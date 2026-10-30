Duy trì, chỉnh trang trật tự đô thị tại khu vực phố Cầu Mới

ANTD.VN - Tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, kết hợp tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, Công an phường Đống Đa, Hà Nội đang từng bước xây dựng diện mạo đô thị văn minh, sạch đẹp, bảo đảm an toàn cho người dân.

Duy trì bền bỉ, đảm bảo trật tự đô thị tại khu vực chợ Cầu Mới

Khu vực phố Cầu Mới là địa bàn có hoạt động kinh doanh, buôn bán và lưu lượng người, phương tiện qua lại thường xuyên.Trước thực tế đó, Công an phường Đống Đa đã tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự đô thị tại khu vực này, tập trung tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh và người dân nghiêm túc chấp hành quy định. Lực lượng chức năng yêu cầu các hộ kinh doanh đúng địa điểm được phép, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bày bán hàng hóa; không tùy tiện đặt biển quảng cáo, bố trí vật dụng kinh doanh hoặc để phương tiện dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

Công an phường Đống Đa tuyên truyền tới các tiểu thương chấp hành các quy định

Tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực phố Cầu Mới

Cùng với tuyên truyền, nhắc nhở, Công an phường duy trì kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Quan điểm xuyên suốt là không để lòng đường, vỉa hè bị biến thành không gian kinh doanh, trông giữ phương tiện trái phép; từng bước đưa hoạt động kinh doanh vào nền nếp, bảo đảm giao thông thông suốt và không gian sinh hoạt chung của cộng đồng.

Công nhân môi trường phối hợp tổng vệ sinh

Tổng vệ sinh, làm đẹp cảnh quan dọc tuyến phố

Không chỉ tập trung xử lý vi phạm, Công an phường Đống Đa còn phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư và hạ tầng phường cùng đơn vị vệ sinh môi trường tổ chức tổng vệ sinh, thu gom rác thải, dọn dẹp và chỉnh trang cảnh quan khu vực chợ. Sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng góp phần khắc phục tình trạng mất vệ sinh, tạo diện mạo thông thoáng, sạch đẹp hơn cho khu vực kinh doanh và các tuyến đường lân cận.

Hơn 2.000 trường hợp vi phạm bị xử lý, phạt tiền trên 1,58 tỷ đồng

Hiệu quả của công tác bảo đảm trật tự đô thị được thể hiện qua những con số cụ thể. Theo thống kê, từ ngày 15-12-2025 đến ngày 14-10-2026, Công an phường Đống Đa đã xử lý 2.036 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt 1.581.050.000 đồng trên toàn địa bàn phường.

Duy trì bền bỉ, đảm bảo trật tự đô thị tại khu vực chợ Cầu Mới

Kiên quyết xử lý các vi phạm về dừng đỗ phương tiện

Trong đó, chủ yếu liên quan đến hành vi bán hàng rong trên lòng đường, vỉa hè, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, đặt biển quảng cáo; lấn chiếm không gian công cộng; dừng, đỗ ô tô, xe máy không đúng quy định; để xe máy trên lòng đường, vỉa hè trái phép; trông giữ phương tiện không được phép và các vi phạm về môi trường...

Những kết quả trên cho thấy sự quyết liệt của Công an phường Đống Đa trong công tác quản lý địa bàn, lập lại trật tự, kỷ cương đô thị. Đáng chú ý, việc kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với kiểm tra, xử lý vi phạm và chỉnh trang cảnh quan đã tạo nên cách làm đồng bộ, không chỉ giải quyết những vi phạm trước mắt mà còn hướng tới duy trì trật tự đô thị ổn định, lâu dài.

Thời gian tới, Công an phường Đống Đa tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của các hộ kinh doanh và người dân trong việc chấp hành quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Qua đó, góp phần xây dựng khu vực chợ Cầu Mới nói riêng và địa bàn phường Đống Đa nói chung ngày càng văn minh, sạch đẹp, an toàn.