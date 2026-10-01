Tập trung nguồn lực hoàn thành các nhiệm vụ về dữ liệu theo kế hoạch

ANTD.VN - Sáng 1/10, Trung tâm Dữ liệu quốc gia - Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ về dữ liệu trong tháng 9/2026. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến từ hội trường Trung tâm Dữ liệu quốc gia đến các tỉnh, thành phố.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia – Bộ Công an chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an.

Tại điểm cầu Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; thành viên Tổ công tác về chuyển đổi số, dữ liệu, dịch vụ công, cải cách hành chính và Đề án 06 của thành phố; đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì tại điểm cầu Công an Hà Nội.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về dữ liệu đã được tập trung triển khai tương đối đồng bộ trên các mặt từ hoàn thiện thể chế, chính sách; xây dựng kiến trúc và mô hình quản trị dữ liệu; chuẩn hóa, phân loại dữ liệu; tổ chức kết nối, chia sẻ, khai thác; đánh giá chất lượng cơ sở dữ liệu đến bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu.

Đến nay, đã có 12 bộ, ngành ban hành khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu; 18 đơn vị đã ban hành từ điển dữ liệu. Bộ Công an đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai rà soát, đánh giá, xếp hạng cơ sở dữ liệu theo các tiêu chí quy định, làm cơ sở xác định chất lượng, mức độ hoàn thiện, khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai giữa các bộ, ngành, địa phương chưa đồng đều, chưa bảo đảm tính đồng bộ về trình tự và thời điểm ban hành.

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận đánh giá tình hình, kết quả triển khai, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp đối với những nhóm nhiệm vụ trọng tâm về dữ liệu, gồm: Công tác quản lý Nhà nước về dữ liệu; kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu; đăng ký, sử dụng hạ tầng Trung tâm Dữ liệu quốc gia; cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia ghi nhận, biểu dương những kết quả các đơn vị, địa phương đã đạt được trong triển khai nhiệm vụ về dữ liệu thời gian qua.

Đồng chí đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung nguồn lực, hoàn thành các nhiệm vụ về dữ liệu theo kế hoạch, xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm dữ liệu “ đúng, đủ, sạch, sống”, được chuẩn hóa và sẵn sàng kết nối, chia sẻ, khai thác dùng chung.

Cùng với đó, cần tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính, đẩy mạnh khai thác, sử dụng dữ liệu đã có để cắt giảm giấy tờ, thông tin phải kê khai, tạo thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Các đơn vị chủ động rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, bảo đảm các nhiệm vụ về dữ liệu được triển khai đồng bộ, thực chất và hiệu quả…