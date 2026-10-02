Giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

ANTD.VN - Ngày 1-10, Cụm thi đua số 17 - Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tọa đàm “Giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” do Công an xã Phú Cát chủ trì.

Hội nghị là dịp để Công an các đơn vị trong Cụm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay, cùng nhận diện những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh ngay từ cơ sở.

Tham dự hội nghị có đại diện phòng nghiệp vụ CATP; cùng đại diện Công an các đơn vị trong Cụm thi đua số 17 gồm các xã Phú Cát, Quốc Oai, Kiều Phú, Hưng Đạo, Yên Xuân, Hòa Lạc và Phú Nghĩa.

Toàn cảnh hội nghị

Trung tá Nguyễn Quang Đông, Trưởng Công an xã Phú Cát, chủ trì tọa đàm phát biểu

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; chia sẻ những cách làm hiệu quả, đồng thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Đại diện Công an các xã trong Cụm thi đua số 17 phát biểu tham luận, chia sẻ kinh nghiệm và những cách làm hiệu quả tại tọa đàm

Nội dung trao đổi tập trung vào công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành pháp luật, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở.

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong phát huy vai trò của lực lượng Cảnh sát khu vực, nhất là công tác nắm hộ, nắm người, nắm địa bàn; rà soát, nhận diện nguy cơ phát sinh vi phạm; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc.

Thông qua tọa đàm, những kinh nghiệm thực tiễn, cách làm phù hợp với từng địa bàn được trao đổi, chia sẻ, qua đó góp phần nâng cao tính chủ động của lực lượng Công an cơ sở trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Hội nghị cũng là dịp để Công an các đơn vị trong Cụm thi đua số 17 tăng cường trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Với tinh thần trao đổi thực chất, chia sẻ kinh nghiệm, cùng tháo gỡ khó khăn, hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả công tác của lực lượng Công an cơ sở, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của Nhân dân.