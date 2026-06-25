Giá vàng giảm sâu, mất mốc 4.000 USD/ounce

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước đồng loạt giảm thêm 800 nghìn đồng mỗi lượng, niêm yết giao dịch tại 143,2 – 146,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục chịu áp lực khi thị trường thế giới chưa dừng đà giảm. Trong phiên giao dịch ngày 24/6 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), kim loại quý này đã chính thức mất mốc 4.000 USD/ounce, sau khi giảm tới gần 112 USD trong phiên, xuống 3.998,4 USD/ounce.

Sang đến phiên châu Á, diễn biến này chưa hề được cải thiện. Kim loại quý có thời điểm giảm xuống sát 3.965 USD/ounce trước khi quay về vùng 3.993 USD/ounce vào gần trưa theo giờ Việt Nam.

Giá vàng thế giới mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng

Giá vàng đang chịu sức ép từ đồng đô la Mỹ mạnh hơn, việc điều chỉnh lãi suất sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang và nỗi lo ngại về nguồn cung dầu giảm bớt đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn còn lại liên quan đến tình hình Mỹ - Iran.

Tình hình tại eo biển Hormuz đã chuyển từ nguy cơ đóng cửa hoàn toàn sang khả năng mở cửa trở lại, dù vẫn còn rất mong manh. Tuyến đường thủy này vẫn giữ vị trí chiến lược quan trọng vì thường xuyên vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu, nhưng dữ liệu vận chuyển mới nhất cho thấy hoạt động vận chuyển sẽ được nối lại một cách hạn chế sau bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran.

Điều này đã làm giảm bớt cú sốc nguồn cung dầu tức thời và kéo giá dầu Brent trở lại mức quanh 73 USD, làm dịu bớt một số lo ngại về lạm phát.

Đối với vàng, kết quả là động lực trú ẩn an toàn yếu hơn trong khi đồng đô la và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang gây áp lực giảm giá.

Về mặt kỹ thuật, các nhà phân tích thị trường cho rằng mức giá từ 3.950 đến 4.000 đô la là vùng hỗ trợ quan trọng cho giá vàng giao ngay. Nếu giá phá vỡ được vùng này sẽ dẫn đến mức giảm xuống 3.850 USD/ounce.

Hiện giá vàng đã giảm tới khoảng 28% so với mức cao kỷ lục hồi tháng 1. Đây không phải diễn biến chưa từng thấy. Lịch sử đã từng chứng kiến giá kim loại quý này giảm tới 45% từ mức cao nhất vào năm 1975 - 1976 trước khi tăng vọt lên mức kỷ lục mới vào năm 1980.

Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, giá vàng cũng đã giảm khoảng 30% trước khi phục hồi mạnh mẽ và đạt mức cao kỷ lục vào năm 2011.

Do đó, theo một số chuyên gia, những giai đoạn này cho thấy rằng những đợt điều chỉnh mạnh thường là một phần trong hành trình của các nhà đầu tư vàng dài hạn. Và ngay cả ở mức giá này, vàng cũng đã tăng gần 20% trong 12 tháng qua.

Về dài hạn, nhiều dự báo vẫn duy trì lạc quan khi những yếu tố hỗ trợ giá vàng trong những năm gần đây, như việc mua vào của ngân hàng trung ương, sự bất ổn địa chính trị và mức nợ công cao vẫn còn. Biến động giá ngắn hạn thường bị chi phối bởi các yếu tố như chốt lời, sự thay đổi kỳ vọng về lãi suất và sức mạnh của đồng tiền, chứ không phải do sự thay đổi cơ bản trong triển vọng đầu tư dài hạn của vàng.