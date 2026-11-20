ANTD.VN - Thành công của Huấn luyện, diễn tập chung phòng, chống khủng bố “Hợp tác 2026” một lần nữa khẳng định quyết tâm và nỗ lực của hai quốc gia láng giềng Việt Nam và Trung Quốc trong việc tăng cường phối hợp, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ, thách thức an ninh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước cũng như trong khu vực.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam; Trung tướng Lưu Kiến Vĩ, Phó Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc và các đại biểu tại Lễ bế mạc “Hợp tác 2026”

Hợp tác an ninh thiết thực, hiệu quả giữa Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 17-11, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam và Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc tổ chức Lễ bế mạc Huấn luyện, diễn tập chung phòng, chống khủng bố “Hợp tác 2026”. Đây là lần thứ hai hai bên phối hợp tổ chức hoạt động này, sau chương trình năm 2024 tại Trung Quốc, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một hoạt động hợp tác có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực bảo đảm an ninh.

Chương trình diễn ra từ ngày 3 đến 17-11 có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ đặc nhiệm hai nước cùng các lực lượng phục vụ của Việt Nam. Hai bên đã phối hợp huấn luyện nhiều nội dung chuyên sâu như vượt vật cản, bắn súng, võ thuật, đột nhập nhà cao tầng, vận động dưới nước, sử dụng thiết bị bay không người lái, xử lý bom mìn, cấp cứu và chuyển thương trong chiến đấu.

Đáng chú ý, trọng tâm chương trình là thực hành các phương án tác chiến tổng hợp, tập trung vào công tác chỉ huy, điều hành, truy bắt đối tượng khủng bố và giải cứu con tin tại địa bàn rừng núi biên giới, nhà cao tầng và trên phương tiện giao thông đường bộ. Đây đều là những tình huống đòi hỏi khả năng phản ứng nhanh, phối hợp chính xác và xử lý linh hoạt giữa các lực lượng.

Thông qua huấn luyện thực tế, cán bộ, chiến sĩ hai nước có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, kiểm tra khả năng vận dụng kỹ năng chuyên môn, đồng thời rà soát cơ chế phối hợp, chỉ huy và xử lý tình huống khẩn cấp. Qua đó, những điểm cần bổ sung, hoàn thiện trong hoạt động hiệp đồng được nhận diện, góp phần nâng cao hiệu quả ứng phó khi xảy ra tình huống thực tế.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ hai nước. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định, hoạt động này có ý nghĩa thiết thực, thể hiện quyết tâm của Bộ Công an Việt Nam và Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc trong thúc đẩy hợp tác chuyên sâu về phòng, chống khủng bố, góp phần cụ thể hóa nhận thức chung và định hướng hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Có thể thấy, giá trị nổi bật của “Hợp tác 2026” không chỉ nằm ở kết quả huấn luyện hay những màn thực hành kỹ thuật, chiến thuật, mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa quan hệ hợp tác thành năng lực phối hợp thực chất. Trong lĩnh vực an ninh, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa các lực lượng thực thi pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng.

Đối với Việt Nam và Trung Quốc, hai quốc gia láng giềng có chung đường biên giới, yêu cầu phối hợp bảo đảm an ninh càng trở nên cấp thiết. Những nguy cơ xuyên biên giới, hoạt động của các đối tượng nguy hiểm và việc lợi dụng công nghệ để thực hiện hành vi phạm pháp đòi hỏi hai bên phải tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp xử lý. Vì vậy, hợp tác phòng, chống khủng bố không chỉ phục vụ lợi ích an ninh của mỗi nước mà còn góp phần củng cố lòng tin, duy trì môi trường hòa bình, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển.

Chủ động phòng ngừa khủng bố từ sớm, từ xa

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, chủ nghĩa khủng bố tiếp tục là một trong những thách thức an ninh phi truyền thống nghiêm trọng. Các tổ chức khủng bố ngày càng triệt để lợi dụng thành tựu khoa học, công nghệ để tuyên truyền tư tưởng cực đoan, tuyển mộ thành viên, gây quỹ và tổ chức hoạt động bạo lực. Phương thức, thủ đoạn không còn giới hạn trong những hình thức tấn công truyền thống mà mở rộng sang không gian mạng, hệ thống thông tin và các lĩnh vực thiết yếu của đời sống xã hội.

Đội đặc nhiệm hai bên thực hành diễn tập tổng hợp liên hoàn các phương án tập kích, truy kích, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin

Sự phát triển của mạng xã hội, công nghệ mã hóa, trí tuệ nhân tạo và thiết bị bay không người lái đang tạo ra những phương thức hoạt động mới, khiến việc phát hiện, ngăn chặn nguy cơ khủng bố khó khăn hơn. Các đối tượng có thể lợi dụng không gian mạng để truyền bá tư tưởng cực đoan, kích động bạo lực, liên kết lực lượng và chuẩn bị hành vi phạm pháp. Thực tế đó đòi hỏi công tác phòng, chống khủng bố phải chuyển mạnh từ tư duy ứng phó khi sự việc xảy ra sang chủ động nhận diện, dự báo và ngăn chặn nguy cơ ngay từ đầu.

Đối với Việt Nam, dù nguy cơ xảy ra các vụ khủng bố quốc tế trực tiếp được đánh giá là thấp, song không thể vì thế mà chủ quan. Hoạt động tuyên truyền tư tưởng cực đoan trên không gian mạng, những tác động tiêu cực từ bên ngoài và các mâu thuẫn, xung đột lợi ích trong đời sống kinh tế - xã hội vẫn có thể bị lợi dụng để kích động bạo lực, gây mất ổn định. Bên cạnh đó, tình hình tội phạm xuyên quốc gia, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và rửa tiền cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Trước tình hình đó, Việt Nam kiên định lập trường lên án, đấu tranh không khoan nhượng với mọi hình thức khủng bố, đồng thời ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm loại trừ mối đe dọa này. Cuộc đấu tranh chống khủng bố cần được tiến hành trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Về phương diện trong nước, yêu cầu đặt ra là tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và năng lực của các lực lượng chuyên trách. Công tác nắm tình hình, đánh giá, dự báo nguy cơ cần được triển khai chủ động, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới và những lĩnh vực nhạy cảm. Cùng với đó, cần hoàn thiện phương án phối hợp giữa các lực lượng, thường xuyên tổ chức diễn tập, đầu tư trang thiết bị hiện đại và ứng dụng khoa học, công nghệ vào phát hiện, ngăn chặn nguy cơ khủng bố.

Một yêu cầu quan trọng khác là nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội. Phòng, chống khủng bố không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà cần sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Việc tuyên truyền, nâng cao khả năng nhận diện những biểu hiện cực đoan, thủ đoạn lợi dụng công nghệ để thực hiện hành vi phạm pháp, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề xã hội, củng cố đoàn kết cộng đồng sẽ góp phần tạo dựng thế trận phòng ngừa vững chắc.

Đặc biệt, hợp tác quốc tế có vai trò không thể thay thế bởi khủng bố ngày càng mang tính xuyên biên giới, vượt ra ngoài khả năng xử lý của một quốc gia riêng lẻ. Trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp đào tạo và xây dựng cơ chế ứng phó chung là những yêu cầu không thể thiếu. Việt Nam đã tích cực tham gia các cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có các khuôn khổ ASEAN về phòng, chống khủng bố và ngăn chặn sự gia tăng cực đoan hóa, chủ nghĩa cực đoan bạo lực.

Ở cấp độ song phương, tăng cường phối hợp với các nước láng giềng, nhất là Trung Quốc, có ý nghĩa trực tiếp đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh biên giới và phòng ngừa các nguy cơ xuyên quốc gia. Những chương trình huấn luyện chung như “Hợp tác 2024” và “Hợp tác 2026” không chỉ giúp nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng hiệp đồng tác chiến mà còn góp phần xây dựng lòng tin, tạo nền tảng cho cơ chế phối hợp lâu dài giữa các lực lượng chức năng.

Thành công của “Hợp tác 2026” vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một chương trình huấn luyện, diễn tập song phương. Đây là minh chứng cho quyết tâm cụ thể hóa hợp tác an ninh Việt Nam - Trung Quốc bằng những hoạt động thiết thực, hướng tới mục tiêu chung là chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ khủng bố. Trong bối cảnh các thách thức an ninh ngày càng đan xen, tăng cường hợp tác chuyên sâu, nâng cao năng lực ứng phó và kiên trì phòng ngừa từ sớm, từ xa là yêu cầu quan trọng để mỗi nước bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.