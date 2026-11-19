ANTD.VN - Chiều 19/11/2026, Ban Chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế năm 2026 - 2027 diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT phục vụ các sự kiện quan trọng trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Đình Thạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Trung tá Lê Ngọc Giáp, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an; đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô, các sở, ngành Thành phố và UBND các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Tây Hồ, Từ Liêm, Hai Bà Trưng.

Về phía CATP Hà Nội có Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP; đại diện chỉ huy các phòng chức năng và Công an các phường liên quan. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu Công an cấp xã.

Chủ động xây dựng phương án, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, Hà Nội là địa bàn trọng điểm, thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, đối ngoại, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước. Từ nay đến hết năm 2027, Thủ đô tiếp tục được lựa chọn tổ chức nhiều sự kiện quy mô cấp quốc gia, quốc tế, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thủ quốc gia, khách quốc tế và đông đảo Nhân dân. Điều này đặt ra yêu cầu đặc biệt cao đối với công tác bảo đảm ANTT.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành phần thảo luận tại Hội nghị.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị các đại biểu tập trung quán triệt đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của từng sự kiện; nắm vững mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; đồng thời nghiên cứu kỹ các kế hoạch, phương án bảo vệ, làm rõ trách nhiệm phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu CATP công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và trình bày tóm tắt các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT.

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu CATP đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Quy chế hoạt động công tác bảo đảm ANTT các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế năm 2026, 2027 trên địa bàn Thành phố; đồng thời trình bày tóm tắt Kế hoạch của Ban Chỉ đạo và các phương án bảo đảm ANTT của CATP.

Các kế hoạch, phương án tập trung phục vụ những sự kiện quan trọng, gồm: các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam; 80 năm Ngày toàn quốc kháng chiến; Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12); Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế ACMECS lần thứ 11; 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và các hội nghị, hoạt động trong khuôn khổ APEC 2027.

Trên cơ sở đánh giá tính chất, quy mô và yêu cầu bảo vệ từng sự kiện, CATP đã chủ động xây dựng các phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, địa bàn; chú trọng công tác nắm tình hình, phòng ngừa nguy cơ mất an ninh, an toàn; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và xử lý các tình huống phát sinh. Đặc biệt, công tác bảo vệ phải được triển khai chặt chẽ nhưng linh hoạt, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đại biểu, Nhân dân và du khách.

Tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng

Dưới sự điều hành của Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, các đại biểu đã tập trung trao đổi về công tác chuẩn bị, cơ chế phối hợp và những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình bảo đảm ANTT các sự kiện.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Thạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đình Thạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, tăng cường trao đổi thông tin, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng Quân đội, Công an và chính quyền địa phương. Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhất là công tác rà soát, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, kiểm soát phương tiện bay không người lái và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Trung tá Lê Ngọc Giáp, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Trung tá Lê Ngọc Giáp, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an đánh giá cao sự chủ động của CATP trong công tác chuẩn bị, đồng thời đề nghị tăng cường nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; duy trì trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn các sự kiện.

Đại diện các sở, ngành Thành phố và địa phương trao đổi về công tác phối hợp bảo đảm ANTT phục vụ các sự kiện.Đại diện các đơn vị thảo luận về công tác bảo đảm ANTT các sự kiện.

Tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương, các phòng nghiệp vụ CATP và Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã tập trung trao đổi, làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm ANTT phục vụ các sự kiện. Nội dung thảo luận tập trung vào công tác bảo đảm an ninh nội địa, an ninh chính trị nội bộ, thông tin tuyên truyền; tổ chức, phân luồng giao thông, chỉnh trang đô thị, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, y tế, cung ứng điện và các điều kiện phục vụ sự kiện. Đồng thời, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, cơ quan, đơn vị và địa phương, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch, phương án đã đề ra.

Không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động phối hợp của các cơ quan, đơn vị; đồng thời nhấn mạnh công tác bảo đảm ANTT các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế trong năm 2026, 2027 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặc biệt quan trọng của Thành phố.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu các sở, ngành, địa phương và Công an các đơn vị thống nhất nhận thức, hành động, xác định mục tiêu “Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất”; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho đại biểu, khách quốc tế và Nhân dân tham dự các sự kiện.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa kế hoạch theo phương châm “6 rõ”, phân công trách nhiệm chặt chẽ, tăng cường phối hợp, hiệp đồng và chủ động rà soát, bổ sung phương án phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt, chú trọng công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với giải quyết các điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, trật tự đô thị; thông báo sớm phương án phân luồng để người dân chủ động di chuyển. Đồng thời, đẩy mạnh cung cấp thông tin chính thống, kịp thời cảnh báo, phòng ngừa các hành vi lợi dụng sự kiện để lừa đảo, trục lợi.

Đối với Công an các đơn vị, địa phương, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt yêu cầu chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và các điều kiện phục vụ công tác bảo vệ. Trưởng Công an các xã, phường phải chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình, kết quả bảo đảm ANTT trên địa bàn phụ trách; phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng.

Thông qua Hội nghị, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thống nhất nhận thức, trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong triển khai nhiệm vụ, phát huy vai trò nòng cốt của Công an Thủ đô, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn Hà Nội, góp phần tổ chức thành công các hoạt động chính trị, đối ngoại, văn hóa của đất nước và Thủ đô.