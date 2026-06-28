Australia tăng gấp đôi mức phạt vi phạm lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi

ANTD.VN - Chính phủ Australia tuyên bố sẽ trình Quốc hội luật sửa đổi nhằm tăng gấp đôi mức phạt tối đa đối với các tập đoàn công nghệ không nghiêm túc thực thi lệnh cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội.

Động thái cứng rắn này được đưa ra sau khi các dữ liệu nghiên cứu thực tế cho thấy các đại gia công nghệ vẫn đang "nhắm mắt làm ngơ" trước tình trạng trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định các công ty công nghệ lớn vẫn chưa hành động đủ trách nhiệm để tuân thủ các quy định pháp luật.

Theo dự luật mới chuẩn bị được trình lên Nghị viện liên bang, mức phạt tối đa áp dụng cho các nền tảng mạng xã hội không ngăn chặn được người dùng dưới 16 tuổi sẽ tăng từ mức 49,5 triệu đôla Australia (khoảng 34,1 triệu USD) lên con số khổng lồ 99 triệu đô la Australia (tương đương 68,3 triệu USD).

"Số lượng trẻ em xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội hiện vẫn còn quá lớn. Việc sửa đổi tăng nặng mức phạt này phản ánh thái độ nghiêm túc và quyết liệt của Chính phủ Australia đối với bất kỳ hành vi xem nhẹ hay cố tình vi phạm đạo luật tiên phong của chúng tôi từ phía các công ty công nghệ", Thủ tướng Albanese nhấn mạnh.

Đạo luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội của Australia - đạo luật đầu tiên và nghiêm khắc nhất trên thế giới đã chính thức có hiệu lực từ tháng 12-2025.

Tuy nhiên, một nghiên cứu vừa được Đại học Newcastle, Australia công bố cho thấy tính hiệu quả thực tế của bộ lọc này đang ở mức đáng báo động.

Hơn 85% trẻ em dưới 16 tuổi tham gia khảo sát thừa nhận các em vẫn tiếp tục sử dụng mạng xã hội một cách bình thường sau 3 tháng luật có hiệu lực mà không gặp phải rào cản kỹ thuật đáng kể nào.

Song song với việc nâng mức phạt tiền lên gấp đôi, dự luật mới cũng sẽ bổ sung quyền hạn pháp lý mạnh mẽ hơn cho Ủy viên An toàn trực tuyến của Chính phủ.

Cơ quan này có quyền bắt buộc các tập đoàn mạng xã hội phải cung cấp các bằng chứng kỹ thuật và báo cáo chứng minh các biện pháp cụ thể mà họ đã áp dụng để chặn người dùng dưới tuổi vị thành niên.

Chính phủ Australia đang đẩy nhanh tiến độ và quyết tâm thông qua dự luật sửa đổi ngay trước khi kỳ nghỉ đông thường niên của Quốc hội liên bang chính thức bắt đầu.