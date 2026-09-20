Đồng hành cùng nhân dân, góp sức đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng Quốc lộ 1A

ANTD.VN - Bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, tăng cường tuyên truyền, vận động và bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, Công an xã Chương Dương đang phát huy vai trò nòng cốt trong quá trình triển khai dự án mở rộng Quốc lộ 1A gắn với tái thiết đô thị. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, bảo đảm các bước kiểm đếm, giải phóng mặt bằng (GPMB) được thực hiện đúng quy định, phục vụ tiến độ công trình hạ tầng giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.

Bám cơ sở, gần dân để tạo đồng thuận

Dự án mở rộng Quốc lộ 1A gắn với tái thiết đô thị được xác định là một trong những công trình hạ tầng giao thông quan trọng, có ý nghĩa đối với việc nâng cao năng lực kết nối, chỉnh trang đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam Thủ đô.

Công an xã phối hợp các Tổ công tác của chính quyền tuyên truyền công tác GPMB tại từng gia đình các hộ dân

Theo quy hoạch, tuyến đường mở rộng có tổng chiều dài hơn 36 km, mặt cắt ngang rộng 90 m, quy mô 10 làn xe chính cùng hệ thống đường gom hai bên. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực lưu thông, tăng cường kết nối giữa các khu vực, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại.

Không chỉ đơn thuần là một dự án giao thông, việc mở rộng tuyến đường còn gắn với yêu cầu tái thiết đô thị, tổ chức lại không gian phát triển dọc tuyến, góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường sống và tạo điều kiện để hình thành những khu vực đô thị văn minh, hiện đại.

Trên địa bàn xã Chương Dương, dự án có đoạn tuyến dài khoảng 3,9 km, diện tích dự kiến thu hồi, GPMB khoảng 36 ha. Đây là khối lượng công việc lớn, liên quan trực tiếp đến đất đai, tài sản, sinh kế và đời sống của nhiều hộ dân.

Đối với những dự án có quy mô lớn, GPMB luôn là một trong những khâu quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành và đặc biệt là sự đồng thuận, hợp tác của người dân. Mỗi mét vuông đất được thu hồi không chỉ gắn với giá trị tài sản mà còn liên quan đến quá trình sinh sống, sản xuất và những quyền lợi chính đáng của từng gia đình.

Các cấp chính quyền xã Chương Dương tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến của Nhân dân về công tác GPMB

Chính vì vậy, cùng với việc tổ chức thực hiện các bước theo quy định, công tác tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu đúng, đầy đủ về chủ trương, chính sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Xác định rõ yêu cầu đó, Công an xã Chương Dương đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động tiếp xúc, trao đổi với người dân, nhất là các hộ nằm trong phạm vi dự án. Thay vì chỉ tập trung vào công tác bảo đảm ANTT, lực lượng Công an chú trọng tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ ý nghĩa của công trình, các quy định liên quan đến kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB.

Trong quá trình tiếp xúc với người dân, cán bộ, chiến sĩ Công an xã chú trọng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Những vấn đề thuộc thẩm quyền được hướng dẫn, giải đáp; những kiến nghị cần cơ quan chuyên môn xem xét được tổng hợp, tham mưu và phối hợp chuyển đến đúng đơn vị có trách nhiệm giải quyết.

Cách làm này góp phần hạn chế những băn khoăn, thắc mắc có thể phát sinh trong quá trình triển khai dự án; đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin chính thống, hiểu rõ hơn về trình tự, thủ tục và quyền lợi của mình.

Thực tế cho thấy, ở những địa bàn triển khai các dự án lớn, công tác GPMB thường phát sinh nhiều vấn đề phức tạp. Chỉ một trường hợp chưa hiểu rõ chính sách hoặc còn băn khoăn về quyền lợi cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ chung. Vì vậy, việc chủ động tuyên truyền, giải thích và nắm bắt tình hình từ sớm có vai trò quan trọng trong phòng ngừa phát sinh điểm nóng về ANTT.

Chủ động phòng ngừa, bảo đảm an ninh, trật tự

Cùng với tuyên truyền, vận động, Công an xã Chương Dương xác định bảo đảm ANTT trong toàn bộ quá trình triển khai dự án là nhiệm vụ xuyên suốt.

Đại diện Ban Chỉ huy Công an xã Chương Dương cho biết: Lực lượng Công an chủ động nắm tình hình địa bàn, rà soát những vấn đề có khả năng phát sinh, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp xử lý phù hợp. Trong quá trình tổ chức đo đạc, kiểm đếm và thực hiện các bước GPMB, lực lượng Công an phối hợp bảo đảm an toàn, giữ gìn trật tự, tạo môi trường thuận lợi để các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ chiến sỹ Công an xã tích cực hỗ trợ nhân dân trong các hội nghị kiểm đếm, kê khai tài sản phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng

Tinh thần chủ động phòng ngừa được đặt lên hàng đầu. Những dấu hiệu phức tạp về ANTT được chú ý nắm bắt từ cơ sở; những kiến nghị, phản ánh của người dân được tiếp nhận, phân loại và phối hợp giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Đối với lực lượng Công an cơ sở, đây cũng là quá trình đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải dành nhiều thời gian bám địa bàn, gần dân, sát dân. Không chỉ xuất hiện khi có vụ việc phát sinh, cán bộ, chiến sĩ phải chủ động có mặt từ những bước đầu, phối hợp với chính quyền và các lực lượng liên quan để tuyên truyền, vận động, giải thích, qua đó hạn chế những mâu thuẫn, bất đồng có thể phát sinh.

Sự chủ động, sâu sát từ cơ sở, cùng tinh thần gần dân, lắng nghe dân và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh đúng quy định đang góp phần tạo môi trường ổn định cho dự án triển khai.

Khi những tuyến đường mới được hình thành, phía sau mỗi công trình không chỉ là những con số về chiều dài, số làn xe hay diện tích đất được giải phóng. Đó còn là sự chung sức của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Với vai trò nòng cốt trong bảo đảm ANTT tại cơ sở, Công an xã Chương Dương đang góp phần cùng địa phương từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo đồng thuận, để dự án mở rộng Quốc lộ 1A gắn với tái thiết đô thị được triển khai thuận lợi, đúng quy định, hướng tới mục tiêu xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại và một không gian phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô.