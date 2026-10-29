Xử lý các trường hợp ô tô đỗ không đúng quy định quanh hồ Xã Đàn

Xác định công tác bảo đảm trật tự đô thị không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra, xử lý vi phạm mà còn hướng tới duy trì diện mạo văn minh, sạch đẹp cho địa bàn, Công an phường Đống Đa, Hà Nội đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến phố, khu vực công cộng, tập trung vào những điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm, trong đó có khu vực quanh hồ Xã Đàn.

Tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, trật tự đô thị quanh khu vực hồ Xã Đàn

Tại khu vực này, lực lượng Công an phường chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và mỹ quan đô thị. Thông qua hoạt động tuần tra thường xuyên, các hành vi vi phạm được kịp thời phát hiện, nhắc nhở hoặc xử lý theo quy định, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Cùng với việc xử lý vi phạm về dừng, đỗ phương tiện, Công an phường Đống Đa tăng cường kiểm tra, bóc gỡ các sản phẩm quảng cáo, rao vặt được dán, treo không đúng quy định trên tường, cột điện và các vị trí công cộng. Đây là những hành vi không chỉ làm mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến diện mạo đô thị, gây khó khăn cho công tác quản lý địa bàn.

Đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực quanh hồ

Chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường

Đáng chú ý, hoạt động bảo đảm trật tự đô thị tại khu vực hồ Xã Đàn được gắn với công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan. Lực lượng Công an phường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vệ sinh, thu dọn rác thải, góp phần giữ gìn không gian công cộng sạch sẽ, thông thoáng, tạo môi trường sinh hoạt và cảnh quan khang trang cho người dân.

Duy trì kiểm tra thường xuyên, nâng cao ý thức chấp hành

Với sự đồng bộ triển khai các biện pháp, Công an phường Đống Đa đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự đô thị; trong đó, phối hợp Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội xử phạt nhiều trường hợp dừng đỗ xe sai quy định, lấn chiếm lòng đường, gây ùn tắc giao thông.

Xử lý các trường hợp dừng đỗ xe không đúng nơi quy định quanh hồ Xã Đàn

Tập trung xử lý các vi phạm dừng đỗ

Đồng thời, tổ chức bóc gỡ quảng cáo sai quy định, góp phần cải thiện diện mạo các tuyến phố và khu vực công cộng. Việc kết hợp giữa tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm với vệ sinh môi trường cho thấy cách tiếp cận đồng bộ, hướng tới giải quyết những vấn đề cụ thể phát sinh trong đời sống đô thị.

Thực tế cho thấy, để giữ gìn trật tự đô thị bền vững, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, ý thức tự giác của mỗi người dân có vai trò quan trọng. Việc chấp hành quy định về dừng, đỗ phương tiện, không tùy tiện dán, treo quảng cáo tại nơi công cộng, đồng thời giữ gìn vệ sinh chung sẽ góp phần hạn chế vi phạm tái diễn.

Thời gian tới, Công an phường Đống Đa tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, tập trung vào các tuyến đường và khu vực công cộng, nhất là quanh hồ Xã Đàn; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan. Qua đó, góp phần xây dựng địa bàn phường ngày càng văn minh, trật tự, sạch đẹp, phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.