Tổng thống Trump đe dọa 'tiêu diệt' Iran sau các cuộc tấn công liên tiếp

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27-6 cảnh báo sẽ dùng biện pháp quân sự mạnh tay khiến Iran "không còn tồn tại" nếu Iran tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, ngay sau khi Washington nối lại oanh kích các mục tiêu của Tehran ngày thứ hai liên tiếp.

Tổng thống Donald Trump

Theo Hãng thông tấn nhà nước Iran, các vụ nổ đã xảy ra trên đảo Qeshm và tại hai thành phố phía Nam là Sirik và Bandar Lengeh trong ngày 27-6.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận, lực lượng Mỹ đã tấn công cơ sở hạ tầng giám sát quân sự, hệ thống liên lạc, các địa điểm phòng không, kho chứa máy bay không người lái và khả năng rải thủy lôi của Iran.

Chiến dịch được CENTCOM tuyên bố nhằm đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào tàu chở dầu Kiku mang cờ Panama ngay trong cùng ngày tại eo biển Hormuz.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, sau một loạt vụ tập kích nhằm vào các tàu thương mại đang đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cáo buộc Tehran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ được hai bên ký ngày 17-6.

“Có thể sẽ đến lúc chúng ta không còn khả năng giữ thái độ lý trí nữa và sẽ buộc phải dùng đến biện pháp quân sự để hoàn thành công việc mà chúng ta đã bắt đầu rất thành công. Nếu điều đó xảy ra, Iran sẽ không còn tồn tại nữa!”, ông Trump viết.

Ngay sau các cuộc không kích, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo hành động gây hấn của kẻ thù sẽ bị đáp trả bằng một phản ứng mạnh mẽ.

Cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei, đăng trên X rằng: “Phản ứng đối với việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của bản ghi nhớ sẽ rất nhanh chóng và mạnh mẽ”.

Truyền thông Iran cáo buộc các cuộc tấn công của Mỹ là hành vi phạm Bản ghi nhớ ký tuần trước.

Tình hình leo thang khiến Bahrain và Kuwait lập tức thông báo hệ thống phòng không của họ đánh chặn các vật thể bay lạ.

Mâu thuẫn bắt nguồn từ cách hiểu khác nhau về thỏa thuận ngày 17-6. Tehran khẳng định mọi tàu qua eo biển Hormuz phải trả phí và đi đúng tuyến chỉ định. Trong khi đó, Washington yêu cầu Iran phải đảm bảo quyền đi qua eo biển không bị cản trở.

Iran cũng đặt điều kiện Israel phải rút quân khỏi miền Nam Lebanon. Theo thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, Israel sẽ rút dần quân trong khi Hezbollah giải giáp.

Tuy nhiên, lực lượng này đã bác bỏ, cho rằng thỏa thuận trao cho Israel quyền tự do hành động tại Lebanon.