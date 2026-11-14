Dấu ấn hướng về cộng đồng của Công đoàn Công an Hà Nội

ANTD.VN - Năm 2026, Cụm thi đua số 1 Công đoàn Công an nhân dân đã dành hàng chục tỷ đồng chăm lo đời sống 1.439 đoàn viên và hỗ trợ cộng đồng. Đóng góp vào kết quả chung, Công đoàn Công an TP. Hà Nội tham mưu khoảng 150 văn bản chuyên đề và huy động gần 5 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh hướng về cơ sở.

Các đại biểu Công đoàn Cụm thi đua số 1 Công đoàn Công an nhân dân (CAND) dự hội nghị tổng kết

Trong 2 ngày 12 và 13-11-2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Cụm thi đua số 1 Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2026 . Dự và chỉ đạo hội nghị từ điểm cầu Hà Nội có Trung tá Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng ban Công đoàn CAND . Tại hội trường TP. Hồ Chí Minh có Thượng tá Trần Anh Thanh, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị Công an TP. Hồ Chí Minh; Thượng tá Nguyễn Hoàng Thanh, Trưởng ban Công đoàn Công an TP. Hồ Chí Minh (Cụm trưởng Cụm thi đua số 1); Thượng tá Lương Đức Hải, Trưởng ban Công đoàn Công an TP. Hà Nội (Cụm phó Cụm thi đua số 1) cùng lãnh đạo Ban Công đoàn Công an TP. Hải Phòng, tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng .

Cụm thi đua số 1 hiện quản lý 17 công đoàn cơ sở trực thuộc với 1.439 đoàn viên, phần lớn là công nhân lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có thu trong lực lượng Công an . Năm 2026, thu nhập bình quân của người lao động trong Cụm đạt từ 9,3 đến 11,1 triệu đồng mỗi tháng . Toàn Cụm không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng hay đình công, tranh chấp tập thể .

Thượng tá Lương Đức Hải, Trưởng ban Công đoàn Công an TP. Hà Nội tham luận tại hội nghị

Báo cáo tổng kết và các tham luận tại hội nghị ghi nhận khối lượng công việc lớn của Công đoàn Công an TP. Hà Nội trong năm đầu nhiệm kỳ sau tinh gọn bộ máy . Đơn vị đã tham mưu ban hành khoảng 150 văn bản thuộc lĩnh vực công đoàn, trong đó gần 40 văn bản mang tính chiến lược dài hạn cho giai đoạn 2025–2030 . Nổi bật là Kế hoạch 153 về tuyên truyền pháp luật và bảo đảm an ninh công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, triển khai trực tiếp tới 2.000 công nhân ở các doanh nghiệp thuộc phường Chương Mỹ và xã Gia Lâm, cùng Kế hoạch 527 về chương trình đoàn viên, hội viên Công an Thủ đô đồng hành hỗ trợ người yếu thế giai đoạn 2026–2030 .

"Chưa năm nào Công đoàn Công an Thủ đô tham mưu và ban hành lượng văn bản lớn như năm 2026 . Nhiều chủ trương được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực, từ bảo đảm an ninh công nhân đến hỗ trợ người yếu thế, được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố tin tưởng giao chủ trì thực hiện", Thượng tá Lương Đức Hải chia sẻ tại hội nghị .

Dấu ấn rõ nét nhất của Công đoàn Công an TP. Hà Nội trong năm 2026 nằm ở công tác an sinh xã hội . Dù nguồn kinh phí tự chủ còn hạn chế, đơn vị đã chủ động kết nối, huy động nguồn lực xã hội hóa khoảng 5 tỷ đồng để hướng về cộng đồng và tri ân đồng đội .

Công đoàn Công an Thủ đô đã tiếp nhận, bàn giao hàng hóa và kinh phí trị giá 3,376 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên (trọng tâm là Gia Lai, Đắk Lắk) khắc phục hậu quả mưa lũ . Đơn vị cũng phối hợp tổ chức hành trình "Nghĩa tình Công an Thủ đô - Vì bình yên cuộc sống" tại xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng, cùng đợt hoạt động xã hội từ thiện tại tỉnh Lạng Sơn trị giá 240 triệu đồng .

Đơn vị cụm trưởng tặng quà các đơn vị trong cụm thi đua

Hướng về người có công và thân nhân trong lực lượng, Công đoàn Công an TP. Hà Nội trực tiếp thăm, tặng quà 100 thương binh nặng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) với số tiền 320 triệu đồng, kết hợp hành trình về nguồn tại Hải Phòng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ . Tại địa bàn Thủ đô, đơn vị trao 302,925 triệu đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên Hội Cựu CAND TP. Hà Nội, duy trì chương trình "Suất ăn yêu thương" trị giá 60 triệu đồng tại các bệnh viện và chăm lo trẻ em khuyết tật .

Cùng với các đợt hỗ trợ khẩn cấp, Công đoàn Công an TP. Hà Nội kiên trì đỡ đầu 10 trẻ em hoàn cảnh khó khăn theo mô hình "Con nuôi Công đoàn" . Tại hội nghị, Thượng tá Lương Đức Hải khẳng định nguyên tắc xuyên suốt của đơn vị là đã nhận nuôi thì không để lại, đồng hành bền bỉ cùng các em trưởng thành .

Ở mảng chăm lo nội bộ, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đánh dấu bước chuyển khi Công đoàn tham mưu tổ chức đón Tết cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, bố trí các chuyến xe "0 đồng" đưa đoàn viên khó khăn về quê, đồng thời mở 3 lớp tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho 220 đoàn viên và tặng quà dịp 1/5 cho 149 người với kinh phí 56,2 triệu đồng .

Ngày 13-11, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 Công đoàn Công an nhân dân đã tổ chức sinh hoạt chính trị tại Khu di tích lịch sử Nhà lưu niệm và Tượng đài Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Liệt sĩ Võ Thị Sáu (xã Đất Đỏ - TP. HCM)

Sự cộng hưởng từ các đơn vị thành viên khác cũng tạo nên sức bật cho toàn Cụm thi đua số 1 . Trong năm 2026, cả 5 đơn vị đã tặng quà Tết cho 845 lượt đoàn viên khó khăn với kinh phí 357,9 triệu đồng, hỗ trợ 175 trường hợp ốm đau gần 200 triệu đồng và nhận đỡ đầu 18 cháu "Con nuôi Công đoàn" với mức 6 đến 36 triệu đồng mỗi cháu một năm .

Tại TP. HCM, tổ chức Công đoàn giải ngân 11,65 tỷ đồng vốn vay CEP cho 129 đoàn viên, hỗ trợ 76 trường hợp vay 56,9 tỷ đồng từ Quỹ phát triển nhà ở thành phố để tạo lập chỗ ở ổn định, tổ chức khám bệnh miễn phí trị giá hơn 1,31 tỷ đồng cho 200 lượt người lao động, đồng thời trao 400 phần quà, tặng giếng khoan và đèn năng lượng mặt trời tại xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk .

Ngày 13-11, Ngày 13-11, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 Công đoàn Công an nhân dân đã thăm tặng quà 10 gia đình chính sách ở xã Đất Đỏ, TP. HCM

Tại khu vực Tây Nguyên và duyên hải, Công đoàn Công an tỉnh Đắk Lắk huy động 1,6 tỷ đồng xây nhà nghĩa tình 100 triệu đồng cho cán bộ Công an xã Đồng Xuân, làm sân chơi mầm non 250 triệu đồng tại xã Nam Ka và nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cang tại xã Tây Hòa . Công đoàn Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP. Hải Phòng đưa sách giáo khoa, tủ sách ngoại ngữ, cờ Tổ quốc và quà tặng tới tận ngư dân Đặc khu Phú Quý cùng quân dân đặc khu Bạch Long Vĩ .

Thống nhất các nội dung tổng kết năm 2026, hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua khen thưởng và biểu quyết bàn giao vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 năm 2027 từ Công đoàn Công an TP. HCM sang Công đoàn Công an TP. Hà Nội . Năm 2027, Cụm tập trung đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, an sinh xã hội kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ ...