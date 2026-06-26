Thông tin mới về thảm họa động đất có thể khiến hàng nghìn người chết ở Venezuela

ANTD.VN - Trong một số trường hợp có những gia đình gồm 4 hoặc 5 thành viên đều bị vùi lấp. “Đây là một thảm kịch tột cùng”, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez cho biết trong một chương trình phát sóng trên truyền hình, và tuyên bố khu vực La Guaira là "vùng thảm họa".

Người dân sợ hãi khi trận động đất làm rung chuyển sân bay quốc tế Simón Bolívar

Ít nhất 236 người đã được xác nhận thiệt mạng và 4.300 người bị thương sau 2 trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra ở bờ biển Caribe phía bắc Venezuela, gây ra sự tàn phá trên diện rộng ở Thủ đô Caracas và một số khu vực khác.

Trận động đất đầu tiên có cường độ 7,2 độ richter. Sau đó, chưa đầy một phút tiếp tục xảy ra trận động đất mạnh hơn có cường độ 7,5 độ richter, gây ra phản ứng khẩn cấp quy mô lớn.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn nằm ngoài khơi bờ biển phía bắc Venezuela gần Morón. Người dân ở phần lớn đất nước Venezuela, cũng như ở nước láng giềng Colombia và một số đảo vùng Caribe, đều cảm nhận được rung chấn, với hơn 20 dư chấn được ghi nhận sau động đất kép.

Chính phủ Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, triển khai lực lượng vũ trang, các đơn vị phòng vệ dân sự và dịch vụ khẩn cấp. Trường học, phương tiện giao thông công cộng và một số sân bay tạm thời bị đóng cửa, trong khi điện, nước và thông tin liên lạc bị gián đoạn ở một số khu vực.

Sân bay quốc tế Simón Bolívar vẫn đóng cửa cho đến ít nhất là ngày 26-6 (theo giờ địa phương) do thiệt hại từ động đất, trong khi dịch vụ tàu điện ngầm và đường sắt ở Caracas đã bị đình chỉ. Hiện các đội cứu hộ đang tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát, trong bối cảnh xuất hiện lo ngại rằng hàng nghìn người có thể thiệt mạng trong trận động đất kép.

Cảnh đổ nát ở La Guaira, Venezuela

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Bộ Chiến tranh Mỹ sẽ hỗ trợ các đội tìm kiếm và cứu hộ triển khai đến khu vực bị ảnh hưởng. Ông nói rằng nhu cầu cấp thiết nhất hiện nay là tìm kiếm và cứu hộ. “Họ có rất nhiều tòa nhà bị sập, vì vậy họ sẽ cần rất nhiều sự trợ giúp trong việc đào bới”, ông Rubio nói với các phóng viên, đồng thời cho biết thêm 72 giờ “vàng” tiếp theo là rất quan trọng.

Khu vực ven biển gần sân bay quốc tế Simón Bolívar, xung quanh các thành phố La Guaira, Catia La Mar và Caraballeda, dường như chịu thiệt hại nặng nề nhất, với hàng loạt tòa nhà cao tầng bị san phẳng và người dân đang tuyệt vọng tìm kiếm những người thân yêu mất tích.



Trong một số trường hợp có những gia đình gồm 4 hoặc 5 thành viên đều bị vùi lấp. “Đây là một thảm kịch tột cùng”, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez cho biết trong một chương trình phát sóng trên truyền hình, và tuyên bố khu vực La Guaira là "vùng thảm họa".

Nhiều tòa nhà bị san phẳng do động đất

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới Tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodríguez. Ông nói rằng Moscow sát cánh cùng “nhân dân Venezuela thân thiện”. Điện Kremlin cho biết Nga sẵn sàng cung cấp hỗ trợ nếu được đề nghị.

Trung Quốc cũng gửi lời chia buồn và cho biết họ sẵn sàng hỗ trợ Venezuela. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn bày tỏ tin tưởng rằng người dân Venezuela sẽ vượt qua thảm họa và tái thiết.

Các quốc gia và tổ chức quốc tế khác, bao gồm Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Vatican, Liên hợp quốc và Ngân hàng Thế giới, cũng cam kết hỗ trợ hoặc bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực cứu trợ.

Trận động đất gây chết người nhiều nhất trong lịch sử gần đây của Venezuela xảy ra vào năm 1967, khiến khoảng 300 người thiệt mạng và khoảng 1.600 người bị thương ở Caracas. Một trận động đất khác xảy ra ở phía Đông Bắc nước này vào năm 1997 cũng khiến ít nhất 81 người thiệt mạng.