, mùa giải lịch sử đánh dấu sân chơi học trò tròn 25 năm tuổi.

Đã thành thông lệ, mỗi độ thu về, Giải bóng đá học sinh An ninh Thủ đô - sân chơi bóng đá lớn nhất giới học sinh THPT cả nước lại lăn bóng, mang tới nhiều cung bậc cảm xúc cho thầy và trò các trường phổ thông trên địa bàn thành phố.

Càng ý nghĩa hơn khi năm 2026 này đánh dấu cột mốc giải tròn 25 năm tuổi và xác lập kỷ lục 130 đội tham gia tranh tài, tạo nên ngày hội bóng đá hấp dẫn bậc nhất lịch sử.

Toàn cảnh lễ kha mạc Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô 2026

Lễ khai mạc Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active vinh dự chào đón các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý: Về phía đại biểu các cơ quan Trung ương, Bộ Công an và CATP Hà Nội có: Đồng chí Nguyễn Gia Hưng – Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tá Nguyễn Thanh Bình – Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân Bộ Công an, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền – Giám đốc Bệnh viện CATP Hà Nội; Thượng tá Hoàng Văn Thành – Phó Đội trưởng Đội An ninh giáo dục Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội; Thượng tá Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội; Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc điều hành CLB Bóng đá Công an Hà Nội. Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, khách quý dự khai mạc Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có: Đồng chí Phạm Quốc Toản – Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội; đồng chí Kiều Cao Trinh – Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng và Công tác học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội. Về phía Sở Văn hóa và Thể thao & Du lịch Hà Nội có: Đồng chí Phạm Xuân Tài – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hà Nội. Về phía Liên đoàn Bóng đá Hà Nội có: Đồng chí Tô Văn Động – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hà Nội; đồng chí Trương Thế Toàn – Trưởng ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Hợi – Phó Trưởng ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Hà Nội. Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tặng cờ lưu niệm cho 130 đội bóng Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng các đại biểu tặng thường đại diện 5 trường có thành tích tốt nhất tại Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô trong 25 năm qua Về phía lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông có: Đồng chí Lại Bá Hà - Thành viên Hội đồng biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội, Phụ trách Báo Hà Nội Mới; đồng chí Nguyễn Xuân Khánh - Thành viên Hội đồng biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội, Phụ trách Báo Kinh tế & Đô thị; đồng chí Vương Minh Huệ – Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội. Về phía các nhà sáng lập giải Bóng đá Học sinh THPT – Báo An ninh Thủ đô có: Đại tá Đào Lê Bình – Nguyên Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô; Đại tá Vũ Kim Thành – Cố vấn Ban Tổ chức, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô, cùng Ban Biên tập, cán bộ chiến sĩ Báo An ninh Thủ đô. Về phía lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành cùng giải đấu có: Bà Võ Thị Minh Nguyệt – Giám đốc KOLs và Đối tác Việt Nam, Tập đoàn Vingroup; bà Nguyễn Thị Cẩm Phượng – Phó Giám đốc đối ngoại Tập đoàn Tân Hiệp Phát; bà Vũ Phương Thanh – Đại sứ thương hiệu Number 1 Active, Tập đoàn Tân Hiệp Phát; Giáo sư Rick Bennett – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam; bà Đặng Thị Ngọc Quyên - Trưởng Ban Hợp tác & phát triển đổi tác giáo dục trường Đại học Anh Quốc Việt Nam; ông Trần Phúc Thái – Trưởng phòng Truyền thông, Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam; ông Đỗ Đăng Khoa – Phó trưởng Ban Truyền thông Agribank; ông Mai Thế Hưng – Giám đốc Đối ngoại, Công ty Thể thao Động Lực; ông Nguyễn Trung Kiên – Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng Thành Nam; ông Phạm Tiến Dũng – Giám đốc Công ty Phạm Gia Thái Bình; bà Phan Thị Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tuyết Nga. Về phía các khách mời đặc biệt có: Hoa hậu Phan Kim Oanh – Chủ tịch “Hoa hậu Văn hóa thế giới và Hoa hậu Văn hóa Việt Nam, CEO Phan Oanh Media, “Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2027”, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Phan Oanh Media; Hoa hậu La Quỳnh – “Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2023”; Hoa hậu Vũ Thị Hoa – “Hoa hậu Trái đất quốc tế 2024”; Hoa hậu Nguyễn Trần Hà Linh – “Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026”.

Nhà báo Chu Quốc Dũng - Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu khai mạc

Gần 5.000 thầy, cô giáo, học sinh tham dự lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc, Nhà báo Chu Quốc Dũng - Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Trưởng Ban tổ chức giải trân trọng gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, thầy cô giáo, nhà tài trợ, cùng toàn thể cầu thủ và cổ động viên.

Trưởng Ban tổ chức Chu Quốc Dũng cho biết, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội ra đời năm 2001, được Báo An ninh Thủ đô phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Du lịch Hà Nội cùng các đơn vị đồng hành tổ chức, đã trải qua một hành trình đáng tự hào, trở thành một trong những sân chơi thể thao học đường giàu truyền thống, uy tín và sức lan tỏa của Thủ đô.

"25 năm - một chặng đường đủ dài để một giải đấu khẳng định bản sắc, tạo dựng uy tín và trở thành một phần ký ức đẹp của nhiều thế hệ học sinh Hà Nội. Trong hành trình ấy, có hàng nghìn trận bóng sôi động đã diễn ra; biết bao tài năng – năng khiếu được phát hiện, biết bao khoảnh khắc vui buồn, những giọt mồ hôi, những tiếng reo hò cuốn theo cả triệu người hâm mộ đã làm nên sức sống của giải. Với nhiều thế hệ học sinh, giải đấu không chỉ là một cuộc tranh tài bóng đá, mà còn là kỷ niệm thanh xuân không thể nào quên, nơi tình bạn được vun đắp, tinh thần đồng đội được tôi luyện và những giá trị đẹp của thể thao được lan tỏa”, Nhà báo Chu Quốc Dũng khẳng định.

Thay mặt Ban tổ chức mùa giải 2026, Nhà báo Chu Quốc Dũng bày tỏ biết ơn các nhà sáng lập Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội, các thế hệ lãnh đạo Báo An ninh Thủ đô đã dày công cống hiến trong hành trình bền bỉ 1/4 thế kỷ qua.

Mùa giải năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trùng thời điểm Báo An ninh Thủ đô kỷ niệm 50 năm xuất bản số báo đầu tiên (1976–2026). Một bên là hành trình 25 năm của giải bóng đá học sinh THPT, một bên là chặng đường nửa thế kỷ của một cơ quan báo chí của lực lượng Công an Thủ đô anh hùng. Hai dấu mốc cùng hội tụ, tạo nên sự cộng hưởng giàu ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Báo An ninh Thủ đô trong hoạt động báo chí, đồng thời khẳng định sự gắn bó với đời sống xã hội, giáo dục, văn hóa và thể thao của Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Gia Hưng – Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương trao tượng trưng Quả bóng Vàng cho Nhà báo Chu Quốc Dũng - Trưởng Ban biên tập An ninh Thủ đô, Trưởng Ban tổ chức giải

Bà Vũ Phương Thanh - đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Nhà tài trợ chính của giải trao cúp biểu trưng mùa giải 2026 cho đại diện Ban tổ chức - Thượng tá Lưu Hồng Quân, Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, Ủy viên Thường trực Ban tổ chức giải

Bà Võ Thị Minh Nguyệt – Giám đốc KOLs và Đối tác Việt Nam, Tập đoàn Vingroup trao tượng trưng “Chiếc giày Vàng” cho đại diện Ban tổ chức giải - Trung tá Vũ Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, thành viên Ban tổ chức giải

Hoa hậu Phan Kim Oanh – Chủ tịch “Hoa hậu Văn hóa thế giới và Hoa hậu Văn hóa Việt Nam, CEO Phan Oanh Media trao biểu trưng kỷ niệm cho đại diện Ban tổ chức giải - Trung tá Đỗ Trần Quân, Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô

Từ một sân chơi thể thao học đường, giải đấu đã trở thành cầu nối giữa nhà trường, gia đình, các cơ quan quản lý và cộng đồng. Qua đó, cùng góp phần xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, khuyến khích học sinh rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng đam mê, phát triển nhân cách và có thêm những trải nghiệm đáng nhớ.

Thay mặt Ban tổ chức, Nhà báo Chu Quốc Dũng trân trọng cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Du lịch Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Hà Nội, Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV), cảm ơn lực lượng an ninh chính trị nội bộ và lực lượng Cảnh sát Cơ động Thủ đô, Bệnh viện CATP Hà Nội, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh đã phối hợp, hỗ trợ để giải đấu được tổ chức bài bản, thiết thực và hiệu quả.

Đồng chí Trưởng Ban tổ chức giải bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV), Ngân hàng Agribank, Tập đoàn Thể thao Động Lực, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thành Nam, thương hiệu mỹ phẩm Nhật Bản Fracora, Công ty Truyền thông Phan Oanh, Công ty Truyền thông và Giải trí Nguyên Khoa - NK Media, Trung tâm Tư vấn Du học 360 Connect.

“Sự đồng hành của quý cơ quan, doanh nghiệp, các nhà tài trợ không chỉ đóng góp nguồn lực quan trọng cho giải đấu, mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đối với thế hệ trẻ, đối với sự nghiệp giáo dục và sự phát triển của thể thao học đường Thủ đô. Ban tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác quý báu ấy trong những mùa giải tiếp theo”, Nhà báo Chu Quốc Dũng nhấn mạnh.

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 ghi dấu cột mốc mới về quy mô tổ chức, với 130 đội bóng đến từ 130 trường THPT tham dự, vượt qua kỷ lục 125 đội của mùa giải năm 2025.

Chiếc cúp danh giá mùa giải 2026

Trưởng Ban tổ chức Chu Quốc Dũng đề nghị, bên cạnh khát vọng chiến thắng, mỗi cầu thủ hãy luôn đề cao tinh thần thể thao cao thượng, thi đấu trung thực, tôn trọng đối thủ, chấp hành nghiêm luật thi đấu và sự điều hành của trọng tài; mong muốn các thầy cô giáo, phụ huynh và cổ động viên sẽ tiếp tục đồng hành, cổ vũ nhiệt tình, văn minh, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, thân thiện và an toàn cho giải đấu.

“Hãy để mùa giải thứ 25 không chỉ là cuộc đua đến ngôi vô địch, mà còn là hành trình của tình bạn, niềm đam mê, sự trưởng thành và những ký ức đẹp dưới mái trường THPT. Hãy để mỗi trận đấu trở thành một bài học về ý chí, kỷ luật, sự tôn trọng và tinh thần tích cực vươn lên”, Trưởng Ban tổ chức Chu Quốc Dũng nhắn nhủ và chính thức tuyên bố khai mạc Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026, Cúp Number 1 Active.

Giáo sư Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam phát biểu

Giáo sư Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đại diện nhà trường tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2026

Có mặt tại ngày hội bóng đá học sinh THPT Thủ đô 2026, Giáo sư Rick Bennett - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), đại diện đơn vị đồng hành cùng giải, bày tỏ vui mừng khi BUV lần đầu đồng hành cùng giải đấu truyền thống 25 năm tuổi và mong muốn trở thành một phần trong hành trình thể thao đầy ý nghĩa ấy.

Đam mê bóng đá và từng thi đấu cấp độ bán chuyên, Giáo sư Rick Bennett hiểu sự hào hứng, áp lực và đôi khi cả những nỗi buồn mà môn thể thao tuyệt vời này mang lại.

“Bóng đá mang lại cho tôi nhiều điều hơn cả sức khỏe thể chất. Môn thể thao này dạy tôi tinh thần đồng đội, sự tin tưởng, tính kỷ luật và tư duy chiến thuật. Bóng đá dạy tôi đưa ra quyết định nhanh chóng dưới áp lực, chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình và tiếp tục cố gắng ngay cả khi gặp khó khăn. Quan trọng hơn cả, bóng đá dạy tôi biết khiêm nhường trong chiến thắng và bản lĩnh khi đối diện với thất bại. Biết vui mừng trước thành công nhưng không kiêu ngạo, biết chấp nhận thất bại nhưng không bỏ cuộc, và luôn tôn trọng những người ở phía bên kia sân cỏ. Đó là những bài học đã theo tôi trong suốt cuộc đời”, Giáo sư Rick Bennett chia sẻ.

Ông đồng thời nhắn nhủ tới tất cả các cầu thủ trẻ có mặt tại giải, rằng hãy thi đấu bằng tất cả đam mê, nỗ lực hết mình, nhưng luôn nhớ rằng an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Hãy bảo vệ bản thân, quan tâm đến đồng đội và tôn trọng sự an toàn của cả đội bạn. Một cầu thủ giỏi không chỉ là người chơi bóng hay, mà còn là người thi đấu đẹp.

"Tôi thực sự mong chờ được theo dõi các trận đấu của các em, đặc biệt là những trận đấu sẽ được tổ chức tại sân BUV. Tôi hy vọng sẽ được chứng kiến những bàn thắng đẹp, những khoảnh khắc hấp dẫn, tinh thần đồng đội và trên hết là tinh thần thể thao cao thượng", Giáo sư Rick Bennett kết lại.

"Nữ hoàng sa mạc" Vũ Phương Thanh chia sẻ nhiều câu chuyện truyền cảm hứng

Chương trình nghệ thuật, ca nhạc sôi động, trẻ trung tại lễ khai mạc

Cũng tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã tiến hành vinh danh và trao thưởng 5 trường đạt thành tích cao nhất trong 25 mùa giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô gồm các trường THPT Trần Quốc Tuấn (vô địch giải đấu năm 2008, 2014, 2015, 2016), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (vô địch các năm 2011, 2013, 2017), THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm (vô địch 2002, 2006), THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất (vô địch 2022, 2023) và THPT Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất (vô địch 2024, 4 lần á quân).

Cùng với đó, các cầu thủ - học sinh đã được giao lưu, lắng nghe "Nữ hoàng sa mạc" Vũ Phương Thanh (hay còn gọi Thanh Vũ) chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị, truyền cảm hứng sâu sắc; thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật, ca nhạc sôi động, trẻ trung.

Ngay sau lễ khai mạc, giải tiếp tục các lượt trận vòng bảng, với 25 cuộc so tài hấp dẫn, kịch tính, dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn khán giả, cổ động viên.