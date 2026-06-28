Phần Lan cho phép triển khai vũ khí hạt nhân

ANTD.VN - Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã ký ban hành các sửa đổi đối với Luật Năng lượng hạt nhân, cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb

“Tổng thống Cộng hòa đã phê chuẩn đề xuất”, thông báo trên trang web của Chính phủ Phần Lan cho biết hôm 26-6. Thông báo cũng nêu rõ các quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7. Theo các quy định mới, Phần Lan sẽ được phép nhập khẩu, vận chuyển quá cảnh, cung cấp và lưu trữ vũ khí hạt nhân.

Trước đó, Quốc hội Phần Lan đã thông qua việc dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân vào đầu tháng này. Đầu tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen lập luận rằng “lệnh cấm hoàn toàn chất nổ hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh” không phù hợp với vai trò mới của quốc gia này với tư cách là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trước cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, Bộ trưởng Hakkanen nói rằng các sửa đổi này “cho phép sử dụng đầy đủ khả năng răn đe hạt nhân của NATO”.

Việc bãi bỏ lệnh cấm diễn ra 3 năm sau khi Helsinki từ bỏ chính sách trung lập quân sự kéo dài hàng thập kỷ và gia nhập NATO. Việc Phần Lan gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn đầu đã dẫn đến căng thẳng nghiêm trọng với Nga, quốc gia có chung đường biên giới dài 1.340 km.

Trước đó trong năm nay, Moscow đã cảnh báo Helsinki không nên bãi bỏ lệnh cấm hạt nhân. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng điều đó có thể “dẫn đến leo thang căng thẳng trên lục địa châu Âu”. Ông cho biết thêm, “bằng việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình, Phần Lan đang bắt đầu đe dọa chúng tôi. Và nếu Phần Lan đe dọa, chúng tôi sẽ có những biện pháp thích hợp”.

Ngày 24-6, Đại diện thường trực của Nga tại Văn phòng Liên hợp quốc ở Geneva, Gennady Gatilov, cảnh báo rằng Nga sẽ coi việc triển khai vũ khí hạt nhân sát biên giới nước này, dù ở Phần Lan hay Ba Lan, là “mối đe dọa trực tiếp cần phải có các biện pháp đối phó tương xứng”.

“Liệu điều đó có làm tăng an ninh cho các quốc gia [NATO] liên quan hay không? Tôi thực sự nghi ngờ điều đó”, nhà ngoại giao này nói với hãng tin RIA Novosti.