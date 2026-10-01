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Công an Hà Nội xử lý nghiêm các cá nhân để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng khu vực hồ Đồng Đò

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Linh Nhi

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 2 vụ án hình sự với 7 bị can để làm rõ trách nhiệm về sai phạm xảy ra vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng tại khu vực hồ Đồng Đò.

Chiều 1/10, tại họp báo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về kết quả điều tra những sai phạm về xây dựng, đất đai xảy ra tại khu vực hồ Đồng Đò, xã Kim Anh, Hà Nội.

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Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc CATP Hà Nội thông tin vụ việc

Căn cứ tài liệu thu thập, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 7 bị can về các hành vi Đưa, Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ. Trong 7 bị can có Trưởng thôn Minh Tân (cũ), nay là thôn Thái Vụ - ông Nguyễn Văn Hòa.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, vụ án này liên quan đến các cán bộ của chính quyền và cơ quan quản lý Nhà nước nên cần phải tổ chức điều tra, mở rộng vụ án.

Trước đó, báo chí phản ánh về tình trạng một số villa, homestay và khu nghỉ dưỡng mọc lên trong khu vực quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn, thuộc xã Kim Anh, Hà Nội. Vi phạm mới xuất hiện trong khi nhiều tồn tại cũ về trật tự xây dựng từng được cơ quan thanh tra chỉ ra nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Theo ghi nhận, một số khu vực đồi núi bị san gạt, cạo trọc, làm biến dạng cảnh quan.

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