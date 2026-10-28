“Ông chủ” Cây xanh Công Minh gian lận đấu thầu hàng nghìn dự án gây thiệt hại 790 tỉ đồng

ANTD.VN - Cơ quan truy tố xác định, Nguyễn Công Minh điều hành hệ thống Công ty Cây xanh Công Minh gian lận trong đấu thầu đối ở 1.218 dự án với tổng giá trị hợp đồng 3.962 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 790 tỉ và hưởng lợi cá nhân hơn 264 tỉ.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng, đồng thời đề nghị Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử Nguyễn Công Minh (Chủ tịch hệ thống Cây xanh Công Minh) và 46 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Nguyễn Công Minh hiện vẫn bỏ trốn, bị truy nã và đang bị cáo buộc phạm tội theo khoản 3, Điều 222 – BLHS với khung hình phạt từ 3 đến 12 năm tù.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2023, Nguyễn Công Minh thành lập, điều hành hệ thống Cây xanh Công Minh, tiếp cận các cá nhân có thẩm quyền ở địa phương tác động để được tạo điều kiện trúng thầu các dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố (cũ).

"Ông chủ" Cây xanh Công Minh - bị can Nguyễn Công Minh (hiện vẫn bỏ trốn).

Bị can Minh trực tiếp hoặc chỉ đạo thành viên HĐQT, các Giám đốc Khu vực, Trưởng Ban pháp lý/Trưởng phòng kỹ thuật Khu vực, Giám đốc Chi nhánh và nhân viên được giao đứng tên giám đốc công ty trong hệ thống câu kết với chủ đầu tư trước.

Việc này giúp Cây xanh Công Minh trong quá trình thực hiện dự án để can thiệp từ quá trình khảo sát địa bàn, lựa chọn loại cây trồng, mức giá, lập kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ phối hợp với các đối tượng thực hiện gói thầu tư vấn thiết kế, lập báo cáo để nâng khống giá vật liệu đưa vào dự toán; móc nối với chủ đầu tư đưa các tiêu chí, điều kiện hạn chế đối thủ cạnh tranh vào hồ sơ mời thầu.

Cây xanh Công Minh cũng được tiếp nhận thông tin về giá gói thầu, hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành để lựa chọn các công ty trong hệ thống có đủ tiêu chí, năng lực về nhân sự, dự án tương tự theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Sau khi trúng thầu, Cây xanh Công Minh và nhân sự theo hồ sơ dự thầu không thực hiện việc dự án, mà giao cho Giám đốc Chi nhánh tại địa bàn có dự án trực tiếp tổ chức thi công hoặc thuê nhân sự khác thi công.

Nhóm này còn có thể lựa chọn các công ty khác làm “quân xanh” tham gia dự thầu, giúp cho một công ty trong hệ thống của Nguyễn Công Minh trúng thầu.

Cáo trạng xác định, bằng thủ đoạn trên, các công ty trong hệ thống Cây xanh Công Minh trúng thầu 1.218 dự án trên địa bàn 38 tỉnh/thành phố, gây thiệt hại tổng số tiền hơn 790 tỉ đồng.

Viện kiểm sát xác định, từ năm 2019 đến 2023, quá trình tổ chức triển khai các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, các bị can đại diện chủ đầu tư trên địa bàn huyện Cam Lộ, Gio Linh, Hướng Hóa, Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị, cũ) có hành vi tạo điều kiện cho người của Cây xanh Công Minh.

Do vậy, doanh nghiệp được phối hợp với đơn vị tư vấn từ giai đoạn lập dự toán, tham gia cuộc họp thuyết minh báo cáo, tiếp cận thông tin, tài liệu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu. Qua đây, Cây xanh Công Minh nâng khống giá nguyên vật liệu, tham gia và trúng thầu các dự án trên địa bàn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Cá thể hóa hành vi, viện kiểm sát xác định bị can Nguyễn Công Minh thực hiện các hành vi nâng giá cây, thông thầu, gian lận trong đấu thầu đối với 1.218 dự án với tổng giá trị hợp đồng 3.962 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 790 tỉ và hưởng lợi cá nhân hơn 264 tỉ.

Do bị can không có mặt ở địa phương, không xác định được bị can đang ở đâu, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã, đăng thông tin công khai, thực hiện thủ tục điều tra, truy tố vắng mặt theo quy định. Tại cáo trạng, viện kiểm sát cho rằng đủ căn cứ xác định Nguyễn Công Minh phạm tội vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.