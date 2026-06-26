Hà Nội: Doanh thu kê khai nhóm hộ kinh doanh lớn tăng 75% sau khi bỏ thuế khoán

ANTD.VN - Với nhóm hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng, 60% đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; doanh thu kê khai của nhóm này tăng 75% so với trước khi chuyển đổi mô hình quản lý thuế.

Theo báo cáo của Thuế TP Hà Nội, sau 6 tháng triển khai chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán, đến nay, cơ quan Thuế đã rà soát, chuẩn hóa thông tin đối với 312.442 trong tổng số 330.120 hộ kinh doanh trên địa bàn, đạt tỷ lệ 94,64%.

Nhiều chỉ tiêu chuyển đổi số đạt kết quả tích cực. Khoảng 98% hộ kinh doanh đã có tài khoản giao dịch điện tử và cài đặt eTax Mobile; 100% hồ sơ khai thuế được nộp đúng hạn; khoảng 60% hộ thực hiện nộp thuế điện tử.

Đặc biệt, 17.753/19.585 hộ thuộc diện bắt buộc đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đạt 90,65%.

Doanh thu kê khai thuế của hộ kinh doanh tăng mạnh sau khi xóa bỏ thuế khoán

Đối với nhóm hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng, 60% đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; doanh thu kê khai của nhóm này tăng 75% so với trước khi chuyển đổi.

Từ đầu năm đến nay, Hà Nội có 1.151 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý 6 tháng đầu năm ước đạt 387.185 tỷ đồng, bằng 63,1% dự toán và tăng 3,1% so với cùng kỳ; riêng thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh đạt 183.375 tỷ đồng, tăng 32,8%.

Để đạt được kết quả trên, theo Phó Trưởng Thuế Hà Nội Nguyễn Tiến Minh, 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo thành phố đã tổ chức 3 cuộc họp chuyên đề, 521 cuộc họp với các sở, ngành và UBND cấp xã; thành lập 1 tổ công tác cấp thành phố, 25 tổ công tác cấp cơ sở cùng 778 nhóm hỗ trợ trực tiếp để đồng hành với hộ kinh doanh.

Cùng với đó, ngành Thuế triển khai nhiều chiến dịch trọng điểm như “60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai”, “45 ngày làm sạch dữ liệu hộ, cá nhân kinh doanh”, “55 ngày đồng hành cùng hộ kinh doanh”; tổ chức 1.320 buổi tập huấn với khoảng 300.000 lượt hộ kinh doanh, cán bộ địa phương tham gia; phát hành gần 520.000 bộ tài liệu hướng dẫn và gần 1,92 triệu ấn phẩm truyền thông.

Cơ quan thuế cũng thực hiện hơn 68.500 lượt hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến, giải đáp hơn 42.500 kiến nghị của người nộp thuế.

Theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng cơ sở kinh doanh”, các tổ công tác đã tổ chức 2.200 điểm hỗ trợ lưu động tại chợ, trung tâm thương mại và khu dân cư, hỗ trợ khoảng 230.000 lượt hộ kinh doanh.