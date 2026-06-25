Xăng dầu tiếp tục giảm giá sâu, E10RON95 xuống dưới 20.000 đồng/lít

ANTD.VN - Giá các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường giảm từ hơn 700 đồng đến hơn 1.600 đồng/lít (kg) từ 15h hôm nay (25-6).

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm mạnh

Liên Bộ Công Thương- Tài chính vừa quyết định tiếp tục giảm giá bán xăng dầu trong tuần này. Mức giảm cụ thể là 767 đồng/lít với xăng E5RON92, giá bán mới tối đa là 19.359 đồng/lít; xăng E10RON95 giảm 837 đồng/lít, giá mới còn 19.916 đồng/lít.

Tương tự, dầu diezel 0,05S cũng giảm 1.668 đồng/lít kỳ này, còn 23.534 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3,5S còn 15.030 đồng/lít, sau khi giảm tiếp 1.650 đồng/kg.

Quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu được đưa ra cùng với quyết định trích lập quỹ bình ổn giá 300 đồng/lít với mặt hàng xăng và 800 đồng/lít với mặt hàng dầu.

So với cuối tháng 2, đầu tháng 3 năm nay, giá xăng dầu trong nước có loại giảm gần 50%. Thị trường xăng dầu trong nước dần đi vào ổn định.