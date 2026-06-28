Triển khai ngay chính sách gia hạn thuế và tiền thuê đất

ANTD.VN - Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 245/2026/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026, Cục Thuế đã ban hành công điện hỏa tốc nhằm triển khai Nghị định này.

Ngày 27/06/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 245/2026/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN)và tiền thuê đất trong năm 2026. Nghị định số 245/2026/NĐ-CP ngày 27/06/2026 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 30/12/2026.

Để kịp thời triển khai thực hiện Nghị định nêu trên của Chính phủ, Cục Thuế đề nghị các Thủ trưởng cơ quan thuế chỉ đạo triển khai và tuyên truyền, phổ biến Nghị định tới công chức thuế, người nộp thuế và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thi hành.

Chính sách gia hạn thuế tiếp tục được áp dụng nhằm tháo gỡ khó khăn cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp

Về chính sách gia hạn, Cục Thuế lưu ý một số nội dung chính. Cụ thể:

Thời gian gia hạn: Tối đa là 05 tháng đối với số thuế VAT của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, kỳ tính thuế quý II, quý III năm 2026.

Thời gian gia hạn tối đa là 05 tháng đối với số thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, kỳ tính thuế quý II, quý III năm 2026.

Thời gian gia hạn là 03 tháng đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý II năm 2026; thời gian gia hạn là 02 tháng đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý III năm 2026.

Thời gian gia hạn là 05 tháng đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2026 (số tiền thuê đất phải nộp kỳ thứ nhất năm 2026).

Người nộp thuế nộp Văn bản đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp 01 lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn. Thời hạn nộp Văn bản đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 02/11/2026.

Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính khi đề xuất chính sách, tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định là khoảng 125.000 tỷ đồng.

Trước đó, việc gia hạn thuế và tiền thuê đất đã được Chính phủ áp dụng kể từ năm 2023. Trong đó, năm 2023, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất gia hạn đạt 95.157 tỷ đồng; Năm 2024 đạt 83.009 tỷ đồng; Năm 2025 là 114.789 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, tính đến thời điểm ngày 06/01/2025, toàn bộ số thuế TTĐB được gia hạn của năm 2022 và 2023 đã được nộp ngân sách Nhà nước. Đối với tiền thuê đất, năm 2022 tỷ lệ thu hồi đạt 99,2%, năm 2023 đạt 98,2%.

Đối với các khoản thuế còn lại (GTGT, TNDN, TNCN), năm 2022 tỷ lệ thu hồi số được gia hạn đạt 99,4%, năm 2023 đạt 97,9%.

Riêng năm 2024, tiền thuế TTĐB được gia hạn đã thu hồi đạt xấp xỉ 100%, thuế GTGT đạt 41,1%, thuế TNDN đạt 87,6%, tiền thuê đất đạt 40,2%, tiền thuế GTGT và thuế TNCN của hộ kinh doanh đạt 62,1%.

Về lý do đề xuất tiếp tục gia hạn cho năm 2026, Bộ Tài chính là do những khó khăn của nền kinh tế vẫn còn tiếp tục.

Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động phức tạp, khó đoán định, tác động đến triển vọng tăng trưởng toàn cầu… Đối với nước ta, nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ cả những yếu tố bất lợi bên ngoài, cùng với những khó khăn nội tại chưa khắc phục hoàn toàn và những vấn đề phát sinh;

Tình hình thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn tiềm ẩn rủi ro đến sản xuất nông nghiệp, cung ứng điện, tạo sức ép lớn lên ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát, tỷ giá, các cân đối lớn và công tác quản lý, điều hành thúc đẩy tăng trưởng…

Bộ Tài chính cho rằng, để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế, trong khi vẫn phải đảm bảo giảm thiểu tác động cân đối ngân sách nhà nước (không dẫn đến điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước đã được Quốc hội quyết định) thì cần thiết có giải pháp về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, đảm bảo phù hợp với thẩm quyền được giao của Chính phủ theo quy định tại Điều 63 Luật Quản lý thuế.