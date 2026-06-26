Kể câu chuyện Việt bằng một ly bia

ANTD.VN - Giữa bức tranh sôi động của thị trường đồ uống hiện nay, nơi hàng loạt thương hiệu trong và ngoài nước cạnh tranh quyết liệt để chinh phục người tiêu dùng, việc xây dựng một thương hiệu mang đậm bản sắc Việt là lựa chọn không hề dễ dàng.

Hai Củ Lạc lan tỏa những thông điệp tích cực và góp phần xây dựng hình ảnh một thương hiệu năng động, nhân văn và có trách nhiệm

Giữa bức tranh sôi động của thị trường đồ uống hiện nay, nơi hàng loạt thương hiệu trong và ngoài nước cạnh tranh quyết liệt để chinh phục người tiêu dùng, việc xây dựng một thương hiệu mang đậm bản sắc Việt là lựa chọn không hề dễ dàng. Thế nhưng, với anh Nguyễn Minh Vũ cùng những cộng sự của mình, đó lại là con đường được lựa chọn từ niềm tin và khát vọng: người Việt hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, mang theo tinh thần, văn hóa và câu chuyện của chính quê hương mình.

Hơn một thập kỷ làm việc trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, từ thực phẩm, thuốc lá đến bia và đồ uống, Nguyễn Minh Vũ có cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp tại nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Những năm tháng ấy giúp anh tích lũy kiến thức về quản trị, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường cũng như thấu hiểu nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.Từ suy nghĩ đó, thương hiệu Hai Củ Lạc ra đời.Ngay từ tên gọi, Hai Củ Lạc đã mang theo tinh thần mộc mạc, thân quen của người Việt. Với đội ngũ sáng lập, Hai Củ Lạc không đơn thuần là một sản phẩm đồ uống mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, của tình bằng hữu và của những giá trị văn hóa Việt được gìn giữ trong cuộc sống hiện đại.

Ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp, Nguyễn Minh Vũ và cộng sự xác định mục tiêu không chỉ là sản xuất bia. Điều họ hướng tới là xây dựng một thương hiệu Việt có bản sắc riêng, chinh phục khách hàng bằng chất lượng sản phẩm, sự chân thành trong cách làm và niềm tự hào về nguồn cội.

Bằng sự nỗ lực không ngừng, Hai Củ Lạc từng bước mở rộng hoạt động tại nhiều địa phương, tạo thêm việc làm cho người lao động, đồng thời xây dựng mạng lưới hợp tác hiệu quả với các đối tác, nhà phân phối và điểm bán trên cả nước. Thành công hôm nay không chỉ đến từ chất lượng sản phẩm mà còn từ triết lý kinh doanh lấy giá trị cộng đồng làm trung tâm.

Bia Hai Củ Lạc đã mang theo tinh thần mộc mạc, thân quen của người Việt

Theo anh Nguyễn Minh Vũ, một thương hiệu muốn phát triển lâu dài phải tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan. Đó không chỉ là khách hàng được trải nghiệm sản phẩm tốt, mà còn là các đối tác kinh doanh có cơ hội phát triển, người lao động có việc làm ổn định và cộng đồng được hưởng lợi từ những hoạt động trách nhiệm xã hội mà doanh nghiệp thực hiện.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Hai Củ Lạc cũng tích cực tham gia các chương trình kết nối cộng đồng, lan tỏa những thông điệp tích cực và góp phần xây dựng hình ảnh một thương hiệu Việt năng động, nhân văn và có trách nhiệm.

Trong thời gian tới, thương hiệu tiếp tục đầu tư nghiên cứu sản phẩm mới, khai thác hiệu quả các nguồn nguyên liệu gắn với nông nghiệp Việt Nam, mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Nhìn lại chặng đường đã qua, điều khiến Nguyễn Minh Vũ tự hào không chỉ là những con số tăng trưởng hay quy mô thị trường ngày càng mở rộng. Giá trị lớn nhất chính là sự tin tưởng của khách hàng, sự đồng hành của đối tác và niềm tin của những người cùng chung khát vọng xây dựng một thương hiệu Việt bền vững.

Với Hai Củ Lạc, hành trình ấy vẫn đang tiếp tục. Đó là hành trình được viết nên từ tình yêu quê hương, niềm tin vào trí tuệ và bản lĩnh của người Việt, cùng khát vọng đưa những giá trị rất Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và bạn bè quốc tế.