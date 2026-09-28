Bí thư Thành ủy Hà Nội: "Đảng bộ thành phố và nhân dân luôn tự hào về lực lượng Công an Thủ đô"

ANTD.VN - Chiều 28/9, làm việc với Đảng ủy Công an TP Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công của lực lượng Công an Thủ đô trong 9 tháng đầu năm 2026. Bí thư Thành ủy yêu cầu không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, dù là nhỏ nhất trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP trân trọng đón tiếp đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

Tầm quan trọng của buổi làm việc được thể hiện qua thành phần tham dự với đầy đủ các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của hệ thống chính trị Thủ đô gồm đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP và đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy . Cùng dự và chỉ đạo còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là Trưởng các Ban Đảng, các Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND cùng người đứng đầu các sở, ban, ngành của thành phố .

Về phía lực lượng Công an Thủ đô, Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội tham dự cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và trưởng các phòng nghiệp vụ .

Hội nghị được truyền tải xuyên suốt xuống tận cơ sở khi kết nối trực tuyến đến 126 điểm cầu với sự góp mặt của Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường cùng toàn bộ ban chỉ huy, tổ công tác và cán bộ công nghệ thông tin thuộc công an cấp xã.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng báo cáo nhanh với đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội những đổi thay của Công an Thủ đô

Những kết quả toàn diện

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP báo cáo tóm tắt kết quả 9 tháng. Trong đó, Công an Thành phố từng bước tham gia giải quyết các vấn đề chiến lược, liên ngành, đưa yêu cầu an ninh, an toàn vào ngay trong quản trị và phát triển Thành phố.

Trong 9 tháng, CATP tham mưu ban hành 32 văn bản ở cả ba cấp Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố. Tại những dự án chậm tiến độ nhiều năm như Vành đai 1, Vành đai 2,5, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Công an giữ vai trò nòng cốt tham mưu tháo gỡ từng "điểm nghẽn" giải phóng mặt bằng.

CATP có trên 20 báo cáo tham mưu liên quan Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, quy hoạch hồ Gươm và khu vực chính trị Ba Đình. Nhờ đó, địa bàn không phát sinh phức tạp.

Chuyển đổi số là lĩnh vực CATP để lại dấu ấn đậm nhất. Đơn vị tham mưu ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cho Dự án 21.671 camera AI và Dự án Trung tâm an ninh mạng Thành phố, phần trụ cột của đô thị thông minh. Ngày 2/9, CATP ra mắt 3 sản phẩm tự nghiên cứu, phát triển: ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh (Hanoi Smart Police), giải pháp UAV giám sát an ninh trật tự giai đoạn 2 và dây chuyền sản xuất thiết bị báo cháy không dây.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP báo cáo tóm tắt kết quả 9 tháng qua của CATP

Tội phạm trật tự xã hội giảm 22,9%

Các lực lượng CATP đã bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho 2.572 lượt kỳ cuộc, sự kiện, trong đó có Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp. 6 vụ, 14 bị can xâm phạm an ninh quốc gia đã bị khởi tố.

Tội phạm về trật tự xã hội giảm 22,9% so với cùng kỳ. Tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 87,5%, vượt chỉ tiêu Bộ giao. Các nhóm "giang hồ mạng" như Phú "Lê", Phạm Tuấn, Huấn "hoa hồng" lần lượt bị bắt giữ, xử lý. Cơ quan Công an khởi tố 33 vụ, 340 bị can "núp bóng doanh nghiệp" lừa đảo dưới danh nghĩa "sở hữu kỳ nghỉ", số tiền liên quan ước trên 2.700 tỷ đồng.

Tội phạm trật tự xã hội giảm, còn số vụ được phát hiện ở các lĩnh vực khó lại tăng mạnh. Tội phạm, vi phạm về kinh tế tăng 39%, về môi trường tăng 52,4%, về ma túy tăng 16,3%. Nổi bật là vụ vi phạm quy định về kế toán tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, vụ 300 tấn thịt lợn bệnh và các vụ buôn lậu vàng trị giá trên 3.700 tỷ đồng...

Số vụ án, vụ việc tạm đình chỉ giảm 5.571 vụ (14,4%) so với đầu năm. Số đối tượng truy nã giảm 23%. Cả hai chỉ số đều vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 88,7%. Trong 51 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông, 42 điểm đã được xử lý. Cháy nổ và tai nạn giao thông đều giảm về số vụ.

Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 88,7%, tiệm cận chỉ tiêu Quốc hội giao (trên 90%). Số đối tượng truy nã giảm 23% so với đầu năm. Số vụ án, vụ việc tạm đình chỉ giảm 5.571 vụ so với đầu năm, tương đương 14,4%. Cả hai chỉ số này đều vượt chỉ tiêu Bộ giao và tỷ lệ kéo giảm án tạm đình chỉ cao hơn nhiều so với mặt bằng chung nhiều năm trở lại đây.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thành Long phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Duy Cường đánh giá cao hiệu quả các mặt công tác của CATP

Quyết liệt, hiệu quả giải quyết 2 điểm nghẽn lớn

Cháy nổ giảm về số vụ. Tai nạn giao thông giảm cả số vụ lẫn số người bị thương. Trung tâm điều khiển giao thông đã đi vào vận hành. Với 2 điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, CATP duy trì cơ chế theo dõi, đôn đốc hằng tuần, tổ chức 11 hội nghị giao ban và 1 hội nghị sơ kết 6 tháng. Đơn vị nào còn nhiều tồn tại về trật tự đô thị đều được CATP đề xuất Thường trực Thành ủy giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra. Phối hợp với Sở Xây dựng, lực lượng chức năng rà soát 51 điểm thường xuyên ùn tắc, đã xử lý được 42 điểm, đạt 82,4%. 9 điểm còn lại đã được phân loại theo nguyên nhân để tiếp tục theo dõi, điều chỉnh.

Trong xây dựng lực lượng, CATP đổi mới toàn diện việc nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ hằng tháng bằng chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI, OKR). "Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội" được xây dựng, ban hành. Chương trình "Tổ quốc Bình yên" và chương trình nghệ thuật chính luận "81 mùa bình yên" lan tỏa mạnh mẽ. Lãnh đạo Bộ Công an đã phê duyệt chủ trương đầu tư 46 dự án trụ sở làm việc Công an cấp xã. CATP đang hoàn thiện hồ sơ cho 13 Công an xã tiếp theo trong năm 2026.

Các đồng chí Phó Giám đốc CATP dự buổi làm việc

Tại hội nghị, Đảng ủy CATP đề xuất hai nhóm kiến nghị về chuyển đổi số và tài chính, hậu cần. Về chuyển đổi số, CATP đề nghị dùng thống nhất một hệ thống kiểm đếm nhiệm vụ và hoàn thiện Trung tâm điều hành thông minh (IOC) dùng chung. Về tài chính, hậu cần, CATP đề nghị bố trí quỹ đất 50ha cho Trường Văn hóa CAND, hỗ trợ kinh phí các dự án trụ sở Công an cấp xã và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án nhà ở xã hội cho lực lượng CAND.

Điều hành thảo luận, Bí thư Thành ủy ghi nhận những kết quả tích cực của CATP, thể hiện bằng các số liệu cụ thể.Đồng chí Bí thư Thành ủy nêu mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai ngay trong tháng 10, trở thành đơn vị đầu tiên của cả nước làm được việc này. "Đây là việc rất khó, nhưng phải phấn đấu hoàn thành".

Theo dõi sát các báo cáo, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Duy Cường và Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thành Long cùng chung nhận định: Công an Hà Nội đã cho thấy năng lực tham mưu trúng, đúng và khả năng kiểm soát tình hình từ sớm, từ xa. Chính sự quyết liệt này đã tháo gỡ nhiều rào cản, tạo không gian an toàn cho chính quyền các cấp thực thi nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng kết luận hội nghị

Không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, dù là nhỏ nhất

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, tuy thời gian không nhiều nhưng các báo cáo, ý kiến thảo luận đã thẳng thắn, nhận diện rõ vấn đề, nhất là những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công của CATP trong 9 tháng đầu năm 2026.

Bí thư Thành ủy yêu cầu nhận thức rõ vị trí, vai trò mới của lực lượng Công an Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới. CATP không chỉ là lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự. Công an Thủ đô phải phát huy vai trò nòng cốt bảo đảm môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, là chủ thể quan trọng tham gia quản trị đô thị hiện đại, đi đầu về kỷ cương, liêm chính và chuyển đổi số. Bảo đảm an ninh, trật tự phải đi trước một bước, chủ động kiến tạo môi trường phát triển an toàn, minh bạch, bền vững, tạo thế và lực cho Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Bí thư Thành ủy đề nghị CATP nghiên cứu, tham mưu xây dựng bản đồ số an ninh xã hội trên địa bàn Thủ đô. CATP cần đề xuất cơ chế phối hợp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay từ khâu phân bổ nguồn lực, có giải pháp bảo vệ các ngành kinh tế mũi nhọn, mới nổi, xây dựng cơ chế an ninh, trật tự đồng hành cùng phát triển. Năng lực phân tích, dự báo chiến lược phải được nâng lên để tham mưu giải quyết căn cơ các điểm nghẽn, phù hợp quy hoạch tổng thể và định hướng phát triển của Thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm ở tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở CATP

Với 5 điểm nghẽn của Thành phố, Bí thư Thành ủy yêu cầu áp dụng tối đa giải pháp công nghệ, trong đó ứng dụng camera là giải pháp căn cơ. Tiến độ, chất lượng dự án và nguồn gốc sản phẩm phải được kiểm soát chặt chẽ để tránh lãng phí trong đầu tư. Qua hệ thống camera, khi phát hiện những vấn đề an ninh, trật tự, những "điểm nghẽn" chưa được khắc phục, CATP cần tăng cường kiến nghị với Thành phố. Điều quan trọng là phải đưa ra được giải pháp. Lấy ví dụ về ùn tắc giao thông, Bí thư đặt vấn đề: ngoài việc tăng cường lực lượng Công an ra đường hỗ trợ người dân, đâu là giải pháp khắc phục triệt để?

Về an toàn thực phẩm, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đây là vấn đề rất quan trọng với cả nước và Thủ đô phải đi đầu. Thành phố đã giao nhiệm vụ này cho nhiều cơ quan, trong đó có CATP. Đồng chí Bí thư Thành uỷ mong muốn phải hình thành được cơ sở truy xuất nguồn gốc, để sản phẩm không rõ nguồn gốc khó tiêu thụ trên địa bàn Thủ đô.

Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ cốt lõi. CATP phải giữ vững an ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Thủ đô trong mọi tình huống là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và là danh dự của lực lượng Công an Thủ đô. Tình hình phải được nắm chắc từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ.

"An ninh an toàn của Thủ đô luôn phải đặt ở trạng thái cao nhất, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào dù là nhỏ nhất", đồng chí, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy, lực lượng Công an Thủ đô phải thực sự là "lá chắn" bảo vệ môi trường đầu tư minh bạch, bảo vệ hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp, người dân trước tội phạm kinh tế, tham nhũng, lừa đảo, tội phạm công nghệ cao và cho biết đồng chí nhận được rất nhiều báo cáo của CATP và luôn đọc rất kỹ, đặc biệt là báo cáo của lực lượng an ninh. Nhiều nhận định, đề xuất trong đó đã được Thành phố tiếp thu, đưa vào chính sách thời gian qua. Đồng chí Bí thư Thành uỷ mong CATP tiếp tục phát huy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, điện toán đám mây vào bảo đảm an ninh, trật tự và quản trị xã hội. Thành phố tới đây sẽ ứng dụng UAV giao hàng. Các cơ sở dữ liệu cần được kết nối liên thông, trước hết là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phong trào "Ba nhất" (kỷ cương nhất, trung thành nhất, gần dân nhất) phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, hằng ngày của từng cán bộ, chiến sĩ.

Đánh giá cao các kiến nghị, đề xuất của CATP, Bí thư Thành ủy giao Đảng ủy UBND Thành phố và các sở, ban, ngành nghiên cứu, tiếp thu, tham mưu Ban Thường vụ phối hợp giải quyết, với tinh thần hỗ trợ tối đa, đồng hành cùng lực lượng Công an Thủ đô.

"Đảng bộ Thành phố và nhân dân luôn tự hào về lực lượng Công an Thủ đô", Bí thư Thành ủy nói. Đồng chí tin tưởng, với truyền thống anh hùng, với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và hành động quyết liệt hơn nữa, Đảng ủy CATP sẽ lãnh đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tiếp tục lập nhiều chiến công, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thành phố.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành uỷ

Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tặng hoa cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí Bí thư Thành ủy

"Không có vùng cấm" trong đấu tranh tội phạm

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành uỷ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP nhận thức sâu sắc đây là những chủ trương, định hướng và cũng là những gửi gắm, kỳ vọng của lãnh đạo Thành phố với lực lượng Công an Thủ đô. Đảng ủy CATP sẽ cụ thể hóa bằng chương trình hành động, kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Giám đốc CATP cho biết, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Thành phố, đến nay CATP cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được giao năm 2026. Công tác tham mưu ngày càng đi vào những vấn đề lớn, trực tiếp phục vụ yêu cầu phát triển của Thành phố, từ đô thị thông minh, dữ liệu, camera AI đến những giải pháp đột phá tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Hai điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông đã có chuyển biến thực chất từ cơ sở.

Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm sâu so với năm 2025, khẳng định tính đúng đắn của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, các hội nhóm "giang hồ mạng", buôn lậu, xâm phạm sở hữu trí tuệ, tội phạm môi trường và vi phạm an toàn thực phẩm đều bị đấu tranh quyết liệt, "không có vùng cấm". Nhiều chuyên án lớn được xác lập, nhiều vụ án lớn được điều tra, xử lý nghiêm.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cảm ơn Thành phố đã quan tâm, chăm lo cho lực lượng Công an Thủ đô bằng nhiều chính sách thiết thực và đầu tư xây dựng trụ sở Công an cấp xã. Theo Giám đốc CATP, đó là nguồn động viên lớn, đồng thời là trách nhiệm mà mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn trân trọng..



Tiếp nhận mệnh lệnh từ người đứng đầu Đảng bộ thành phố, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP nhận thức sâu sắc đây chính là kỳ vọng, là trọng trách mà Thành phố giao phó. Tư lệnh Công an Thủ đô cam kết toàn lực lượng sẽ lập tức cụ thể hóa các định hướng chiến lược này thành hành động thực tiễn, bám sát địa bàn 126 xã, phường, quyết liệt "không có vùng cấm" trong đấu tranh tội phạm, giữ vững bình yên cho nhân dân...