ANTD.VN - Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị đối thoại, lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn xã Phù Đổng và phường Việt Hưng, qua đó kịp thời tiếp thu, khắc phục những tồn tại, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 đã tổ chức hội nghị đối thoại tại xã Phù Đổng và phường Việt Hưng, Hà Nội.

Tiếp thu ý kiến từ cơ sở

Thực hiện Kế hoạch của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội về tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và Nhân dân đối với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, trong hai ngày 18 và 19-11-2026, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 đã tổ chức hội nghị đối thoại tại xã Phù Đổng và phường Việt Hưng, Hà Nội.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 100 đại diện cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và người dân trên địa bàn hai địa phương. Đây là dịp để đơn vị trực tiếp lắng nghe những ý kiến đánh giá, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ cũng như tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH.

Tại các hội nghị, đại diện Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 đã thông tin khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH. Đồng thời, đơn vị dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình các cơ quan, doanh nghiệp và người dân liên hệ công tác.

Đại diện chỉ huy Đội CC&CNCH khu vực số 1 thông tin về kết quả công tác và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH

Nội dung lấy ý kiến tập trung vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ; chất lượng tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính; mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với quy trình và kết quả giải quyết công việc. Đặc biệt, đơn vị chú trọng lắng nghe phản ánh về những bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện các quy định về PCCC và CNCH, từ đó tiếp nhận đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những thủ tục không còn phù hợp, có thể gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo công việc

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở, các đại biểu đã trực tiếp trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, chuyển đổi số và công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tại Công an cấp xã.

Bên cạnh việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các ý kiến cũng tập trung vào tinh thần trách nhiệm, văn hóa giao tiếp, phẩm chất đạo đức, lễ tiết, tác phong và thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết công việc. Đây là những nội dung có ý nghĩa quan trọng, giúp đơn vị nhìn nhận khách quan hơn chất lượng thực thi nhiệm vụ từ góc độ của người dân và các cơ quan, tổ chức trực tiếp thụ hưởng.

Đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị

Với tinh thần cầu thị, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 đã nghiêm túc lắng nghe, trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu, tổng hợp các ý kiến để nghiên cứu, tham mưu giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác.

Việc tổ chức đối thoại, lấy ý kiến Nhân dân không chỉ là hoạt động nhằm đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ mà còn là kênh thông tin quan trọng để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời nhận diện những vấn đề còn bất cập trong quá trình công tác, từ đó đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chất lượng phục vụ.

Thông qua các hội nghị, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc trong tiếp nhận và giải quyết những kiến nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng, hiệu quả công tác. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.