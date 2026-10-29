Không để vi phạm dừng, đỗ xe cản trở giao thông

ANTD.VN - Trật tự đô thị tại khu vực Hồ Đắc Di, Đặng Văn Ngữ, phường Kim Liên, Hà Nội đang được tập trung chấn chỉnh bằng những biện pháp cụ thể, trong đó trọng tâm là xử lý tình trạng ô tô dừng, đỗ sai quy định, gây cản trở giao thông. Thông qua việc tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở trực tiếp, Công an phường Kim Liên hướng tới duy trì đường phố thông thoáng, an toàn, từng bước xây dựng nếp sống đô thị văn minh.

Tập trung xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt

Tại khu vực giao cắt Đặng Văn Ngữ – Nguyễn Ngọc Doãn – Hồ Đắc Di, nơi các phương tiện lưu thông theo nhiều hướng, tình trạng dừng, đỗ ô tô không đúng quy định có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lưu thông, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước thực tế đó, Công an phường Kim Liên tăng cường tuần tra, kiểm tra, tập trung phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm, góp phần lập lại trật tự đô thị tại khu vực.

Xử lý các vi phạm dừng đỗ phương tiện tại ngã 3 Hồ Đắc Di - Đặng Văn Ngữ - Nguyễn Ngọc Doãn

Công an phường Kim Liên quyết liệt lập lại trật tự đô thị trên các tuyến phố

Ngày 29-10, qua kiểm tra tại khu vực Đặng Văn Ngữ – Nguyễn Ngọc Doãn – Hồ Đắc Di, lực lượng Công an phường đã xử lý 4 trường hợp vi phạm liên quan đến dừng, đỗ ô tô. Cụ thể, 2 trường hợp dừng xe nhưng rời vị trí lái bị xử phạt tổng cộng 1,4 triệu đồng; 1 trường hợp đỗ xe tại nơi có biển báo cấm đỗ xe và 1 trường hợp đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau, mỗi trường hợp bị xử phạt 900.000 đồng. Tổng số tiền xử phạt là 3,2 triệu đồng. Cùng với đó, lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở 2 trường hợp, yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về dừng, đỗ phương tiện.

Việc tập trung xử lý những hành vi vi phạm cụ thể cho thấy quyết tâm chấn chỉnh tình trạng dừng, đỗ xe tùy tiện tại các điểm giao cắt. Bởi chỉ một phương tiện dừng, đỗ sai vị trí cũng có thể làm thu hẹp không gian lưu thông, hạn chế tầm quan sát và gây khó khăn cho các phương tiện khác. Kiểm tra, xử lý kịp thời vì thế không chỉ nhằm chấn chỉnh từng trường hợp vi phạm mà còn góp phần phòng ngừa nguy cơ ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm

Cùng với xử phạt, Công an phường Kim Liên chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở trực tiếp để người điều khiển phương tiện nhận thức rõ trách nhiệm của mình. Việc kết hợp xử lý nghiêm với vận động, hướng dẫn người dân tự giác chấp hành quy định là giải pháp cần thiết nhằm hạn chế vi phạm tái diễn, từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông văn minh.

Tập trung xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt

Duy trì trật tự, giữ thông thoáng các tuyến phố

Không chỉ tập trung tại khu vực giao cắt Đặng Văn Ngữ – Nguyễn Ngọc Doãn – Hồ Đắc Di, công tác bảo đảm trật tự đô thị còn được Công an phường Kim Liên chú trọng trên các tuyến phố lân cận. Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát thường xuyên, lực lượng chức năng chủ động phát hiện, chấn chỉnh những hành vi gây cản trở giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành của người dân và người điều khiển phương tiện.

Thực tế cho thấy, để giữ gìn trật tự đô thị bền vững, việc xử lý vi phạm cần được duy trì thường xuyên, liên tục, tránh tình trạng đường phố chỉ thông thoáng trong thời gian ngắn rồi tái diễn những vi phạm cũ. Bởi vậy, việc chủ động kiểm tra tại các điểm thường xuyên phát sinh vi phạm, kịp thời nhắc nhở và xử lý theo quy định có ý nghĩa quan trọng trong duy trì kỷ cương đô thị.

Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng Công an, ý thức tự giác của mỗi người dân cũng là yếu tố quyết định để duy trì kết quả lâu dài. Chấp hành đúng quy định về dừng, đỗ phương tiện, không vì sự thuận tiện cá nhân mà gây ảnh hưởng đến giao thông chung chính là cách thiết thực để mỗi người góp phần xây dựng môi trường đô thị văn minh, an toàn.

Với việc tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm gắn với tuyên truyền, nhắc nhở, Công an phường Kim Liên đang từng bước chấn chỉnh trật tự đô thị trên các tuyến phố, hướng tới mục tiêu đường thông, hè thoáng, giao thông an toàn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng không gian công cộng, xây dựng diện mạo khang trang, văn minh trên địa bàn, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại và sinh hoạt của nhân dân.