Giá vàng hồi phục nhờ lực mua bắt đáy

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC và vàng nhẫn 999.9 trong nước đồng loạt tăng trở lại sau chuỗi 2 phiên giảm liên tục. Theo đó kim loại quý đã tăng 600 nghìn đồng mỗi lượng, giao dịch đầu giờ sáng tại 143,8 – 146,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hồi phục sau 2 phiên giảm

Trên thế giới, sau khi mất mốc 4.000 USD, kim loại quý đã ghi nhận lực cầu ở mức giá thấp. Trong phiên giao dịch ngày 25/6 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), vàng giao ngay đã tăng 27,6 USD/ounce, tương đương mức tăng gần 0,7%, lên 4.026 USD/ounce.

Bước sang phiên châu Á, có thời điểm kim loại quý bị đẩy trở lại mức 3.975 USD/ounce, tuy nhiên sau đó nhanh chóng hồi phục và lúc 9h15 theo giờ Việt Nam đang giao dịch quanh 4.015 USD/ounce.

Dù xuất hiện lực mua, nhưng điều đó không giúp kim loại quý biến động bứt phá. Thị trường vẫn đang chịu ảnh hưởng từ quyết định điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 17/6 với việc Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã giữ nguyên phạm vi mục tiêu ở mức 3,50% đến 3,75%.

Tuy nhiên, các dự báo được cập nhật đã dập tắt kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào năm 2026 và hướng tới ít nhất một đợt tăng lãi suất trước cuối năm. Chín quan chức Fed dự báo ít nhất một đợt tăng lãi suất vào năm 2026, một sự thay đổi khiến vàng và bạc dễ bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng lãi suất thực cao hơn ngay cả khi giá dầu đã giảm so với mức giá cao do chiến tranh.

Câu chuyện về eo biển Hormuz giờ đây không còn là cú sốc do việc đóng cửa mà là một phép thử bình thường hóa. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran và sự phục hồi vận tải biển vẫn còn mong manh về mặt chính trị và còn tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường.

Hôm 25/6 một tàu hàng treo cờ Singapore đã bị Iran tập kích khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng ngày đã yêu cầu tàu thuyền phải đi qua eo biển Hormuz theo tuyến đường do lực lượng này công bố, cảnh báo sẽ xử lý phương tiện vi phạm. IRGC trước đó nói rằng "một số cơ quan chức năng công bố luồng di chuyển mới trên eo biển Hormuz", và gọi đây là điều không thể chấp nhận.